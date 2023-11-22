Самое важное о похудении для тех, кто устал бороться с упрямым жиром

Почему количество "съеденных" калорий не влияет на набор или снижение веса? Наше тело не измеряет калории. Оказывается, решающую роль играют другие факторы питания - режим и количество приемов пищи. Об этом и о том, как работает гормон инсулин, читайте здесь.

Калоражная модель не объясняет механизм потери и набора веса. В теле нет рецепторов, оно никак не измеряет калории. Если вы съедаете что-то, организм просто усвоит определенное количество калорий, но тело не знает об этом, ему нечем калории измерять. Но это концепт из физики, а не физиологии.

Что лежит в основе похудения

Если употребить 100 г оливкового масла против 100 г сахара, физиологические реакции будут разными. Проглотив оливковое масло, вы не получите инсулиновый ответ. Съев пирожное с таким же числом калорий, вы получите взлетевший инсулин.

Все работает на гормонах

Это териоидные гормоны, инсулин и проч. И на основании этих гормонов происходят реакции организма. Когда вы употребляете углеводы, протеин, - инсулин поднимается. Есть различные рецепторы для жиров, аминокислот. Если вы едите жиры, у вас высвобождается холецистокинин. Едите пищу с клетчаткой – в животе активируются рецепторы растяжения. Тело реагирует на многое, но не на сами калории.

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Рецепторов калорий не существует

Но знака равенства между калориями в 100 г в брокколи и в 100 г в пончике нет. Это просто фундамент. Калоражная идея ошибочна. Иначе не было бы в мире такой сложной ситуации с ожирением. Отчасти этому способствует пищевая индустрия: мы берем упаковку с продуктом и читаем, сколько в нем содержится калорий. И если кола без сахара, выходит, она полезна?

Когда мы пытаемся уравнять калории, мы упускаем из виду, что употребление сахаросодержащих напитков приведет к ожирению печени и резистентности к инсулину. Можно тренировать мускулатуру, но нельзя тренировать печень.

В теле есть механизм, определяющий процент жира. Если вы слишком полный, вы не выживете (будете неспособны добывать пищу), если вы слишком худой, вы не переживете периоды без еды. Тело пытается сохранить свой оптимальный вес. И дело тут не в калориях, а в настройках веса.

Действие инсулина

Инсулин заставляет набирать жир. Но, если жировые клетки достигают определенного объема, они начнут производить лептин, который попадает в мозг и снижает аппетит. В результате снижается инсулин. Ломая этот механизм, мы стимулируем инсулин. И зарабатываем инсулинорезистентность. Жировые клетки увеличиваются и стимулируют лептин (появляется лептинорезистентность). При ожирении нет недостатка лептина, но есть недостаток ответа. Это значит, что важен баланс между инсулином и лептином. Полезно понижать инсулин на долгое время, удерживая лептин от снижения. Такая перенастройка веса – длительный процесс.

Как часто мы едим?

90% людей едят чаще трех раз в день. Когда вы едите, тело стремится отложить энергию из пищи. Энергия поступает, и ее важно аккумулировать для момента, когда ее не станет.

Когда мы не едим, инсулин падает, и вы сжигаете накопленную энергию из пищи. Мы ведь не умираем еженощно, пока спим. Ожирение – гормональный сигнал, это не калории. Нужно дать инсулину упасть, чтобы организм начал сжигать гликоген (отложенный жир). Если держать инсулин на высоком уровне, вы не сожжете жир. Инсулин – ваш сигнал о сохранении энергии. В этом проблема диабета 2 типа. Человек зарабатывает инсулинорезистентность, которая чревата высоким инсулином, в результате бывает сложнее сбросить вес.

Ограничение калорий

Люди думают: «Если я стану есть раз в день 1200 калорий, то это то же самое, если бы я съел эти 1200 калорий в продолжение всего дня». Если вы едите одинаковые порции каждый час весь день, равнозначно ли это тому, чтобы съесть все за 1 раз? Нет.

Каждый раз, когда мы едим, мы стимулируем инсулин на подъем и тело - на набор веса. Когда мы снижаем инсулин – это сигнал организму на смену источника энергии. Если есть постоянно, это настраивание тела на поступающее топливо. Инсулин блокирует липолиз (сжигание жира).

Если инсулин высокий, и вы съедаете 1200 калорий, у вас нет доступа к запасам жира, потому что он блокирует липолиз. Если вы получили 1200 кал., то вы и сожжете 1200 кал. Метаболизм должен замедлиться, чтобы организм выжил. Если вы решитесь на семидневное голодание в таком случае инсулин упадет, и организм переключится с сжигания пищи на сжигание жира. А если жира много, зачем замедлять метаболизм?

Инсулиновая гипотеза гласит, что инсулин – ключевой регулятор веса. Ошибка в том, чтобы считать углеводы единственным триггером этой системы. Можно ли практиковать высокоуглеводную диету и иметь низкий инсулин? Да! Секрет в том, чтоб не есть целый день и есть крайне мало сахара. Так можно удержать инсулин на низком уровне.опубликовано econet

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