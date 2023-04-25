Щитовидная железа: 8 вещей в доме, которые влияют на её здоровье

Зубная паста и различные антибактериальные средства содержат компоненты, которые эффективно справляются с с микроорганизмами. Однако многие не знают, что они наносят серьезный вред щитовидной железе.

Вы знаете, какие факторы влияют на щитовидную железу? Несмотря на небольшой размер, этот орган играет очень важную роль в работе всех систем нашего организма. Он отвечает, главным образом, за обменные процессы, протекающие в нем. Когда некоторые факторы негативно влияют на щитовидную железу, это отражается на работе практически всех органов. Сопутствующие заболевания могут значительно снизить качество жизни. Наиболее распространенной причиной появления проблем с щитовидной железой является скопление в организме токсинов и других вредных веществ.

Вредно для щитовидной железы: каких продуктов стоит опасаться

Пестициды влияют на щитовидную железу

Огнезащитные средства

Пластик

Антипригарные средства

Зубная паста с триклозаном

Антибактериальные средства

Тяжелые металлы

Соя

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Этого можно избежать, если вести здоровый образ жизни и стараться придерживаться правильного, сбалансированного питания. К сожалению, этого недостаточно. Доказано, что различные бытовые продукты могут негативно влиять на работу щитовидной железы и других органов.

Все дело в том, что огромное количество продуктов бытовой химии, чистящих средств и просто предметов, которые ежедневно окружают нас, содержат в себе все те же токсины. И если вы хотите действительно позаботиться о своем здоровье, то желательно максимально сократить их применение.

Так каких же продуктов стоит опасаться?

Пестициды влияют на щитовидную железу

Уже несколько научных исследований подтвердили, что люди, так или иначе находящиеся в контакте с пестицидами, имеют более высокий риск развития заболеваний щитовидной железы.

В ходе одного из таких исследований также было доказано, что страдают и близкие родственники. Например, супруги людей, которые по долгу службы каждый день имеют дело с пестицидами, больше подвержены риску развития заболеваний щитовидной железы.

Еще одно исследование предупреждает нас о том, что 60% пестицидов, используемых сегодня, действительно вызывают определенные изменения в работе щитовидной железы. Об этом стоит задуматься.

Огнезащитные средства

Американский научный журнал «Environmental Science and Technology» недавно опубликовал доклад ученых из Duke University, США. Они уже много лет изучают то, как полибромдифениловые эфиры (ПБДЭ) влияют на здоровье. В том числе, они вызывают изменения в щитовидной железе.

Подписывайтесь на Эконет в PINTEREST!

С этими веществами вы контактируете гораздо чаще, чем вам кажется. Их используют для производства экранов телевизоров и компьютеров, а также в наполнителях мягкой мебели, коврах и пр.

Кроме того, влияние этих самых ПБДЭ эксперты связывают с появлением проблем с развитием.

Пластик

Пластик, как известно, также оказывает негативное воздействие на организм. Главной проблемой, связанной с этим материалом, является один из его компонентов, а именно сурьма. Она «просачивается» из пластиковых упаковок и попадает в наше тело.

Ученые из Университета Копенгагена (Дания) обнаружили сурьму в соках и фруктовых напитках в пластиковой таре. Причем уровень этого химиката в 2,5 раза превышал допустимый для обычной водопроводной воды!

Также было выявлено, что некоторые фталаты, входящие в состав пластиковых бутылок, тоже негативно сказываются на работе щитовидной железы.

Антипригарные средства

Большинство антипригарных средств, как правило, содержат в себе соединения перфтороктановой кислоты (ПФОК), это химическое вещество используют при производстве тефлоновых покрытий, упаковки для продуктов питания и многих других бытовых вещей, которые мы постоянно используем, ни о чем не задумываясь.

А тем временем данное химическое вещество оказывает негативное воздействие на щитовидную железу. Поэтому лучше все-таки полностью отказаться от их использования, чтобы наверняка обезопасить себя от возможных заболеваний щитовидки.

Зубная паста с триклозаном

Некоторые популярные виды зубной пасты содержат в себе этот ингредиент. Он тоже плохо влияет на работу щитовидной железы, выработку тестостерона и эстрогена, а еще препятствует действию антибиотиков.

Триклозан — очень опасное вещество. Дело в том, что он мешает корректной выработке гормонов щитовидной железы. При этом нарушается нормальная работа репродуктивной системы и замедляется метаболизм.

Антибактериальные средства

Сегодня в продаже можно встретить великое множество видов антибактериального мыла и лосьонов для кожи. Однако и в них может содержаться триклозан, о котором мы говорили выше.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Зачем он там? Дело в том, что триклозан является сильным антибактериальным средством. То есть польза от него есть, но при этом он вреден для других функций нашего организма. В том числе для работы щитовидной железы.

Тяжелые металлы

Большинство химических средств, которые мы применяем в быту, содержат в себе определенное количество тяжелых металлов. Среди них ртуть, свинец и алюминий. Они, в свою очередь, могут привести к развитию аутоиммунных заболеваний щитовидной железы (Болезнь Хашимото или болезнь Грейвса).

Соя

В соевом белке содержатся фитоэстрогены, которые могут нарушать работу щитовидной железы. В результате организм не может усваивать йод, а ведь именно во время этого процесса железа и вырабатывает гормоны.

Другим недостатком сои является то, что на сегодня большая ее часть генетически модифицированная (ГМО). Хотя убедительных доказательств пока нет, считается, что в долгосрочной перспективе это также может оказаться вредным для здоровья. опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet