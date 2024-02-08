СЕЛЕН: Замедляет процессы старения и защищает сердце

Селен в последнее время привлекает внимание ученых благодаря своей роли в борьбе с раком. Кроме того, селен защищает сердце, в основном за счет уменьшения риска образования кровяных сгустков, что снижает вероятность инфарктов и инсультов.

Селен – это микроэлемент, необходимый для многих жизненных процессов, содержится в почве. В организме селен содержится практически в каждой клетке, но основное его количество сконцентрировано в почках, печени, селезенке, поджелудочной железе и тестикулах.

Как работает селен

Микроэлемент селен действует как антиоксидант, блокируя активные молекулы, так называемые свободные радикалы, повреждающие ДНК. Он входит в состав антиоксидантного фермента (глутатионпероксидаза), который защищает клетки от содержащихся в среде и в пище токсинов, и который часто входит в состав антиоксидантного «коктейля» с витаминами С и Е. Эта комбинация помогает предупреждать целый ряд заболеваний, таких как рак, сердечная недостаточность, катаракта, дегенерация желтого пятна сетчатки, инсульты, а также замедляет процессы старения, обусловленные повреждением тканей свободными радикалами.

Показания к применению

• Вместе с витамином Е помогает предотвратить рак и заболевания сердца.

• Для предупреждения катаракты и дегенерации желтого пятна сетчатки.

• При вирусных инфекциях; снижает опасность герпеса и опоясывающего лишая;

• Для облегчения симптомов обыкновенной волчанки.

Основные преимущества селена

Селен в последнее время привлекает внимание ученых благодаря своей роли в борьбе с раком. Впечатляющее пятилетнее исследование, проведенное в Cornell University и University of Arizona, показало, что прием 200 мкг селена в день приводит к сокращению заболеваемости опухолями предстательной железы на 63%, раком прямой и толстой кишки – на 58%, легких – на 46%, а также снижению общей смертности от онкологических заболеваний на 39%. Исследования пациентов с онкологическими заболеваниями выявили, что у людей с низким уровнем микроэлемента селена развивается больше опухолей, чаще отмечаются рецидивы, выше риск метастаз и меньше общее время выживания, чем у больных с высоким уровнем этого элемента в крови.

Кроме того, селен защищает сердце, в основном за счет уменьшения риска образования кровяных сгустков, что снижает вероятность инфарктов и инсультов. Селен также улучшает соотношение «хорошего» (холестерол -ЛПВП) и «плохого» (холестерол-ЛПНП) холестерина, что имеет очень большое значение для здорового функционирования сердца.

Добавки с селеном особенно показаны курильщикам или людям, уже перенесшим инфаркт или инсульт. Получить ощутимый эффект от препарата сможет каждый, кто принимает микроэлемент селен ежедневно в виде витаминных и минеральных добавок.

Дополнительные преимущества селена

Селен может быть эффективным для профилактики катаракты и дегенерации желтого пятна сетчатки – основных причин нарушения зрения и наступления слепоты у пожилых американцев. Он также важен для превращений тиреоидного гормона, необходимого для нормального функционирования всех клеток организма, из менее активной (Т4) в активную форму (Т3). Кроме этого, селен играет важную роль в функционировании иммунной системы, помогая организму противостоять опасным бактериям и вирусам, а также раковым клеткам.

Иммуностимулирующее действие селена может играть роль в борьбе с вирусами герпеса, вызывающими «лихорадку» и опоясывающий лишай. В сочетании с витамином Е селен способен оказывать некоторое противовоспалительное действие. Эти два вещества могут облегчить симптомы таких хронических заболеваний, как ревматоидный артрит, псориаз, системная красная волчанка и экзема.

Потребность организма в селене

Рекомендуемая суточная доза селена составляет 70 мкг для мужчин и 55 мкг для женщин. Для достижения максимального эффекта может потребоваться 600 мкг селена в сутки.

Дефицит селена

Дефицит этого элемента считается редкостью. Потребление ниже рекомендуемой суточной дозы может привести к повышению частоты злокачественных опухолей, болезней сердечно-сосудистой системы, нарушений иммунитета, различных воспалений, особенно воспалений кожи. Недостаточное количество селена во время беременности может повышать риск врожденных дефектов (особенно имеющих отношение к работе сердца) или, возможно, синдром внезапной смерти здорового ребенка (SIDS). К ранним симптомам недостаточности селена относятся мышечная слабость и утомляемость.

Избыток селена

С пищей трудно получить слишком много селена, но если принимать этот минерал в форме добавок, то важно помнить, что разница между терапевтической дозой селена (до 600 мкг в день) и токсической дозой (не меньше 900 мкг) невелика, в сравнении с другими питательными элементами. К симптомам отравления селеном относятся нервозность, депрессия, тошнота и рвота, чесночный запах изо рта и от кожи, а также потеря волос и ногтей.

Способ применения

Дозировка: Большинство экспертов считают, что при длительном применении селена его доза должна составлять 100-400 мкг в день. При вирусных инфекциях и раке может потребоваться до 600 мкг селена в день.

Рекомендации по применению: Витамин Е повышает эффективность селена; следует ежедневно принимать 400 МЕ витамина Е.

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Микроэлемент селен в продуктах

Наибольшее количество селена содержится в бразильском орехе, морепродуктах, домашней птице и мясе. Зерновые культуры, особенно овсяная крупа и коричневый рис, также могут содержать много селена, в зависимости от типа почвы, где они выращиваются.

Предупреждение! Никогда не превышайте рекомендованные дозы потребления микроэлементов: в некоторых случаях при длительном применении селена (по 900 мкг в день) были отмечены серьезные побочные реакции, такие как сыпь, тошнота, утомляемость, выпадение волос и ногтей, депрессия.

Последние исследования

• Последние исследования показывают, что в лабораторных условиях селен действует относительно быстро, регулируя скорость размножения и гибели клеток и защищая клетки от ракового перерождения.

• В соответствии со статьей в журнале Agriculture Research, исследования, проводимые на мышах, показали, что дефицит антиоксидантов селена и витамина Е может способствовать переходу вирусов из латентного неактивного состояния в активное болезнетворное. Это может объяснять эффективность селена при «лихорадке» и опоясывающем лишае, возникающем при активации латентного вируса герпеса. опубликовано econet

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