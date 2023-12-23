Резистентный крахмал: сжигает жир и оздоравливает кишечник

Крахмал является сложным углеводом, состоящим из амилозы и амилопектинов, он имеет высокий гликемический индекс и содержится в углеводных продуктах. Многие знают о том, что крахмал противопоказан тем, кто имеет лишний вес или болеет сахарным диабетом. Но мало кто знает о существовании полезного крахмала – резистентного, устойчивого к действию пищеварительных соков.

В отличие от других углеводов, такой крахмал обладает свойствами растительной клетчатки и служит питательной средой для кишечной микрофлоры. Количество находящихся в кишечнике бактерий в 10 раз превышает количество клеток человеческого организма. Кишечная микрофлора защищает организм от различных заболеваний и поддерживает иммунитет, поэтому необходимо обеспечить ей полноценное питание, а именно поступление резистентного крахмала. Проникая в кишечник это вещество преобразовывается не в сахар, а в масляную кислоту и прочие жирные кислоты, которые не наносят вред организму.

Полезные свойства резистентного крахмала

Такой крахмал полезен для человеческого организма, поскольку:

способствует укреплению иммунной системы. Крахмал питает клетки слизистой кишечника, а слизистая является важнейшей частью иммунитета, поскольку в ней находится больше иммунных клеток, чем во всем организме;

очищает кишечник и предотвращает развитие в нем воспалений;

минимизирует риск развития рака кишечника. При регулярном поступлении в организм полезного крахмала запускается процесс самоуничтожения раковых клеток;

снижает в крови уровень глюкозы;

повышает восприимчивость клеток к инсулину (если ежедневно употреблять 15-40 грамм крахмала, то через месяц чувствительность к инсулину может увеличиться до 50%);

сжигает жировые отложения, то есть способствует похудению.

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Какие продукты содержат резистентный крахмал

Этим ценным компонентом богаты следующие продукты:

овсяная крупа;;

бобовые;

зеленые бананы (или мука из зеленых бананов).

Количество этого вещества в крахмалистых продуктах повышается после их охлаждения, а гликемический индекс при этом снижается. То есть употребление, к примеру, картофеля будет наносить меньший вред организму, если предварительно его охладить в холодильнике.

Интересные факты

Специалисты в сфере питания провели исследования, в ходе которого была выяснена взаимосвязь резистентного крахмала с процессом окисления жиров в организме. В исследовании приняли участие люди в возрасте 25-45 лет, которые не жаловались на здоровье и вели активный образ жизни. Участники в течение одного месяца принимали пищу четыре раза в сутки, при этом каждый прием подразумевал употребление разного количества крахмала (0; 2,7; 5,4 и 10,7%) исходя из общего количества углеводов. В ходе такой диеты за сутки участники получали 15% белков, 30% жиров и 55% углеводов.

Ежедневно через определенный промежуток времени после приема пищи специалисты анализировали состояние участников, проверяя уровень инсулина, глюкозы, жирной кислоты и триацилглицерина в организме. Помимо этого каждый час измерялось дыхание, а раз в сутки проводилась биопсия ягодичного жира. В результате исследования было обнаружено, что при условии замены более 5% углеводов в рационе резистентным крахмалом в организме ускорился процесс окисления липидов и уменьшилось накопление жира. То есть при употреблении продуктов, содержащих резистентный крахмал удается нормализовать вес, причем на долгое время, улучшить состояние кишечной микрофлоры и укрепить иммунитет. опубликовано econet

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