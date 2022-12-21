Простуда и грипп: Рекомендации китайской медицины при наслоении болезней

Простуда и лёгочная инфекция – две разные болезни и лечение их разное. При наслоении болезней следует лечить первое заболевание, потом второе, но не их вместе.

Прежде всего простуда не грипп. Не путайте. Это две разные болезни. Когда зимой морозно и сухо вирусы гриппа сжались и спрятались. Если вы слабо оделись, можно простудиться. Вас знобит, нос течет, хочется согреться. Но сначала температуры нет, просто вас колотит от холода. Если не прогреться в горячем душе, то холод в вас накопится и "колотун" перейдёт в жар – типичный случай, когда количество переходит в качество. Китайские врачи говорят: избыточный Инь превратился в Ян. Поднимается температура тела, иногда высокая - до 38 градусов.

Простуда и грипп: две разные болезни

Симптомы при простуде Симптомы при гриппе наблюдается закладывание носа, насморк; боли в горле; чихание; сухой кашель; головные боли; температура (высокой температуры может и не быть) и другие простудные явления. симптомы более выражены, чем при простуде: высокая температура, интоксикация, резкая головная боль, все тело ломит или болит, ощущается дискомфорт в грудной клетке, в отдельных случаях возникает помутнение сознания, неровное сердцебиение, давление крови снижается, заметная слабость.

Надо лечиться сильным прогревом, горячими напитками: отлично подходит крепкий чай с малиной и коньяком (взрослым), добавьте в чай побольше сахара или выпейте горячий пунш.

Антигриппозные средства можно применять только как профилактику.

Когда же организм ослаблен внутренним холодом, можно подхватить грипп. Особенно когда мороз сменяется оттепелью, сыростью и ветром. Насморка может не быть, зато грипп привнесёт тяжесть и боль в голове, красноту и резь в глазах, температура сразу поднимается до 37,50. и выше (это организм начал бороться с проникшими вирусами), появляется сухой кашель (лёгкие стараются отторгнуть залетевшие вирусы). Получается наслоение одной болезни на другую – инфекции на простуду.

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Вот теперь следует принимать противогриппозные средства. Эффективен заваренный как чай Чабрец. Это натуральный антибиотик, он также хорош при лёгочных инфекциях. Кроме того, попав с кровью в лёгкие, он способствует образованию в них слизи, которая собирает в себя живые и мертвые вирусы и затем отхаркивается. Таким образом сухой кашель становится "мокрым", не повреждающим ткань лёгких.

Также полезно накрывшись дышать над слабо кипящим шалфеем. Это сильный асептик, убивающий многие бактерии. Также шалфей является рекреатирующим средством для печени. Он восстанавливает клетки печени - гепатоциты, очищает скопившуюся кровь, способствует образованию желчи.

Аптечные антибиотики, теперь говорят, мало эффективны. Бактерии мутируют и новые их штаммы "терпят" антибиотики.

При гриппе следует укреплять иммунитет: принимать витамины С и все В , есть лимоны, чеснок, лук, апельсины, все другие фрукты.

Дополнительные средства и рекомендации

1. Несколько раз в день нужно пить горячую воду. Это помогает удалить из организма токсины; не употреблять холодными напитки.

2. Обеспечьте себе побольше покоя и отдыха. Отдыхайте, расслабляйтесь, больше лежите.

3. При простуде эффективна дыхательная гимнастика – “сжечь” простуду и удалить слизь и мокроту из дыхательных путей поможет следующее упражнение:

Пассивно вдыхайте (через нос), а выдыхайте активно и с небольшим усилием. Начинайте медленно и постепенно увеличивая скорость. Представьте себе паровоз, который медленно двигаясь набирает скорость.

Проделайте цикл из 25-30 выдохов, затем одну-две минуты отдохните. Можно выполнить до пяти циклов упражнений утром и пяти вечером.

4. Оздоровительный самомассаж при простуде:

Китайская медицина. Самомассаж лица при простуде. Делать “омовение лица” - воздействовать на биологически активные зоны и точки производить и растирание около носа по 200 раз, пока лицо не разгорячится и на лбу не выступит пот.

Примечание. Эффективность воздействия можно усилить, если перед массажем смазать кончики массирующих пальцев пихтовым или эвкалиптовым маслом или "Золотой Дракон" (подойдёт и аптечная вьетнамская "Звёздочка").

5. Рекомендуется проводить купание в горячей воде в начальных стадиях простуды. Принимать горячие ванны в течение получаса так, чтобы вспотеть. В горячую воду можно добавить морскую соль.

6. Лёгкий бег в начальных стадиях простуды. При относительно хорошем состоянии тела и духа можно бегать до состояния выступления пота.

Как видим, простуда и лёгочная инфекция – две разные болезни и лечение их разное. При наслоении болезней следует лечить первое заболевание, потом второе, но не их вместе. При гриппе проветривайте помещение, при простуде прогревайте дом, а спите в носках, с лёгкой шапочкой на голове.

Конечно, врачам некогда разбираться в этих двух болезнях, дифференцировать их. Ведь очередь пациентов в коридоре растёт! Врачи пишут в больничных листах – ОРЗ (острое респираторное заболевание) и освобождают от работы. Понятно, это халтура врачей, приводящая к хроническим бронхитам, астмам, туберкулезу, бронхоэктазам и другим последствиям врачебной неосмотрительности.

И ещё один камешек в огород официальной медицины: если больной неуверенно себя чувствует, нельзя его выписывать на работу с температурой 36,80. Ведь процесс лечения ещё не закончился и может повернуться вспять. Надо дать время пациенту на восстановление здоровья: домашний режим и улучшенное питание.

На заметку к сказанному

Повышенная чувствительность к холоду и повышенная температура (хань–шэ):

Повышенная чувствительность к холоду и повышенная температура достаточно часто встречаются во врачебной практике. В китайской медицине говорится в данном случае просто о синдроме «холода» и «жара». При этом важно определить различные состояния холода и жара с целью различения болезнетворных начал (бин-хэ) и их локализации, установления особенностей данного заболевания, выявления состояния обилия (чен) или слабости (шуай) Инь и Ян.

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Одновременное присутствие повышенной температуры и озноба:

1) Если жар и холод, то есть повышенная температура и озноб, присутствуют вместе, то это свидетельствует в большинстве случаев о синдроме "поверхностной болезни" (бянь-чжэнь).

2) Если симптомы холода или озноб выражены сильно, а температура не очень высокая и их сопровождают головные боли и боли во всем теле, причем у пациента отсутствует сухость во рту, пульс поверхностный и натянутый (Май- Фу-цзинъ), то это означает внешнее сковывание ветром и холодом (фэн-хань вай-шу), причем затронута защитная функция Ян (вэй-ян) и имеет место поверхностное болезнетворное начало, связанное с ветром и холодом (фэн-хань-бяо чжэн).

3) При сильном повышении температуры тела (жэ) и легком повышении чувствительности к холоду или ознобе (хань), сопровождающихся головной болью, сухостью во рту, поверхностным быстрым пульсом (май-фу-шу), имеет место синдром "поверхностного ветра" и "жара" (фэн-жэ бяо-чжэнь), при котором ветер и жар затронули защитные силы легких (фэй-вэй).

Чередование озноба и повышенной температуры:

Попеременное возникновение холода и жара, причем пациент ощущает то холод, то жар, сопровождающиеся чувством переполнения в груди и горьким привкусом во рту, в сочетании со рвотой и напряженным пульсом "сянь-май" указывают на то, что болезнетворное начало "хэ" является наполовину внешним (бяо), а наполовину внутренним (ли). Это синдром "шао-ян" (или "шао-ян-чжэн") с нарушением внутреннего равновесия.

Повышенная температура (жар) без озноба:

Температура без повышенной чувствительности к холоду или ознобу, или температура в сочетании с повышенной чувствительностью к жаре, горячей кожей, сухостью во рту, повышенным потоотделением, желтым налетом на языке и быстрым пульсом говорит о том, что болезнетворное начало, связанное с жаром (хэ-же), проникло внутрь организма.

Повышенная чувствительность к холоду без высокой температуры (жар):

При этом все тело пациента проникнуто холодом и ознобом, конечности без признаков тепла, больной имеет бледное белое лицо, он потеет, моча прозрачна и обильна, у него жидкий стул, светлый язык и нитевидный тонкий пульс ("май-вэй-хи"). В этом случае имеет место состояние пустоты Ян-Ци (ян-ци -ху), соответствующее синдрому пустоты ян, при котором организм не в состоянии мобилизовать свои внешние защитные функции (бу-нэн вэй-вай).опубликовано econet

Автор Игорь Хаш

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