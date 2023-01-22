Сельдерей: Волшебный эффект ежедневного употребления

Регулярное потребление сельдерея – отличный способ профилактики всевозможных желудочно-кишечных нарушений. Включите сок сельдерея в рацион, и вы можете не бояться возникновения проблем с зубами и спутанности сознания – эти недуги часто вызваны проникновением аммиачного газа через оболочку кишечника.

Сельдерей – отличное противовоспалительное средство, которое уничтожает вредные бактерии, плесень, грибки и вирусы и выводит токсины из печени и кишечника. Эти патогенные микроорганизмы часто вызывают воспаления, затрудняющие работу всех систем организма. Вместе с тем сельдерей поддерживает полезные бактерии, а также превосходно ощелачивает пищеварительный канал за счет содержания биоактивного натрия. Кроме того, этот овощ богат кофакторными микроэлементами, еще неизвестными официальной науке. Это разновидности натрия и других микроэлементов (их более 60), работающие в тандеме с обычным натрием. Они помогают поддерживать оптимальный уровень pH в организме и выводят токсичные кислоты, что, в свою очередь, способствует очищению и обновлению слизистой оболочки кишечника.

Энтони Уильям: О пользе сельдерея

В сельдерее также содержатся ферменты и коферменты, благодаря которым уровень соляной кислоты в желудке остается высоким и пища переваривается без проблем и задержек. Так что регулярное потребление сельдерея – отличный способ профилактики всевозможных желудочно-кишечных нарушений. Включите сок сельдерея в рацион, и вы можете не бояться возникновения проблем с зубами и спутанности сознания – эти недуги часто вызваны проникновением аммиачного газа через оболочку кишечника.

Некоторым из вас может показаться, что сельдерей – банальная, непримечательная пища, однако это далеко не так. Помимо всех вышеупомянутых преимуществ этого скромного на вид овоща, он способен улучшить работу почек, надпочечников, мозга и других органов. Минеральные соли, содержащиеся в нем, поддерживают работу электрических импульсов и функционирование нейронов мозга, что критически важно, если вы страдаете СДВГ, потерей памяти или когнитивной дисфункцией. Сельдерей питает и увлажняет ваше тело на глубоком клеточном уровне, не давая мигрени никаких шансов, а также восстанавливает структуру ДНК. Он бросает смелый вызов Беспощадной Четверке и безжалостному стрессу, – словом, все достоинства этого поистине волшебного овоща трудно перечислить.

Заболевания

Обязательно включите в свой рацион сельдерей, если вы страдаете чем-либо из нижеперечисленного.

Прыщи, синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ), аутизм, экзема, псориаз, боковой амиотрофический склероз, синдром повышенной кишечной проницаемости, бесплодие, болезнь Лайма, мигрень, синдром навязчивых состояний, воспаление тазовых органов, «низкий уровень заряда» репродуктивной системы, диабет, гипогликемия, сепсис, инфекции мочевыводящих путей, почечные камни, болезни почек, рак поджелудочной железы, панкреатит, ожирение печени, адреналиновая усталость, синдром хронической усталости (СХУ), плечелопаточный периартрит, кислотный рефлюкс, фибромиалгия, волчанка, синдром Съегрена, болезнь Аддисона, купероз, липома, рак мочевого пузыря, интерстициальный цистит, болезнь Крона, колит, синдром раздраженной толстой кишки, стоматит, гипергликемия, гипертония, депрессия, гипотиреоз, гиперфункция щитовидной железы, рак щитовидной железы, бактериальный вагиноз, раны, паразиты, кандидоз, воспаление мозга, бактериальные инфекции, вирусные инфекции.

Симптомы

Обязательно включите в свой рацион сельдерей, если для вас характерен любой из следующих симптомов.

Кишечные спазмы, кисты, недостаток соляной кислоты в организме, вялая работа печени, низкий уровень кортизола, высокий уровень кортизола, спутанность сознания, тревожность, пищевые аллергии, ацидоз, нечеткое зрение, боль в суставах, головные боли, метеоризм, внутрибрюшное давление, растяжение брюшной полости, хроническое обезвоживание, глазная сухость, воспаленные желчный пузырь, желудок, тонкая кишка и/или толстая кишка, сыпь, одышка, отеки, тошнота, белый налет на языке, разрастание грибка Candida, тревожность, потеря памяти, высокое кровяное давление, чувствительность к пищевым продуктам, отеки, воспаление, мышечные спазмы, судороги ног, хроническая усталость, нехватка минеральных элементов, контакт с плесенью, избыток аммиака в организме, нарушения сна.

Внутри нас часто живет страх. Нервозность вызывает дрожь, которую мы физически ощущаем, а тревожность забирается в самые глубины нервной системы, будто завязывая там узлы. Сельдерей, оказывая благотворное влияние на все системы организма, поможет вам справиться с мандражом, паникой, испугом или неуверенностью.

Мы нередко бросаемся в крайности, когда дело доходит до восприятия и оценки ежедневных жизненных задач. Иногда мы чрезмерно усложняем жизнь, а иногда, наоборот, склонны относиться к серьезной проблеме как к чему-то второстепенному. То же самое актуально и для нашего отношения к своему здоровью. Периодически мы сами выдумываем себе болезни на пустом месте и начинаем героически бороться с этими бесплотными фантомами, а иногда упрямо игнорируем серьезные проблемы, которые чреваты реальными неприятностями.

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Сельдерей учит нас достигать баланса между простым и сложным. Ежедневно пить сок сельдерея очень просто, даже слишком, поэтому люди им пренебрегают, попросту не веря, что это может как-то повлиять на их здоровье. Мне кажется, что для достижения хоть сколь-нибудь существенных благотворных эффектов в него нужно добавлять сок других овощей. Частично это так (к примеру, дальше вы найдете замечательный рецепт из этой серии), но не стоит упускать из виду тот факт, что мало что сравнится по силе положительного воздействия на организм с чистым сельдереевым соком. Он исцеляет, обновляет и качественно преобразует организм на всех уровнях, ведь в нем содержится уникальный набор питательных веществ. Их целебное влияние настолько велико, что не требует никаких дополнительных добавок, и даже наоборот – в неразбавленном, чистом виде эта сила гораздо мощнее. Так сельдерей напоминает нам о том, что есть ситуации, в которых лучшим решением будет самое простое.

Советы

Чистый сок сельдерея – это кнопка восстановления для нашего организма. Каждое утро начинайте с 450 г свежего сока. Его желательно пить натощак – чтобы повысить содержание соляной кислоты в желудке. А если вы хотите добиться поистине волшебного эффекта, ежедневно выпивайте в два раза больше сока.

Если вам нужно очистить организм от токсичных тяжелых металлов, таких как ртуть, алюминий, кадмий, никель, свинец, медь и мышьяк, добавьте в сок сельдерея полстакана сока свежей кинзы.

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Чтобы постепенно сделать сельдерей полноправным завсегдатаем вашей кухни, попробуйте для начала добавлять 2–4 стебля в смузи из любых других овощей или фруктов.

Волшебный зеленый сок

Количество ингредиентов рассчитано на 1–2 порции

Этот сладкий зеленый сок – легкий способ оздоровить и витаминизировать свой рацион. Сделайте его утренней привычкой всей семьи, и вы с удивлением увидите, что ваши дети тянутся за добавкой.

1 пучок сельдерея с разделенными стеблями

1 большое яблоко, нарезанное дольками

1 лимон

1/2 пучка зелени петрушки или кинзы

Пропустите все ингредиенты через высокоскоростную соковыжималку. Налейте сок в высокий стакан и сразу же выпейте – он зарядит вас энергией и бодростью на целый день!опубликовано econet.ru.

Энтони Уильям "Еда, меняющая жизнь. Откройте тайную силу овощей, фруктов, трав и специй"

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