Самые распространенные аутоиммунные заболевания

Аутоиммунные заболевания - это те, при которых ИММУННАЯ СИСТЕМА по ошибке атакует ткани и структуры нашего тела. Известно более 50 таких заболеваний, наиболее распространенные перечислены здесь. Симптомы большинства аутоиммунных заболеваний имеют некоторые общие аспекты: усталость, головокружение, тошнота и лихорадка.

Аутоиммунные заболевания развиваются тогда, когда наша иммунная система атакует наши же клетки и ткани. Тело просто не признает их как своих и уничтожает, как если бы они были чужеродными и представляющими опасность. Иммунная система, как известно, состоит из нескольких органов и клеток. Их миссия заключается в том, чтобы защищать наш организм от инфекций, определенных заболеваний и посторонних веществ.

Наиболее часто встречающиеся аутоиммунные заболевания

Как можно предотвратить аутоиммунные заболевания?

Наиболее распространенные аутоиммунные заболевания

Причина, по которой иммунная система атакует структуры нашего собственного тела, точно не известна. В некоторых случаях считается, что это вызвано воздействием определенных микроорганизмов, таких как вирусы или бактерии, или факторами окружающей среды у людей, имеющих генетическую предрасположенность.

Известно более 50 аутоиммунных заболеваний. Все они разные, но сбой в работе иммунной системы является общей характеристикой для всех них. Кроме того, симптомы большинства аутоиммунных заболеваний имеют некоторые общие аспекты, такие как усталость, головокружение, тошнота и лихорадка.

Далее мы более подробно рассмотрим наиболее распространенные аутоиммунные заболевания:

Ревматоидный артрит

Красная волчанка

Диабет I типа

Рассеянный склероз

Но прежде чем перейти к этим заболеваниям, поговорим немного о профилактических мерах.

Как можно предотвратить аутоиммунные заболевания?

Речь пойдет о сложных заболеваниях. Зачастую бывает трудно выявить точную причину их возникновения, так как целый ряд факторов может дать толчок к их развитию.

Когда мы говорим об аутоиммунных заболеваниях, то и превентивные меры — непростой вопрос. Ведь происхождение данных расстройств не выявлено.

Специалисты считают, что в большинстве случаев они возникают из сочетания генетической предрасположенности и воздействия факторов окружающей среды. А значит, некоторые профилактические стратегии назвать все же возможно.

Вот некоторые из них:

Детские инфекции: было обнаружено, что ранние детские инфекции обеспечивают определенную защиту от аутоиммунных заболеваний. Конечно, вы не должны намеренно искать болезни, но и чрезмерно заботиться о гигиене тоже не следует.

Диета: сбалансированный рацион будет полезен как для лечения аутоиммунных заболеваний, так и для их профилактики. Так вы поможете своему организму корректно выполнять все необходимые функции.

Физические упражнения: как и в предыдущем случае, хорошо подготовленный и здоровый организм лучше справится с симптомами любого заболевания, включая аутоиммунные.

Добавки: пробиотики, такие как Lactobacillus, например, являются защитным фактором. При назначении их беременным женщинам с дерматитом или новорожденным заболеваемость у детей снижается.

Здоровый образ жизни: отказ от алкоголя, табака и наркотиков, а также от сидячего образа жизни и нездоровой пищи обеспечат адекватное состояние здоровья. Во многих случаях эти привычки могут стать триггерами развития аутоиммунных заболеваний.

Наиболее распространенные аутоиммунные заболевания

Ревматоидный артрит

Это аутоиммунное заболевание является хроническим и дегенеративным. Для него характерно воспаление синовиальной оболочки суставов и окружающих тканей. В большинстве случаев от этого страдают женщины (мужчины реже).

Синовиальная мембрана — это мембрана, которая питает, покрывает и защищает хрящ.

В некоторых случаях ревматоидный артрит может повредить и другие органы, например, сердце, почки или легкие. Следовательно, это заболевание является системным.

Красная волчанка (системная красная волчанка)

Как следует из названия, красная волчанка — тоже системное заболевание. Это означает, что оно может поражать многие органы, такие как кожа, суставы, почки, сердце и т. д. Данное хроническое заболевание в основном характерно для женщин и обычно начинается в молодости.

Почти половина пациентов, страдающих волчанкой, сталкиваются исключительно с поражением кожи и суставов. Болезнь часто проявляется на носу и на щеках эритемой в форме крыльев бабочки.

Диабет I типа

Сахарный диабет I типа — это не просто аутоиммунное, но еще и метаболическое заболевание. Оно характеризуется избирательным разрушением бета-клеток поджелудочной железы.

Бета-клетки отвечают за синтез инсулина, поэтому, разрушаясь, возникает дефицит этого гормона. Это состояние может развиться в любом возрасте, хотя чаще диагностируется у детей, подростков и молодых людей.

Рассеянный склероз

В центральной нервной системе (ЦНС) выделяют две основные части: головной и спинной мозг. Обволакивает и защищает нервные волокна ЦНС материал под названием миелин. Миелин облегчает проведение электрических импульсов между нервными волокнами.

Рассеянный склероз приводит к потере миелина во многих областях. Поэтому способность нервов проводить электрические импульсы нарушается. Иммунная система может атаковать нейроны из разных частей. В результате могут появиться различные симптомы в зависимости от пораженной области.опубликовано econet

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