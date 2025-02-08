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Разнообразная и запутанная cимптоматика синдрома беспокойных ног

Источник: steptohealth.ru 08 февраля 2025 6298
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Избыточная подвижность нижних конечностей может быть симптомом так называемого синдрома беспокойных ног. И данную патологию необходимо как можно скорее взять под контроль.

Разнообразная и запутанная cимптоматика синдрома беспокойных ног

Постоянное желание подвигать ногами может действительно быть симптомом данного заболевания. Если перед отходом ко сну вам тоже хочется «подрыгаться», возможно, вы столкнулись с патологией под названием синдром беспокойных ног, или синдром Уиллиса-Экбома. И даже если на первый взгляд вам покажется это странным, для медицины данное явление вполне типично.

Что такое синдром Уиллиса-Экбома

  • Что уже известно о синдроме Уиллиса-Экбома?
  • Симптоматика: разнообразная и запутанная
  • Как выявить синдром беспокойных ног?
  • Синдром беспокойных ног: возможные методы лечения

Главная проблема заболевания — отсутствие точных данных о причине его развития. Как утверждают специалисты, это неврологическое расстройство с незначительными последствиями для здоровья.

Тем не менее 3% населения нашей планеты могут пострадать от него весьма и весьма серьезно.

Разнообразная и запутанная cимптоматика синдрома беспокойных ног

Что уже известно о синдроме Уиллиса-Экбома?

Несмотря на то что можно выделить несколько предрасполагающих факторов, точная причина развития данного заболевания неизвестна.

Есть статистические данные, которые показывают, что почти 10% населения планеты имеют симптомы, связанные с этим состоянием. Также известно, что подвержены ему и мужчины, и женщины (причем всех возрастов). Но наиболее выраженная симптоматика проявляется, как правило, в возрасте после 40 лет.

Причин развития может быть много. Анемия, почечная недостаточность, а также прием определенных лекарственных средств могут спровоцировать развитие синдрома Уиллсона-Экбома. У женщин он может дать о себе знать в период беременности.

В настоящее время считается, что синдром беспокойных ног связан с активацией дофамина. От этого нейромедиатора зависит движение и его координация через центральную нервную систему.

Несмотря на недостаточную информацию о заболевании, выделяют два его типа: болезнь Уиллиса-Экбома первичная и вторичная. В первом случае ее происхождение неизвестно, а во втором ее появление вызвано другими имеющимися у пациента заболеваниями.

Симптоматика: разнообразная и запутанная

Другая проблема, связанная с синдромом беспокойных ног, — его симптоматика. Она разнообразна, и ее трудно заметить и распознать. В некоторых случаях это действительно просто движение ногами (как предрасположенность). Но у данного синдрома есть и другие проявления, которые могут раздражать и доставлять дискомфорт.

Некоторые пациенты жалуются на неприятные ощущения в ногах, это могут быть покалывания или судороги. А поскольку чаще и интенсивнее всего эти симптомы проявляются ночью, у человека могут возникнуть трудности с засыпанием (и проблемы со сном).

Это, в свою очередь, вызывает сонливость и усталость в течение дня. Кроме того, такая потребность в движении параллельна циркадному ритму, то есть вечером и ночью она усиливается. Таким образом, синдром Уиллиса-Экбома является хроническим и прогрессирующим с течением времени заболеванием.

Разнообразная и запутанная cимптоматика синдрома беспокойных ног

Как выявить синдром беспокойных ног?

Покалывание и дискомфорт негативно влияют на качество сна у этих пациентов.

Для того чтобы помочь вам выявить у себя симптомы и признаки беспокойных ног, перечислим некоторые из них.

  • Потребность в движении остро ощущается в состоянии покоя. Когда речь идет о данном заболевании, не стоит путать его с рефлексами или гиперактивностью. То есть движения обычно наблюдаются именно во время отдыха, а не во время повседневной активности.
  • Интенсивнее всего симптомы проявляются ночью. Это один из наиболее явных признаков синдрома Уиллиса-Экбома. У большинства пациентов с диагностированным заболеванием подобных проблем в дневное время не возникает.
  • Ночные судороги и спазмы: периодические движения нижних конечностей происходят во время сна.
  • Облегчение после движений: хорошая новость заключается в том, что неприятные ощущения покалывания и зуда отступают, если подвигать ногами. Дискомфорт и боль уменьшаются.

Синдром беспокойных ног: возможные методы лечения

Если вы почувствовали дискомфорт в ногах, то, во-первых, попробуйте подняться с кровати и немного пройтись. Нескольких минут может оказаться вполне достаточно. Ведь главный минус этих ощущений — низкое качество жизни, связанное с трудностью достижения глубокого и спокойного сна.

А потому вторым важным мероприятием должны стать процедуры по улучшению качества ночного отдыха. Среди них есть также и психологические методы. Некоторые рекомендуют когнитивно-поведенческую терапию, так как синдром беспокойных ног связан с психологическими и эмоциональными аспектами.

Если вы считаете, что у вас именно это заболевание, то стоит как можно раньше обратиться за медицинской помощью. Потому что даже если сначала вам покажется все это неважным и незначительным, имейте в виду, что с течением времени симптоматика будет усиливаться. И несмотря на то что специального диагностического теста не существует, лучше решать данную проблему при помощи и под наблюдением профессионала.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ru/

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