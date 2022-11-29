СЕМЕНА и масло ЛЬНА: состав, польза и КАК принимать

Льняное семя и льняное масло богаты альфа-линоленовой кислотой, омега-3 жирными кислотами, которые полезны при сердечно-сосудистых заболеваниях, воспалительных заболеваниях кишечника (ВЗК), артритах и других проблемах со здоровьем

Лен – однолетнее травянистое растение. Древние египтяне использовали льняное семя как продукты питания и как лекарство. В прошлом семена льна (СЛ) использовались в основном в качестве слабительного. Они богаты клетчаткой и клейковиной, обаСемена льна нового урожая компонента увеличиваются в объеме при контакте с водой. Набухшая клетчатка и клейковина составляют большую часть фекалий и помогают им быстрее перемещаться через кишечник.

Семена ЛЬНА: химический состав, польза и вред для здоровья

Состав семян льна

Семена льна и вред здоровью

Семена и масло льна, как принимать

Состав семян льна

Лен богат жирами, белками и клетчаткой. Состав льна может варьироваться в зависимости от генетики,

условий выращивания, обработки семян и методов анализа. Содержание белка в семенах уменьшается по мере увеличения содержания масла. Содержание масла во льне может быть изменено с помощью традиционных методов размножения, и на его влияет география - прохладные ночи улучшает содержание и качество масел. Самым крупным поставщиком льна на мировой рынок является Канада. Канадский коричневый лен в среднем содержит 41% жира, 20% белка, 28% общего пищевого волокна, 7,7% влаги и 3,4% золы, которая представляет собой богатый минералами остаток, оставшийся после сжигания образца.

Жирные кислоты

Исторически лен ценят за его обилие масел, которое обеспечивает уникальную смесь жирных кислот ( ЖК, табл.1)

ЖК Число двойных связей Насыщенность Название семейства Формула Пищевой источник Стеариновая (польза) 0 Насыщенная - 18:0 Большинство животных жиров, шоколад Олеиновая (польза) 1 Мононенасыщенная Омега-9 (ω-9) 18:1n-9 или 18:1 ω-9 Оливковое масло, масло канолы Пальмитолеиновая (польза) 1 Мононенасыщенная Омега-7 (ω-7) 16:1 n-7 или 16:1 ω-7 Говяжий и свиной жир Линолевая (польза) 2 Полиненасыщенная Омега-6 (ω-6) 18:2n-6 или 18:2 ω-6 Растительные масла, такие как подсолнечное, кукурузное и сафлоровое; мясо скота, кормленного зерном Альфа-линоленовая (польза) 3 Полиненасыщенная Омега-3 (ω-3) 18:3n-3 или 18:3 ω-3 Лён, льняное масло, масло канолы, соевое масло, грецкие орехи, в небольших количеств содержится в говядине, свинине и яйцах

Лен содержит уникальную смесь ЖК (табл.1). Он богат полиненасыщенными ЖК, особенно альфа-линоленовой (57%) - основная омега-3 ЖК и линолевую ЖК - омега-6 ЖК (16%). Эти две полиненасыщенные ЖК являются незаменимыми для человека. Они должны быть получены из жиров и масел пищевых продуктов, потому что наше тело не может их синтезировать. Употребление семян льна - польза для здоровья.

Белок

По аминокислотному составу белки льна аналогичны таковым сои, которые рассматриваются как одни из самых питательных растительных белков. Белки семян льна ограничены лизином, но характеризуются высоким коэффициентом усвояемости (89,6%) и биологической ценности (77,4%). Коричневый и золотистый лен практически не отличаются по содержанию аминокислот - строительных блоков белков. В состав белка льна входят все незаменимые аминокислоты. Польза для здоровья белков семян несомненна.

Глютен

Лён не содержит глютена. Глютен, клейковина - это белок, содержащийся в пшенице, овсе,ячмене и ржи. Глютен содержит глиадин, который вызывает целиакию. К счастью, люди, которые чувствительны к глютену, могут

использовать в рационах лён. Отсутствие глютена в семенах льна определяет его пользу для здоровья.

Углеводы

Лён содержит только 1 г углеводов (сахара и крахмал) на 100 г. По этому льняное масло способствует малому потреблению углеводов. Малое количество углеводов в семенах льна - это польза для здоровья.

Диетические волокна (ДВ)

Волокна (В) - это структурный материал клеточных стенок растений; они имеет важные преимущества для здоровья людей. Существует два основных типа В:

Диетические волокна состоят из не перевариваемых растительных углеводов и других материалов, обнаруженных в растениях. Цельные и измельченные семена льна являются источниками ДВ.

Функциональные волокна (ФВ) состоит из не перевариваемых углеводов, которые извлекают из растений, очищают и добавляют к пище и другим продуктам. Экстракты слизи из семян льна, добавленные к слабительным и сиропам от кашля, являются ФВ.

Общее количество В - это сумма ДВ и ФВ. ДВ и ФВ не перевариваются и не поглощаются тонким кишечником человека и, следовательно, проходят относительно нетронутыми в толстый кишечник. Общая доля В составляет около 28% от веса семян льна.

Основные фракции волокон льна

Волокна льна состоятиз следующих фракций:

Целлюлоза - основной структурный материал стенок клеток растений.

Клеточные смолы - тип полисахарида, который становится вязким при смешивании с водой или другими жидкостями. Льняная слизь состоит из трёх различных типов арабиноксиланов, которые образуют большие агрегаты в растворах и определяют их гелевые качества.

Лигнин - сильно разветвленное В, обнаруженное внутри клеточных стенок древесного растения. Лигнины связаны с аналогичным соединением - лигнанами. Оба являются частью стенок клеток растений и связаны с углеводами клеточной стенки. Лигнины способствуют прочности и жесткости клеточных стенок. Лигнаны являются фитохимическими соединениями («фито» означает «растение»), активно изучаются в профилактике рака.

Растворимые и нерастворимые волокна льна

Лен содержит как растворимые (слизь), так и нерастворимые пищевые В. ДВ действуют как наполнитель кишечника. Они увеличивают вес стула и вязкость переваренного материала, уменьшают время прохождения его через кишечник. В этом смысле ДВ помогают контролировать аппетит и уровень глюкозы в крови, снижают уровень липидов в крови. Диеты, богатые клетчаткой, могут помочь снизить риск заболеваний сердца, диабета, колоректального рака, ожирения и воспаления. Содержание растворимых и нерастворимых пищевых В льна изменяется в зависимости от метода их экстракции и химического анализа.

Таблица 2 - Растворимые и не растворимые В льна

Растворимые В Нерастворимые В Цельные семена льна (1 столовая ложка) 0,6 - 1,2 г 1,8 - 2,4 г Льняная мука (1 столовая ложка) 0,4 - 0,9 г 1,3 - 1,8 г

Семена льна богаты В, что чрезвычайно полезно для здоровья.

Фенолы и их польза

Фенолы - это соединения растений, которые имеют много разных функций, включая цвет растения, привлечение пчел и других насекомых для опыления. Многие фенолы, по-видимому, оказывают противоопухолевые и антиоксидантные эффекты у людей. Лен содержит не менее трех типов фенолов: фенольные кислоты, флавоноиды и лигнаны.

Фенольные кислоты

Лен содержит от 8 до 10 г общих фенольных кислот на килограмм льна или около 64-80 миллиграммов (мг) фенольных кислот на столовую ложку измельченного льна.

Флавоноиды

Лен содержит около 35-70 мг флавоноидов/100 г, что эквивалентно примерно 2,8-5,6 мг флавоноидов на столовую ложку льняной муки.

Лигнаны

Лен - очень богатый источник лигнана диглюкозид секоизоларициресинола (SDG) - антиоксиданта: 1 г семян содержит от 1 мг до 26 мг. Широкий диапазон содержания SDG отражает различия в сортах льна, месте выращивания и методе анализа.

Семена льна богаты витаминами группы В, жирорастворимыми Е и К, минералами и микроэлементами.

Семена льна и вред здоровью

В семенах льна присутствуют ингибиторы трипсина, миоинозитолфосфат, кадмий, цианогенные гликозиды,

фитоэстрогены - токсичные соединения, наносящие вред здоровью ( см. табл.3).

Таблица 3 - Соединения льняных семян, вредные для здоровья

Соединение Содержание Кадмий 0,52 пг/кг Ингибитор протеаз 13,3 мг/г сырого белка Цианогены мг/100 семян Лимамари 10 -11,8 м Линустатина 136-162 мг Неолинустатина 105-183 мг

Цианогенные гликозиды и вред здоровью

В дополнение к биоактивным соединениям, льняное семя содержит 264-354 мг цианогенных соединений на 100 г семян (Табл.3). Эти соединения токсичны для организма человека, считается, что прием внутрь 100 мг может быть смертельным для взрослых людей. Цианогенные глюкозиды являются азотистым вторичными метаболитами, образующимися из аминокислот. Вред цианогенных гликозидов проявляется в отношении нервной системы. Однако эти соединения разрушаются при приготовлении пищи, включая микроволновые печи, автоклавирование, кипячение.

Кадмий

Кадмий потенциально токсичен для человеческого организма. При накоплении в почках этот металл может вызвать почечную дисфункцию, глюкозурию, фосфатурию, нарушить всасывание минералов в кишечнике, остеомаляцию. Злоупотребление семенами льна может принести вред здоровью.

Ингибиторы трипсина

Снижают переваривание и усвоение белков. Активность ингибитора трипсина в льняном семени более низкая,

по сравнению с семенами сои и семенами канолы. Ингибиторы нестабильны при термической и механической обработке семян, включая приготовление пищи в микроволнах, автоклаве и кипячении. Ингибирование переваривания белков ингибитором трипсина семян льна несомненно наносит вред здоровью.

Употребление в пищу 50 г семян льна в сутки - безвредно!

Семена и масло льна, как принимать

Льняное семя (ЛС) и льняное масло (ЛМ) богаты альфа-линоленовой кислотой (АЛК), омега-3 жирными кислотами, которые полезны при сердечно-сосудистых заболеваниях, воспалительных заболеваниях кишечника (ВЗК), артритах и других проблемах со здоровьем. Другие омега-3 жирные кислоты - докозагексаеновая кислота (DHA) и эйкозапентаеновая кислота (EPA) содержатся в рыбьем жире. Скумбрия, лосось и грецкие орехи являются хорошим источником омега-3 жирных кислот.

Льняное масло содержит только АЛК, в них отсутствует клетчатка и клейковина семян, нет лигнанов.

Другие растительные источники АЛК включают рапсовое (рапс), соевое масло, грецкие орехи и семена тыквы. Исследования показывают, что ЛС может помочь предупредить заболевание и помочь улучшить состояния здоровья.

На льняном масле нельзя жарить!

Высокий уровень холестерина

Люди, которые едят средиземноморскую диету, как правило, имеют более высокое содержание в крови хорошего холестерина (ЛПВП). Средиземноморская диета включает цельные зерна, корнеплоды и зеленые овощи, фрукты, рыбу и птицу, оливковое и рапсовое масло, АЛК из СЛ, ЛМ и грецкие орехи. В диете ограничено количество красного мяса, сливочного масла и сливок.

Болезни сердечно-сосудистой системы

Диета, богатая фруктами, овощами, цельными зернами, орехами или бобовыми, а также продуктами с АЛК может снизить риск сердечного приступа и инсульта, как у людей, которые никогда не имели каких-либо проблема, так и у тех, кто уже имел сердечный приступ или инсульт.

Один из лучших способов предотвратить и лечить болезни сердца - есть пищу с низким содержанием насыщенных жиров и транс-жиров, и есть продукты, которые богаты мононенасыщенными и полиненасыщенными жирами, в том числе омега-3 жирными кислотами из ЛС. У людей, которые едят пищу, богатую АЛК, менее вероятен фатальный сердечный приступ.

Диета, богатая омега-3 жирными кислотами (включая АЛК) может понизить кровяное давление у людей, страдающих гипертонией.

Симптомы менопаузы

Обширные исследования показали, что ЛС не улучшали симптомы менопаузы (приливы, нарушения настроения, и сухости влагалища), а также не защищает от потери костной массы – остеопороза.

Рак молочной железы

ЛС содержит фитоэстрогены, которые представляют собой химические вещества растений, называемые лигнаны. Так как в организме лигнаны могут действовать как эстроген, пока не доказано вредно или полезно ЛС при раке молочной железы. Но добавление льняного семени к диете (булочка с 25 г СЛ в течение 40 дней) замедляла рост опухоли у женщин с раком молочной железы.

Рак толстой кишки

Исследования на животных показывают, что лигнаны могут замедлить рост раковых клеток толстой кишки. У людей ЛС может уменьшить число аномальных клеток, которые являются ранними маркерами рака толстой кишки.

Рак простаты

Нет достоверных данных о пользе СЛ.

Как принимать семена льна

Детям

ЛМ может быть добавлено в пищу ребенка, чтобы помочь сбалансировать жирные кислоты.

Взрослым

Утром натощак съешьте смесь столовой ложки СЛ только что смолотых и свежего греческого йогурта (чашка) или свежего домашнего творога. Не забывайте пить больше воды.

NB

Используйте семена льна только нового урожая, масло только холодного отжима, храните его в холодильнике, в темной склянке

Не ешьте сырое или незрелое льняное семя, оно может быть ядовитыми.

При дегенерации желтого пятна (макулодистрофии) следует воздержаться от семян льна, как и других источников АЛК.

Женщины с раком груди, матки и раком яичников, эндометриозом, прежде чем принимать льняное семя, необходимо проконсультироваться с лечащим врачом, так как оно может действовать как эстрогены.

Беременные женщины и ли кормящие грудью не должны принимать льняное семя, потому что оно может действовать как эстроген

Мужчины с раком простаты должны посоветоваться с врачом, прежде чем принимать льняное семя.

Людям с непроходимостью кишечника, воспаленным кишечником, с сужением пищевода не следует принимать льняное семя. Высокое содержание клетчатки может ухудшить состояние.

Если Вы принимает льняное семя, не забудьте пить большое количество воды (исключить запоры).

Возможные взаимодействия

Разжижающие кровь лекарства: Омега-3 жирные кислоты могут увеличить риск кровотечения, особенно если вы принимаете препараты для разжижения крови, такие как варфарин, клопидогрел (плавикс) или аспирин. В некоторых случаях комбинация аспирина и омега-3 жирных кислот может быть полезной. Но они не должны приниматься вместе.

Лекарственные препараты для лечения диабета: Льняное семя может снизить уровень сахара в крови. Если вы принимаете лекарства для лечения диабета, включая инсулин, вы должны использовать льняное семя (АЛК) только под наблюдением врача и контролем сахара.

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Противозачаточные таблетки или гормональная заместительная терапия (ГЗТ): льняное может изменить уровень гормонов и изменить действие пероральных контрацептивов или ГЗТ. Если вы принимаете оральные контрацептивы или ГЗТ, перед приемом льняного семени обратитесь к своему врачу.опубликовано econet.ru.

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