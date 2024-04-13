Самое любимое растение вашей печени

Печень – это один из самых важных органов нашего организма, поэтому он нуждается в регулярном лечении и очищении. Есть особенно полезная для печени трава, которая поможет восстановить ее здоровье и улучшить работоспособность.

Это растение – кинза. Она прекрасно поддерживает функции печени, очищая кровь от солей тяжелых металлов. Это то, в чем нуждается любой организм с приходом весеннего времени.

Полезные свойства кинзы

Это травянистое растение с давних времен используется как одна их основных приправ для очень многих блюд восточной кухни. Кинзой называют зелень растения, а сухие семечки – кориандром. Кинза имеет внешнее сходство с петрушкой, но у нее более мягкие и светлые листочки.

Кинза оказывает благотворное влияние на весь организм:

диуретические свойства – устраняет все болезнетворные микроорганизмы при инфекциях мочеполовой системы;

обеззараживающий эффект – содержит додеканол, являющийся природным антибиотиком;

регуляция энергии - «охлаждающе» воздействует на организм;

улучшение пищеварения – нейтрализует газообразование, облегчает боли, способствует перистальтики, устраняет метеоризм;

очищающее воздействие – выводит тяжелые металлы;

обезболивающий эффект – снижает болевой синдром при воспалительных процессах;

противоревматическое действие – улучшает самочувствие.

Растение является одним из лучших регуляторов холестерина. Кинза способствует увеличению показателя липопротеинов насыщенной плотности. Способствует превращению этого жирорастворимого спирта в холиевую кислоту, тем самым помогая жирам лучше перевариваться в организме.

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Зеленая приправа применяется при приготовлении многих восточных, азиатских и кавказских блюд. Специю используют для натирания или фаршировки мяса, птицы или рыбы, добавления в консервы, маринад и салаты. Зеленые побеги используют вместе с лаймом или лимоном для приготовления освежающих напитков. А поклонники здорового питания, готовят в блендере отличный смузи, из цитрусовых плодов, огурца, кинзы и корицы.

Детокс-суп с кинзой, который понравится вашей печени

В кастрюлю с 9 стаканами бульона (из мяса, птицы или овощного), добавьте крупную тоненько нарезанную луковицу, пять раздавленных зубцов чеснока, крупную связку кинзы (хорошо завязать ниткой), 1 ч. л. раздавленных семечек тмина, щепоть шафрана. Поставьте на плиту и проварите 10 мин на слабом пламени. Затем положите 1 ч. л. соли. Один стакан готового супа перемешайте в чаше блендера с 2 стаканами вареного нута, и затем перелейте полученное пюре в суп, выньте сваренную зелень. Положите 6 порезанных ломтиками картофелин, по паре морковок и брюквы. Потушите около получаса и положите еще 2 ч. л. морской соли.

Подавайте с нарезанным авокадо, свежей зеленью кинзы и приготовленным мясом, рыбой или горохом.опубликовано econet

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