Селен: профилактика рака и повышение иммунитета

Микроэлементы наряду с витаминами играют серьезную роль в жизнедеятельности организма. ВОЗ признала микроэлемент селен важнейшим компонентом питания. И не напрасно. В чем состоит положительное воздействие селена (Se) на здоровье, в каких продуктах его можно обнаружить в высокой концентрации и как возместить дефицит селена?

Микроэлементы наряду с витаминами играют серьезную роль в жизнедеятельности организма. В 1980-м г. ВОЗ признала микроэлемент селен важнейшим компонентом питания. И не напрасно. В чем состоит положительное воздействие селена (Se) на здоровье, в каких продуктах его можно обнаружить в высокой концентрации и как возместить дефицит селена?

Как селен влияет на наше здоровье

Значение микроэлемента Se

Селен (Se) известен науке как мощный антиоксидант: он имеет свойство снижать концентрацию продуктов окисления жиров. В этом проявляются противораковые возможности указанного микроэлемента. Селен (Se), кроме того, стимулирует иммунитет, благоприятствует оптимальному клеточному росту, запускает процесс заживления.

О ценных свойствах селена (Se) стало известно в 1960-х годах ХХ столетия, до этого времени микроэлемент считали токсичным. Здесь есть и доля правды: дозировка, превышающая норму, может спровоцировать отравление селеном (Se). Но получить “передозировку” данным минералом довольно сложно, так как его содержание в продуктах (даже в тех, в которых селен имеется) мизерно.

Специалисты выяснили, что нехватка селена (Se) влечет за собой дистрофию мышцы сердца. При нехватке указанного микроэлемента начинаются проблемы с сосудами, печенью, поджелудочной железой. Дистрофия поджелудочной ведет к тому, что прекращает усваиваться жир и развивается недостаточность жирорастворимых витаминов (А, Е, Д, К). Помимо этого, установлено воздействие элемента Se на репродуктивную систему. Мужчины при грамотном потреблении минерала решали задачу бесплодия, а у женщин минимизировался риск вероятных выкидышей.

Однако, безусловно, ключевым стало открытие действия селена (Se) против рака. Введение в организм животных данного антиоксиданта влекло за собой снижением количества злокачественных новообразований. Позже эксперименты на млекопитающих подтвердились в результате практических наблюдений: в тех районах, где концентрация селена в почвах отмечалась на значительном уровне, статистика смертности по причине лимфомы, рака органов желудочно-кишечного тракта, легких и груди являлась не такой значительной, как в районах с малым процентом селена (Se) в почве.

Помимо прочего, ученые выяснили, что у онкологических больных наблюдается крайне низкий уровень данного микроэлемента в крови. Еще специалисты доказали, что, чем больше содержание селена в организме, тем менее агрессивными были опухоли и реже демонстрировали всевозможные осложнения.

В 1999 г. американский институт изучения рака осуществлял исследование на желающих, продолжающееся десять лет. Добровольцы принимали 200 мкг селена в дрожжах каждодневно. По итогам эксперимента наметилось падение смертности на 49% от онкологии легких, простаты и проч. в группе лиц, дополнительно принимающих этот микроэлемент.

Каковы биохимические процессы, в которых участвует селен (Se) и оказывает противораковое действие?

Их два:

Активация иммунитета. У нас постоянно формируются раковые клетки, но пока иммунная защита организма «справляется», он предотвращает прогрессирование новообразования в организме.

Защита клеточных мембран и ДНК. Выступая антиокислителем, селен (Se) защищает клеточные мембраны и противостоит генетическому изменению ДНК, благотворно влияя на рост здоровых клеток.

Нехватка указанного минерала кроме страдающих различными видами рака проявляется у пациентов с муковисцидозом, кистами, при астме, заболеваниях щитовидки, проблемах аутоиммунного характера.

Вывод: селен (Se) важен для:

профилактики возникновения и развития злокачественных новообразований;

иммунитета;

репродуктивной функции;

активизации заживления, включая эрозии, язвы;

терапии раковых больных на фоне основных лечебных мероприятий;

защите от негативного воздействия тяжелых металлов, в частности, стронция (Sr).

для нормального функционирования щитовидной железы

Содержание микроэлемента Se в пищевых продуктах

Суточная потребность Se

Селен не может синтезироваться организмом, а лишь вводиться извне. Рекомендуемая дневная доза Se для взрослого - 50-60 мкг. Особая потребность в этом ценном минерале особенно отмечается у беременных и женщин в периоде лактации (до 80 мкг в сутки). Настоящий враг селена – простые углеводы (сюда относится сладкое, сдобная выпечка), в их присутствии организм почти не усваивает этот микроэлемент.

Рекордсмен по содержанию селена (Se) - бразильский орех - 2 мг на 100 г продукта. То есть, 2 ореха обеспечат суточную потребность минерала (они должны быть свежие, не прогорклые). Достаточно селена имеется в большом перечне морепродуктов. Однако, при термической обработке пищи большой процент селена утрачивается.

Продукты питания, насыщенные Se (на 100 г продукта):

бразильский орех – 2000 мкг

кокосовый орех – 810 мкг

фисташковые орехи – 450 мкг

свиные почки – 270 мкг

сушеные грибы вешенки и белые грибы – 100 мкг

тунец, бараньи почки, крабы, омары – 90 мкг

печень куриная, свиная, говяжья, утиная – 40-70 мкг

Стоит отметить, что лишь посредством пищи полностью удовлетворить потребность в селене (Se) нереально. Поэтому необходимо вводить селен в комплексе витаминно-минеральных добавок.*опубликовано econet

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