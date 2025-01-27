Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Здоровье и красота
  4. Простукивание: Простой способ омоложения

Простукивание: Простой способ омоложения

Источник: Econet 27 января 2025 6352
  • Рейтинг: 5.0 из 5
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
Сохранить публикацию

Что морщины могут рассказать о вашем здоровье? Образующиеся в определенных зонах морщины говорят о проблемах, связанных с энергией в данном меридиане и в соответствующем органе.

Простукивание: Простой способ омоложения

Рассмотрите внимательно свое лицо, где сосредоточены наиболее глубокие морщины. Соотнесите их с рисунком, где изображены 8 точек начала и окончания меридианов. Это своего рода диагностика состояния внутренних органов. Согласно системе У-СИН в природе существует пять элементов, рождающих десять вещей: дерево, огонь, земля, металл и вода. Причем, дерево рождает огонь, огонь согревает землю, земля рождает металл, металл рождает воду, вода питает дерево. Это стимулирующий круг. Есть и обратная зависимость: дерево истощает землю, земля впитывает воду, вода гасит огонь, огонь плавит металл, металл режет дерево. Это подавляющий круг.Стимулирующая связь является наружной и осуществляется по кругу, а подавляющая является внутренней и осуществляется внутри круга по циклу звезды.

Техника омоложения: Постукивание биологически активных точек

Любое преобладание, будь то стимулирующей или подавляющей связи, ведет к нарушению равновесия: если вода избыточно стимулирует дерево, то оно начинает доминировать, из-за возрастания подавляющей связи между деревом и землей последняя ослабевает, недостаточно стимулирует металл, что в свою очередь ослабляет подавляющую связь между ним и деревом.

Согласно древним канонам, жизненная энергия человека образуется из взаимодействия двух видов энергии: космической и земной. Космическую человек принимает непосредственно, а земная образуется за счет переработки пищи организмом.

Простукивание: Простой способ омоложения

Энергия в теле человека циркулирует по определенным каналам - меридианам. Каналов всего 12 и они расположены парами зеркально в правой и левой сторонах тела. Каждый канал контролирует свой орган, а также взаимодействует с внешней средой через биологически активные точки (БАТ), расположенные на меридиане.

12 главных энергетических каналов:

  • 1 - канал легких
  • 2 - канал толстой кишки
  • 3 - канал желудка
  • 4 - канал селезенки и поджелудочной железы
  • 5 - канал сердца
  • 6 - канал тонкой кишки
  • 7 - канал мочевого пузыря
  • 8 - канал почек
  • 9 - канал перикарда
  • 10 - канал тройного обогревателя
  • 11 - канал желчного пузыря
  • 12 - канал печени

Энергия последовательно проходит по всему телу по 12 основным меридианам и 10 из них снабжают энергией 10 основных органов, 2 меридиана являются функциональными (X - меридиан III частей туловища или тройного обогревателя и IX - меридиан перикарда).

В соответствии с 5 элементами: меридиан желчного пузыря стимулирует меридиан тонкой кишки, тот в свою очередь меридиан желудка, затем меридиан толстой кишки, он - меридиан мочевого пузыря, а меридиан мочевого пузыря стимулирует меридиан желчного пузыря. Это стимулирующий круг.

Этот кругооборот энергии составляет большой круг циркуляции, а каждый меридиан соответствует одному из 5 элементов. Кроме того, каждый меридиан входит в группу ИНЬ и ЯН.

Вот таблица соответствия символов этих пяти элементов:

Символ    

  Ян (взаимостимулирующая)      

Инь (взаимоподавдяющая)
Дерево XI - меридиан желчного пузыря

XII - меридиан печени
Огонь VI - меридиан тонкой кишки

V - меридиан сердца
Земля III - меридиан желудка

IV - меридиан селезенки и поджелудочной
Металл II - меридиан толстой кишки

I - меридиан легких
Вода VII - меридиан мочевого пузыря

VIII - меридиан почек

Простукивание: Простой способ омоложения

Простукивание: Простой способ омоложения

Болезнь может выражаться либо избытком, либо недостатком энергии в одном или нескольких органах. А образующиеся в определенных зонах морщины говорят о проблемах, связанных с энергией в данном меридиане и в соответствующем органе.

Постукивание по коже в биологически активных точках меридианов различных органов активизируют меридиан и таким образом доставляют энергию органу для его лучшей работы. Это благоприятно сказывается на соответствующих органах и на коже - в этих точках разглаживаются морщины.

Простукивайте указательным и средним пальцами по 7 раз каждую точку.

1. Меридиан желчного пузыря начинается у наружного угла глаз. Энергия к нему поступает от меридиана X - трех обогревателей и передается на меридиан XII - печени.

2. Меридиан тонкой кишки. Энергия поступает от меридиана V - сердца и передается к меридиану VII - мочевого пузыря. Начинается снаружи от ногтя мизинца, и заканчивается в точке впереди ушной раковины.

3. Меридиан желудка начинается под глазом как раз под зрачком. Энергия к нему поступает от меридиана толстой кишки и передается на меридиан селезенки и поджелудочной железы.

4. Меридиан толстой кишки заканчивается в верхней части носогубной складки. Энергия к нему поступает от меридиана легких и передается на меридиан желудка.

5. Меридиан мочевого пузыря начинается в начале брови, у внутреннего угла глаза. Энергия к нему поступает от меридиана VI тонкой кишки и передается на меридиан VIII - почек.

6. Функциональный меридиан тройного обогревателя заканчивается в точке у наружного края брови и является единственным меридианом, не соотнесенным с каким-либо органом. Данный меридиан выполняет функцию координирования и регуляции деятельности внутренних органов. Оказывает влияние на дыхание, пищеварение и состояние мочеполового тракта в целом.

7. Переднесрединный меридиан управляет всеми меридианами группы ИНЬ. Начинается в области промежности, и заканчивается в центре подбородочно-губной борозды. Ход энергии по меридиану снизу вверх.

8. Заднесрединный меридиан контролирует все меридианы группы ЯН, которыми он управляет. Начинается в промежности, в той точке, что и переднесрединный меридиан, идет вверх по средней линии спины по ходу позвоночника и заканчивается в точке, расположенной под верхней губой на десне. Ход энергии по меридиану снизу вверх.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.

морщины болезнь акупунктура здоровье красота

Еще от Econet

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Желание увидеть свет - это желание обрести сознание. Карл Г. Юнг
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.