Селен: профилактика рака и повышение иммунитета

Микроэлементы наряду с витаминами играют серьезную роль в жизнедеятельности организма. ВОЗ признала микроэлемент селен важнейшим компонентом питания. И не напрасно. В чем состоит положительное воздействие селена (Se) на здоровье, в каких продуктах его можно обнаружить в высокой концентрации и как возместить дефицит селена?
Микроэлементы наряду с витаминами играют серьезную роль в жизнедеятельности организма. В 1980-м г. ВОЗ признала микроэлемент селен важнейшим компонентом питания. И не напрасно. В чем состоит положительное воздействие селена (Se) на здоровье, в каких продуктах его можно обнаружить в высокой концентрации и как возместить дефицит селена?
Селен (Se) известен науке как мощный антиоксидант: он имеет свойство снижать концентрацию продуктов окисления жиров. В этом проявляются противораковые возможности указанного микроэлемента. Селен (Se), кроме того, стимулирует иммунитет, благоприятствует оптимальному клеточному росту, запускает процесс заживления.
О ценных свойствах селена (Se) стало известно в 1960-х годах ХХ столетия, до этого времени микроэлемент считали токсичным. Здесь есть и доля правды: дозировка, превышающая норму, может спровоцировать отравление селеном (Se). Но получить “передозировку” данным минералом довольно сложно, так как его содержание в продуктах (даже в тех, в которых селен имеется) мизерно.
Специалисты выяснили, что нехватка селена (Se) влечет за собой дистрофию мышцы сердца. При нехватке указанного микроэлемента начинаются проблемы с сосудами, печенью, поджелудочной железой. Дистрофия поджелудочной ведет к тому, что прекращает усваиваться жир и развивается недостаточность жирорастворимых витаминов (А, Е, Д, К). Помимо этого, установлено воздействие элемента Se на репродуктивную систему. Мужчины при грамотном потреблении минерала решали задачу бесплодия, а у женщин минимизировался риск вероятных выкидышей.
Однако, безусловно, ключевым стало открытие действия селена (Se) против рака. Введение в организм животных данного антиоксиданта влекло за собой снижением количества злокачественных новообразований. Позже эксперименты на млекопитающих подтвердились в результате практических наблюдений: в тех районах, где концентрация селена в почвах отмечалась на значительном уровне, статистика смертности по причине лимфомы, рака органов желудочно-кишечного тракта, легких и груди являлась не такой значительной, как в районах с малым процентом селена (Se) в почве.
Помимо прочего, ученые выяснили, что у онкологических больных наблюдается крайне низкий уровень данного микроэлемента в крови. Еще специалисты доказали, что, чем больше содержание селена в организме, тем менее агрессивными были опухоли и реже демонстрировали всевозможные осложнения.
В 1999 г. американский институт изучения рака осуществлял исследование на желающих, продолжающееся десять лет. Добровольцы принимали 200 мкг селена в дрожжах каждодневно. По итогам эксперимента наметилось падение смертности на 49% от онкологии легких, простаты и проч. в группе лиц, дополнительно принимающих этот микроэлемент.
Их два:
Нехватка указанного минерала кроме страдающих различными видами рака проявляется у пациентов с муковисцидозом, кистами, при астме, заболеваниях щитовидки, проблемах аутоиммунного характера.
Вывод: селен (Se) важен для:
Селен не может синтезироваться организмом, а лишь вводиться извне. Рекомендуемая дневная доза Se для взрослого - 50-60 мкг. Особая потребность в этом ценном минерале особенно отмечается у беременных и женщин в периоде лактации (до 80 мкг в сутки). Настоящий враг селена – простые углеводы (сюда относится сладкое, сдобная выпечка), в их присутствии организм почти не усваивает этот микроэлемент.
Рекордсмен по содержанию селена (Se) - бразильский орех - 2 мг на 100 г продукта. То есть, 2 ореха обеспечат суточную потребность минерала (они должны быть свежие, не прогорклые). Достаточно селена имеется в большом перечне морепродуктов. Однако, при термической обработке пищи большой процент селена утрачивается.
Стоит отметить, что лишь посредством пищи полностью удовлетворить потребность в селене (Se) нереально. Поэтому необходимо вводить селен в комплексе витаминно-минеральных добавок.*опубликовано econet
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Источник: https://econet.ru/
Для иммунитета полезно все витамины принимать, но лучше всего сделать акцент на витамине С. Я курсом эваларовский витамин С принимаю, чтобы иммунитет укрепить. На сайте фитомаркет.ру беру, еще и скидочки бывают у них. Он в шипучих таблетках, очень удобно и дозировку подобрать (себе обычно 1200мг беру) и на вкус приятный. Болеть стала намного реже.Ответить
Я уже читала, что селен он снижает риск развития патологий и новообразований. В чистом виде не принимала его никогда, а вот в комплексе ледис формула менопауза усиленная формула пью регулярно. Вообще этот комплекс очень много компонентов содержит, которые улучшают самочувствие женщины в период климакса. Кроме этого повышается выработка коллагена в организме, мне удалось вернуть коже упругость.Ответить
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