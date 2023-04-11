Рецепт крема против морщин с маслом шиповника

Роза издавна использовалась людьми как продукт красоты. Всем известна, например, популярная веками розовая вода. Чтобы уход за кожей лица был эффективным, можно самостоятельно приготовить антивозрастной крем с маслом семян шиповника. Ценные компоненты крема помогут вам разгладить морщины.

Средства по уходу за кожей из розы, приготовленные самостоятельно, – отличный вариант поддержать цветущий вид кожи. А крем против морщин домашнего приготовления с маслом семян шиповника вы оцените по достоинству. Вот как можно его приготовить у себя дома.

Антивозрастной крем для лица

Такой крем прекрасно увлажняет сухую кожу, разглаживает тонкие морщины.

Компоненты для приготовления крема с маслом семян шиповника:

масло жожоба – 1 ст. л.

масло шиповниковых семян – 1 ст. л.

масло ши – 1 ст. л.

стеариновая кислота – 0,5 ст. л.

алоэ вера – 2 ст. л.

розовые лепестки - 2 ст. л.

масло розы – 5-6 капель

Приготовление и применение:

Соединяем в кухонном комбайне в одинаковых пропорциях алоэ и розовые лепестки. Измельчаем, чтобы масса стала однородно-пенистой, пропускаем ее сквозь сито, удаляя остатки лепестков. Отправляем состав в холодильник.

Берем металлическую емкость, соединяем стеариновую кислоту, масла ши и жожоба. Наливаем в широкую миску немного воды, помещаем посуду со смесью в воду. Отправляем на несильный огонь и выдерживаем состав в воде, пока он не растает.

Переливаем смесь в емкость. Пока она теплая, вливаем шиповниковое масло и перемешиваем. Даем остыть.

Вводим в состав алоэ и масло розы. Старательно перемешиваем. Можно применить механический миксер.

Наш крем можно использовать.

Перекладываем крем в банки, отправляем в холодильник.опубликовано econet

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