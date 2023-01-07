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САМЫЙ мощный природный АНТИБИОТИК

Источник: biohimik.net 07 января 2023 5580
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Современная фармацевтика может предложить широкий спектр препаратов против любых инфекций. Но на протяжении всей истории человечества существовали рецепты, основанные на природных ингредиентах.

САМЫЙ мощный природный АНТИБИОТИК

Современная фармацевтика может предложить широкий спектр препаратов против любых инфекций. Медицинская индустрия регулярно поставляет на этот рынок все новые и новые антибиотики, чтобы помочь больным побороть различные инфекции. Возникает вопрос: "А как же люди жили тысячи лет до открытия пенициллина (пионера среди антимикробных препаратов)?". Ответ: На протяжении всей истории человечества существовали рецепты, основанные на природных ингредиентах. 

Рецепт самого эффективного природного антибиотика

  • Спектр действия природного антибиотика
  • Ингредиенты природного антибиотика-супертоника
  • Приготовление
  • Дозировка природного антибиотика

САМЫЙ мощный природный АНТИБИОТИК

Спектр действия природного антибиотика

Этот супертоник убивает все грамположительные и грамотрицательные бактерии, вирусы и грибы,включая ✅ Candida. К этому антибиотику не развивается устойчивость! Он очищает кровь и улучшает ее кровообращение. Очищает лимфатические узлы и лимфатические протоки. Снадобье содержит 7 естественных сильных антибактериальных и противовирусных веществ.

Следующий модифицированный рецепт из анналов  средневековой Европы, когда людей преследовали всевозможные болезни, эпидемии и  пандемии.

Ингредиенты природного антибиотика-супертоника:

  • 700 мл яблочного уксуса (только органический или самостоятельно подготовленный)
  • ¼ чашки мелко нарезанного чеснока
  • ¼ чашки мелко нарезанного лука
  • 2 свежих перца чили мелко нарезать (используйте перчатки)
  • ¼ чашки тертого имбиря
  • 2 столовые ложки тертого хрена
  • 2 столовые ложки порошка куркумы или 2 части корня.

САМЫЙ мощный природный АНТИБИОТИК

 Приготовление

Чтобы приготовить природный антибиотик, все ингредиенты, кроме уксуса,  следует поместить в банку. Затем залить уксус в пропорции 2/3 твердых ингредиентов и 1/3 уксуса. Закрыть банку, перевернуть и хорошо  встряхнуть. Поставить банку  в прохладное сухое место на 2 недели, время от времени встряхивая. Затем процедить через марлю и отжать. Жидкость перелить в бутылку. Сухие остатки можно использовать в качестве специи на кухне.

Дозировка природного антибиотика:

Во время болезни: пить по 1 чайной ложке до 6 раз в день, ежедневно   увеличивать дозу, пока вы не сможете выпить полстакана за день.
Вы можете закусить   лимоном или апельсином, они убьют пряный вкус.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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антибиотик чеснок яблочный уксус имбирь хрен корень бактерии вирусы грибы

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