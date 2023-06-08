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Селен: краткое руководство

Автор: Econet 08 июня 2023 6178
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Микроэлемент селен необходим нашему организму. Он выполняет несколько важных функций, среди которых усиление иммунной защиты, профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, предотвращение развития катаракты и не только. Сколько селена необходимо употреблять в сутки?

Селен: краткое руководство

Минерал селен (Se) является компонентом антиоксидантного фермента глутатион пероксидазы, взаимодействующего с витамином Е. В результате предотвращается повреждение мембран клеток свободными радикалами. Установлена связь дефицита селена с риском онкологических заболеваний, кардиологических и воспалительных проблем.  Другие состояния, связанные с повреждением свободными радикалами, это раннее старение и развитие катаракты. 

Роль селена в организме

Антиоксидантный эффект

Поддержание достаточного уровня селена (Se) важно в защите против целого ряда болезней. Антиоксидантное действие селена проявляется в снижении показателя маркеров окислительного стресса.

Предотвращение катаракты

Содержание селена в хрусталике глаза, пораженного катарактой, составляет всего 15% от оптимального уровня, а наличие свободных радикалов в глазной жидкости у больных катарактой 25 раз выше нормального показателя. 

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Селен: краткое руководство

Профилактика кардиологических болезней

Селен оберегает от сердечно-сосудистых проблем, так как статистика сердечных заболеваний высока именно при дефиците минерала селена. Но в данном случае связь не настолько яркая, как в случае с онкологией.  

Повышение иммунитета 

Селен воздействует на все элементы иммунной защиты (и на развитие лейкоцитов – в том числе). Нехватка селена ведет к общему угнетению иммунной функции, а как прием добавки с этим микроэлементом усиливает / восстанавливает иммунный ответ организма. 

Польза при беременности

Микроэлемент селен играет большую роль для здорового роста и развития ребенка в материнской утробе. В период вынашивания ребенка потребность в селене возрастает, так как его концентрация в крови снижается в ходе беременности.

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Селен: краткое руководство

Формы и дозировка Se

Популярными формами добавки с селеном являются селенит натрия, селенометионин и селен, получаемый из дрожжей.

Рекомендуемая доза микроэлемента селена – не более 50 - 200 мкг в сутки. При избытке потребления этого минерала (каждый день свыше 900 мкг в продолжение нескольких месяцев), селен может проявить токсичный эффект на организм.

Побочное действие селена

Организм человека нуждается в малом объеме микроэлемента селена. Превышение дозы или очень длительное употребление добавки может дать симптомы токсического отравления. Среди них: депрессивные состояния, нервозность, тошнота, рвота, чесночный запах при выдыхании и потоотделении и даже потеря волос.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ru/

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здоровье селен иммунитет антиоксидант онкология катаракта кардиологические болезни

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