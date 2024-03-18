ПСИХОБИОТИКИ: Что это такое и как они влияют на наше здоровье?

ПСИХОБИОТИКИ✅ — это пробиотические бактерии, которые оказывают благотворное воздействие на психическое здоровье человека. Ведь оказывается, что работоспособность мозга в значительной степени зависит от кишечника.

Психобиотики дают многим психиатрам надежду на поддержку терапии психических заболеваний и проблем, хотя бы, например, той же депрессии. Микроорганизмы кишечника также влияют на «пластичность» мозга, что, возможно, можно будет использоваться в борьбе с распространением нейродегенеративных заболеваний. Какие еще свойства имеют психобиотики?

Психобиотики: что нужно знать

Роль микробиома в организме

Каким образом психобиотики влияют на мозг?

Психобиотики: что влияет на их действие?

Психобиотики: значение пребиотиков

Значение пробиотиков для функционирования психобиотиков

Психобиотики» — это достаточно новый научный термин, возникший в результате исследований роли микробиома, то есть от общей численности микроорганизмов, которые мы носим в себе.

Что такое психобиотики? Это пробиотические бактерии, которым приписывают полезное действие на ось мозг-кишечник, благодаря чему они оказывают благотворное влияние на психическое здоровье.

Роль микробиома в организме

В кишечнике человека находится свыше ста миллионов микробов. “Жители” этого органа занимают два килограмма нашего веса. Представьте себе компьютер, который вы все время разгоняете, перестраиваете: вы можете добавить в него больше оперативной памяти, более быструю материнскую плату, лучшее охлаждение и т.п. «Апгрейдите» его до немыслимых масштабов — создаете суперкомпьютер. Так же обстоит дело и с телом человека вместе с населяющими его микроорганизмами: ученые называют его суперорганизмом.

Микроорганизмы участвуют в переваривании пищи путем ферментации питательных веществ. Образуются полиамины, витамины группы B и витамин K, которые принимают участие во многих биохимических клеточных процессах и посредничают в:

процессах репликации ДНК;

ответе на стресс;

старении организма;

канцерогенезе;

регуляции роста и деления клеток.

Микрофлора также влияет на сложные процессы превращений энергии – ее состав в кишечнике отличается у людей худых и тучных. Кроме того, она влияет на минерализацию костей, обеспечивает бесперебойную работу иммунной системы и соответствующую проницаемость кишечного барьера.

Таким образом, живущая в нас микрофлора выполняет ряд дополнительных функций, которые не исчерпываются одним лишь «базовым пакетом». Она влияет не только на эффективно функционирующую пищеварительную систему, но и на здоровье всего организма, в том числе мозга.

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Каким образом психобиотики влияют на мозг?

Микробы, населяющие кишечник, посылают бесчисленное количество сигналов, например, реагируют на компоненты с провоспалительным и противовоспалительным действием. Они дают сигналы о том, есть ли угроза, которой придется давать отпор, или нет.

Эти сведения поступают на ось гипоталамус — гипофиз — надпочечники, которая отвечает за реакцию на стрессовые ситуации. Стресс запускает механизм «дерись или беги», а кишечник тоже в этом участвует. Кто из нас не чувствовал «скручивания» в животе перед важным разговором или экзаменом?

Кроме того, кишечные бактерии – производя нейротрансмиттеры, такие как серотонин, мелатонин, ГАМК (GABA), катехоламины, гистамин или ацетилхолин — влияют на функции головного мозга и поведение человека.

Ваше самочувствие зависит от того, есть ли у вас достаточное количество конкретного штамма бактерий, который производит данный нейротрансмиттер. Это, в свою очередь, влияет на ваше поведение, например, сделает так, что выволочка от начальника на работе совершенно не выведет вас из равновесия.

Кроме того, кишечник связан напрямую с мозгом при помощи блуждающего нерва, обеспечивающего эффективную связь в обоих направлениях.

Более того, психобиотики воздействуют прямо или косвенно на модуляции нейронных, эндокринных и иммунных механизмов. Они благоприятствуют развитию головного мозга и повышают его пластичность, что было доказано научно.

Одно из исследований показало, что “поставка» соответствующих штаммов кишечных бактерий привело к более быстрому восстановлению тканей головного мозга после инсульта. Ограничили они также воспалительные процессы в головном мозге. А это уменьшило степень повреждения этого органа после сильного инсульта до 60%.

Кроме того, у выращенных «стерильных» мышей, не имеющих микрофлоры, последствием было правильное развитие мозга. У этих мышей не развилась до конца микроглия, отвечающая за “порядок” в головном мозге. Клетки отличались размером и ребенком фенотипом.

Микроглия отвечает за воспалительные реакции, удаляет остатки и токсины. Является «сторожем» и «чистильщиком» в одном лице. Находится в каждой нервной клетке. Элиминация бактериальной флоры привела к повреждению этой чрезвычайно важной ткани мозга. Деформированные и неразвитые клетки микроглии не отвечали должным образом на воспалительные реакции в мозге.

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Психобиотики: что влияет на их действие?

Микрофлора кишечника немного напоминает лес или даже джунгли. Все здесь находится в постоянном процессе. На месте разрушенного дерева вырастают два новых. Мы можем повлиять на то, будет это лес, полный ярких цветов или же вредных сорняков.

Заботясь о питании, физической активности, достаточном количестве сна, регулируя уровень стресса, мы влияем на биосистему кишечника. Имеет значение также оригинальный генотип, возраст и даже …пол. Все эти факторы влияют на состояние микробов, а оно — на здоровье.

Ожирение

Как уже упоминалось, существуют различия между микрофлорой худых людей и людей, страдающих ожирением. Это происходит потому, что высоко переработанная пища, фаст-фуд, большое количество сахара и искусственных ингредиентов увеличивают проницаемость кишечника. Линия обороны сильно «прорежена».

Хуже метаболизируется некоторые питательные вещества. Это, в свою очередь, отражается на разбалансировке обмена сахара. Проницаемость кишечника также влияет на частоту проявления симптомов депрессии. И это находит свое отражение на практике, потому что тучные люди страдают от депрессии гораздо чаще.

Антибиотики

На микрофлору влияют также антибиотики. Если мы сравнивали микрофлору кишечника с густым лесом или джунглями, то терапию антибиотиками можем сравнить к возгоранием этого леса. Представьте себе пожар, продолжающийся столько, сколько времени длится антибиотикотерапия. Лес, горящий 3, 5 или 7 дней… — вы догадываетесь, наверное, что после стольких дней от чащи останется только пепелище.

Очень хорошо иллюстрируют это изменения, происходящие в кишечнике при длительной антибактериальной терапии. Период восстановления «растительности» может занять даже несколько месяцев, а ее внешний вид и функциональность уже никогда не вернутся в исходное состояние. Поэтому особенно важно принимать пробиотики не только в ходе, но и после окончания курса лечения антибиотиком.

Важно в рождающемся заново лесу посеять и развить разнообразную растительность (положительно действующие на организм штаммы бактерий). Тем более что свободного места только и ждут вредные сорняки (патогенные бактерии и грибы). В опустошенном антибиотиком кишечнике, безусловно, проще развиваться особо опасным штаммам грибов семейства Candida albicans.

Здоровое питание

Благодаря здоровой диете — богатой рыбой, фруктами, овощами, содержащими большое количество клетчатки, которая является естественной питательной средой для микроорганизмов, — можно резко снизить риск развития заболеваний, вызванных, например, Candida albicans.

Знания о зависимости между рационом и микрофлорой делают возможной соответствующую модификацию питательных веществ, чтобы получить конкретный эффект в виде душевного, психического здоровья.

Интересен также тот факт, что многие из продуктов, употребляемых ежедневно, непосредственно влияют на настроение. Давайте повнимательнее присмотримся к овощам из семейства пасленовых, таким как картофель, помидоры, баклажаны.

Они содержат соланин и альфа-хаконин, которые могут оказывать на организм даже слегка наркотическое воздействие — за счет усиления действия нейромедиатора ацетилхолина, влияющего, в частности, на способность запоминать.

А бобы содержат вещество, из которого образуется допамин — один из основных нейромедиаторов. Он влияет, помимо прочего, на эмоции и мотивацию к действию. Если нам ничего не хочется, то, может быть, салат с бобами будет стимулировать нас к действию.

Если говорить об уровне допамина, особого внимания заслуживает здесь шоколад, который известен своими свойствами, улучшающими настроение. Такому эффекту может способствовать содержание особенно двух интересных составляющих, то есть фенэтиламинов и анандамидов.

Первая стимулирует те же участки мозга, что и амфетамин, в состоянии поднять уровень дофамина в несколько раз. Второй из компонентов воздействует на каннабиноидные рецепторы — те же, что и марихуана, вызывая блаженное настроение.

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Психобиотики: значение пребиотиков

Пребиотики — это содержащиеся в продуктах питания вещества, действующие как питательная среда для микрофлоры кишечника. Позволяют размножаться микроорганизмам, оказывающим положительное воздействие на организм. Если мы не хотим заставить голодать наших «кишечных друзей», то должны поставлять эти вещества регулярно.

Помните, что в кишечнике продолжается постоянная борьба за место для жизни. Если будет нарушен баланс, на месте «хороших» микроорганизмов могут появиться нежелательные патогены и грибы, выделяющие вещества, отравляющие организм.

Хорошей питательной средой для Bifidobacterium и Lactobacillus (самых многочисленных «друзей кишечника») может быть клетчатка. К волокнам с пребиотическими свойствами относятся:

целлюлоза (например, цельнозерновые продукты, семена льна или конопли);

гемицеллюлоза (например, бобовые, отруби);

пектины (все фрукты и овощи);

устойчивые крахмалы (например, употребляемый холодным картофель, рис, макароны или черствый хлеб);

инулин (например, цикорий, лук, лук-порей, чеснок, топинамбур, помидоры);

сахариды сои (соевые продукты);

лактулоза.

Значение пробиотиков для функционирования психобиотиков

Пробиотики — это продукты, богатые одним или несколькими штаммами микроорганизмов. Чаще всего это ферментативные бактерии молочной кислоты, или молочнокислые бактерии.

Именно эти бактерии были обнаружены первыми у болгарских крестьян. Употребляя регулярно кефир, содержащий соответствующие штаммы, они обеспечивали себе хороший иммунитет и здоровье. Наверняка в тогдашних общинах депрессия была редким явлением. Современная наука четко указывает на влияние пробиотических бактерий на борьбу не только с депрессией: они защищают также от значительных перепадов настроения. Стоит отметить, что люди, страдающие от депрессии, не используют полностью своих умственных возможностей.

Давайте рассмотрим, какие продукты стоит есть регулярно, чтобы поддерживать эффективно работающий кишечник, а следовательно, и мозг:

квашеные (капуста, огурцы, свекла);

квас;

кисломолочные продукты.

Стоит знать, что, например, в азиатских культурах ферментируется множество продуктов. Традиционными блюдами считаются комбуча, тофу, соевый соус, квашеные фрукты и овощи. Интересным продуктом является натто, то есть сброженная соя, богатая фитоэстрогенами. Употребляемая регулярно, она может повлиять на гормональный баланс организма, а следовательно, на правильное функционирование головного мозга. Благодаря ферментации бактерии разлагают большинство веществ с антипитательным действием.

Азиатские общины придают большое значение правильному питанию. Грамотное составление блюд и приемов пищи передается из поколения в поколение. Это особенно заметно по поддержанию нормального веса тела. Тамошних территорий еще не коснулся напрямую западный стиль жизни – бедный пробиотиками, зато богатый часто появляющимися психическими проблемами.

Актуальные исследования показывают, что не только образ жизни влияет на микрофлору кишечника, но и микрофлора влияет на стиль жизни! Это реакция двусторонняя. Заботясь надлежащим образом об организмах, которые живут вместе с нами, мы обеспечиваем здоровье в каждой его плоскости: физической, психической и социальной. Ежедневными решениями мы поддерживаем или затрудняем им работу – в том числе выполняемую для клеток головного мозга. Это будет отражаться на самочувствии и мотивации к действию.опубликовано econet

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