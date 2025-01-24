Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Красота
  4. Расширенные поры на лице: лучшие решения для проблемной кожи

Расширенные поры на лице: лучшие решения для проблемной кожи

Источник: plastichno.com 24 января 2025 6770
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Широкие поры на лице особенно ярко заметны на носу, лбу, подбородке, более редки они на щеках. К сожалению, они совсем не добавляют привлекательности. Как исправить ситуацию? Вам помогут наши рекомендации.

Расширенные поры на лице: лучшие решения для проблемной кожи

В поисках способов для устранения расширенных пор на лице носители подобного явления прибегают к салонным и домашним методикам, но прежде требуется выяснить первопричину появления изъяна. Дело в том, что поры кожи, представляющие собой крохотные отверстия, играют непосредственную роль в ее дыханию (в дерматологии не зря их называют легкими кожи). Благодаря им кожное сало просачивается и участвует в увлажнении и защите кожного покрова.

Расширенные поры на лице: причины, рекомендации и рецепты

  • 10 причин возникновения проблемы
  • Борьба в домашних условиях (10 рекомендаций)
  • Народные средства (5 рецептов)
  • Что делать, если широкие поры на носу?

10 причин возникновения проблем

На поверхности жирного кожного покрова в естественных отверстиях накапливается чрезмерное количество сальных секреций. Это случается, если железы функционируют в форсированном режиме. Именно тогда предельно забитые поры расширяются.

Подобное достаточно часто появляется с началом полового развития и впоследствии лишь обостряется. К скрытым причинам расширенных пор на лице относятся гормональные нарушения, болезни организма и физиологические особенности женщины/мужчины.

Среди факторов выделяются:

  • наследственность;
  • гормональный сбой – он характерен для беременных, женщин в стадии кормления грудью ребенка, во время употребления противозачаточных средств, наступления климактерического периода;
  • период подросткового развития;
  • негатив окружающей среды;
  • несбалансированность приема пищи, характерная для рациона с превышением углеводов, пряностей, животных жиров;
  • пагубные привычки;
  • неграмотный и неполноценный уход за лицом – это неудовлетворительная очистка, применение малоподходящей/недорогой косметики, излишнее употребление тонального крема и пудры;
  • расстроенный метаболизм, неполадки с пищеварительной системой, частые нервные ситуации;
  • ослабленность иммунитета;
  • излишество УФ-лучей.
    Стоит знать, что:
  • Выявить и устранить первопричину проблемы помогут врачи.
  • Вину гормонов выявит эндокринолог.
  • Болезни ЖКТ и нервной системы установит терапевт, гастроэнтеролог или невролог.
  • Косметолог подберет нужные уходовые средства, а диетолог подскажет, как нормализовать питание.

Расширенные поры на лице: лучшие решения для проблемной кожи

Борьба в домашних условиях – 10 рекомендаций

Если нет возможности обратиться в салон за решением проблемы, на помощь придут рекомендации для дома.

  • Для выполнения домашней криотерапии следует приготовить кубики льда. Для этого стоит заморозить кусочки фруктов, трав, листиков растений. И каждое утро протирать лицо ледяным средством.
  • Пилинг в домашних условиях делается дважды в неделю. Для этого разогревается кожа посредством паровой ванночки с включением лечебных трав. Затем кожный покров очищается скрабами.
  • Масками дома следует пользоваться после пилинговой процедуры. В составы масок включаются косметологическая глина, яичный белок, фрукты/ягоды. Подобные мероприятия сужают расширенность пор на коже.
  • Привычка умываться отварами трав, розовой или мицеллярной водой позволит избежать загрязненности и добиться сужения пор. Также используйте для умывания специальные щетки, они помогут глубоко очистить поры.
  • В борьбе с напастью следует осуществлять контрастные умывания теплой и прохладной водой.
  • Нормализация питания обязательно отразится на состоянии проблемной кожи. В каждодневном меню нет места жирной, сладкой, соленой, маринованной, копченой, мучной пище. Равно как и напиткам с газом, алкоголю.
  • Непременное условие – нанесение макияжа спонжем. Косметическая губка вберет избыточное сало.
  • Предпочтительными становятся тональные кремы и пудры, которые созданы специально для кожи с большими по размеру порами.
  • Нельзя нарушать режим регулярного увлажнения и проветривания помещений жилья.
  • Ежедневные прогулки на свежем воздухе, укрепление иммунитета тоже входят в комплекс мероприятий, направленных на борьбу с недостатком

Помните, что горячая вода – под запретом.

Если выполнять необременительные рекомендации, в скором времени проблемная кожа отзовется сужением пор и сиянием лица.

Расширенные поры на лице: лучшие решения для проблемной кожи

Народные средства (5 рецептов)

Приготовив в домашних условиях маски, нетрудно эффективно избавиться от больших пор на лице и убрать косметический изъян.

Чтобы справиться с проблемой, можно воспользоваться, например, такими эффективными рецептами:

  • Глиняная потребует 15 г белой глины (каолина), 10 миллилитров глицерина, 2 капельки эфирного масла фенхеля, 30 мл подогретой минеральной воды без газа. Состав довести до консистенции крема, наложить на кожную поверхность лица, оставить на 15-20 мин, смыть теплой водой.
  • Эфирная включает по 1 капельке эфирных масел мяты и лимона, по 5 мл косметических масел jojoba и фундука. Маску выдержать час, сполоснуть сначала теплой, затем прохладной водой.
  • Липовая содержит 15 г измельченных цветков липы, залитых 100 мл горячей воды. Состав, помещенный в емкость, ставится на малый огонь на 15 мин и в теплом виде накладывается на лицо. По истечении 15-20 мин маска устраняется сухим ватным тампоном, а лицо ополаскивается прохладной водой.
  • Апельсиновая готовится из мелко порубленной мякоти фрукта и яичного белка. Средство намазывается на проблемную кожу, выдерживается 15 мин, смывается кипяченой водой.
  • Ягодная смешивается из 30 г земляничного/клюквенного пюре, белка яйца и крахмала с растительным маслом, взятых по 10 г. Маска после 10-минутного нахождения на лице устраняется увлажненным ватным тампоном.

После масок кожа делается более эластичной за счет того, что поры очищаются от скопившегося кожного сала и лучше затягиваются.

Что делать, если широкие поры на носу?

Забитые кожным салом поры на носу очищаются с помощью включения в маски желатина.

Понадобится по 1 ст. л. желатина и молока. После набухания желатина смесь нагревается в микроволновке или на водяной бане. Приготовленная масса накладывается на нос кисточкой для макияжа, ватным диском или пальцами и остается до высыхания (15-20 мин).  Застывшая до состояния пленки кашица снимается аккуратным плавным движением. Обработанная зона протирается лосьоном.

Потребуется приготовленная смесь желатина с молоком с добавлением яичного белка. В дальнейшем действия такие же, как в первом рецепте.

Помимо этого, пользу приносят содовые маски. Их выбирают многие, так как это бюджетный вариант для чистки пор в области носа:

  • достаточно соединить по 1 ст.л. соды с гелем, которым вы умываетесь, и пищевой соли. Состав накладывается не только на нос, но и на другие участки, и выдерживается строго 5-10 минут. Смывается водой;
  • к одной столовой ложке размолотой в блендере овсянке добавляется 5 г соды, по 10 г ссока лимона и молока. Маска остается на обрабатываемой зоне 5-10 мин., устраняется умыванием.

Чтобы не столкнуться с появлением расширенных пор на носу, других участках лица, следует вовремя устранять косметику и увлажнять эпидермис, пользоваться мягкими скрабами и средствами для нормализации выделения кожного сала. опубликовано econet

Автор Наталья Булгакова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.

здоровье красота кожа натуральные рецепты маска процедуры очищение пилинг

Еще от plastichno.com

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Штука в чем: Если ты холоден — ты ранишь людей. Если ты чувствительный — люди ранят тебя. Ф. М. Достоевский
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.