Щелочная диета для омоложения и оздоровления организма

Щелочной или алкалиновой диетой называют достаточно молодую систему питания, которая входит в большую популярность в последнее время. Многие современные знаменитости признаются, что придерживаются ее, так как она обещает стройность, молодость и красоту и никакого голодания. Давайте разберемся, стоит ли последовать их примеру?
Щелочная диета состоит преимущественно из щелочеобразующих продуктов, которых должно быть около 80% в повседневном рационе, а оставшиеся 20% приходятся на все остальные. Всем известно, что определенная пища после усвоения в организме, оставляет щелочные остатки, которые легко покидают кишечный тракт.
А другая пища оставляет кислотные отходы, которые трудно выводятся, и имеют свойство накапливаться, из них и получаются токсины, которые затем отравляют организм. Когда их скапливается слишком много, то происходит нарушение кислотно-щелочного баланса, что приводит к различным расстройствам в организме, заболеваниям и ранним процессам старения.
Как известно из уроков биологии и химии, уровень РН – это определенная мера кислотности водных растворов, которую измеряют по 14 –цифровой шкале:
Если речь идет о человеческом теле, то показатель крови должен составлять около 7,4, а все колебания свидетельствуют о серьезных нарушениях. Организм сам поддерживает нужный баланс, невзирая на то, что человек при этом ест или пьет. Но, они повлияют на то, сколько сил и энергии будет затрачивать организм, чтобы поддерживать нормальную среду для своей жизнедеятельности. Вот здесь и начинается важность роли щелочной диеты.
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То, что некоторые продукты обладают кислым вкусом, не означает их высокой кислотности. Чтобы выяснить, образует ли они кислоту в организме, делают анализ мочи и выясняют уровень мочевой кислоты.
К кислотообразующим продуктам относятся:
К продуктам, образующим щелочную среду, относится большинство овощей и фруктов, орехи и некоторые бобовые культуры.
Как вы можете сами судить, первым шагом к ощелачиванию и тем самым, к оздоровлению организма, будет увеличение сырых продуктов растительного происхождения в ежедневном рационе.
Если в вашем питании преобладают продукты образующие кислоту, то на ваше тело приходится сильная нагрузка. Чтобы поддерживать кислотно-щелочной баланс, организм обеспечивает поступление в кровь таких минералов, как магний и кальций. А кислотообразующий рацион с пониженным содержанием этих веществ означает, что организму приходится забирать их из костей, что ведет к остеопорозу и другим заболеваниям.
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Исследования показали, что увеличение объема потребления растительных продуктов, особенно овощей и фруктов, приводит к снижению риска развития остеопороза, болезней сердца, сосудистой системы, и множества хронических процессов. Если при этом, уменьшить кислотообразующую пищу, то состояние здоровья существенно улучшится, например, возрастет мышечная крепость и когнитивные функции – память, умственные способности, быстрота реакции и многие другие. Были известны случаи, когда добавление продуктов, содержащих щелочные минералы, уменьшало воспалительные реакции и болезненность при заболеваниях поясницы.
Некоторые рекомендации:
Возьмите стакан воды, четверть стакана кокосового молока, стакан шпината, небольшое зеленое яблоко, половину стакана натертого свежего огурца, стебель сельдерея, чашку салата Ромейн, сок одного лимона и одного лайма. Все смешайте и взбейте в блендере до однородного состояния. Подавайте со льдом или при комнатной температуре. опубликовано econet
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Источник: https://econet.ru/
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