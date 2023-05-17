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СЕРА: Потребность организма в минерале красоты и здоровья

Источник: russian.mercola.com 17 мая 2023 6178
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Лучшие источники серы для организма - продукты с высоким содержанием белка, такие как органические яйца пастбищной птицы, мясо травоядного скота, орехи и пойманный в дикой природе аляскинский лосось, зелень, такая как капуста, шпинат и брокколи, а также в лук и чеснок.

СЕРА: Потребность организма в минерале красоты и здоровья

Некоторые называют серу "забытым" минералом, который нечасто упоминается, но он очень важен для оптимальной работы организма. На данный момент ученые говорят, что вы с большой вероятностью недополучаете достаточное количество серы из рациона, несмотря на то, что ее можно обнаружить во многих продуктах питания. Ее лучшие источники - продукты с высоким содержанием белка, такие как органические яйца пастбищной птицы, мясо травоядного скота, орехи и пойманный в дикой природе аляскинский лосось, зелень, такая как капуста, шпинат и брокколи, а также в лук и чеснок.

Почему сера так необходима организму и как пополнить ее недостаток

  • Сера: третий по распространенности минерал в вашем теле
  • Что такого особенного в сере?
  • Научное обоснование целебной силы серосодержащих продуктов питания
  • Важность диметилсульфона и ДМСО
  • Дефицит серы связан с ожирением
  • Дефицит минералов иногда вызывает "загадочные" симптомы
  • Как естественно увеличить потребление серы
  • Овощи рода лук содержат соединения серы для профилактики болезней

Почему сера так важна? Как писала научный сотрудник МТИ Стефани Сенефф для Фонда Вестона Прайса: "Серу считают целебным минералом, и ее дефицит часто приводит к болям и воспалению, связанным с различными мышечно-скелетными расстройствами. Она играет важную роль во многих биологических процессах, один из которых - обмен веществ. Она присутствует в инсулине, жизненно важном гормоне, который способствует утилизации, в качестве топлива в мышечных и жировых клетках".

СЕРА: Потребность организма в минерале красоты и здоровья

Сера: третий по распространенности минерал в вашем теле

Шесть химических элементов - кислород, углерод, водород, азот, кальций и фосфор - составляют 99% массы вашего тела. Следующие пять - калий, сера, натрий, хлор и магний - в различной степени составляют оставшийся процент.

Но хотя сера кажется относительно несущественной в этом списке, на самом деле она является третьим по распространенности минералом в организме. Одна из наиболее активных из ее функций - антиоксидантная.

Сера присутствует во всех живых тканях. Она является компонентом двух важных аминокислот: метионина (в основном из яичного белка и рыбы), который незаменим, то есть ваше тело его не синтезирует и нужно получать его из внешнего источника, и цистеина, который нуждается в поступлении серы с постоянной скоростью и синтезируется вашим телом.

Ваша кожа, мышцы и кости содержат примерно половину серы в организме. Волосы и ногти, состоящие из крепкого белка кератина, содержат большую часть серы, а хрящи и соединительные ткани — это более гибкая форма, которая изменяется и разрушается со временем, что приводит к проявлению признаков старения. Они включают морщины и боли в мышцах и суставах, которые могут быть признаком недостатка серы.

Что такого особенного в сере?

Сера играет важную роль в детоксикации, поскольку она является частью одного из самых важных антиоксидантов, которые производит ваше тело: глутатиона. Без серы он неэффективен. Это важно, потому что глутатион это "встроенный" детоксикант вашего тела.

Одно исследование объяснило ее значение в отчете о том, как сера и некоторые из ее соединений могут защитить организм от воздействия ультрафиолетового света, рентгеновских лучей и облучения, а также могут быть использованы для детоксикации.

Ученые признают, что дефицит серы может быть базовой причиной болезни Альцгеймера, которая распространяется в геометрической прогрессии с каждым годом. В одной статье обсуждается связь между деменцией и другими распространенными проблемами и нехваткой серы в организме:

"Интересно, что сера является очень мощным антагонистом алюминия, что должно удовлетворить тех, кто считает, что алюминий является существенным фактором при болезни Альцгеймера.

Помимо этого, большинство молодых и пожилых пациентов, страдающих от "затуманенности сознания", проблем с концентрацией, и / или плохой памяти, имеют уровень серы ниже нормального, и в их число входит множество детей или взрослых с диагнозом СДВ / СДВГ ..."

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Другая статья излагает причины, по которым дефицит серы и сульфатов в организме может объяснить распространенность сердечно-сосудистых заболеваний. Научный сотрудник Стефани Сенефф, кандидат наук в Массачусетском технологическом институте, назвала холестерилсульфат "загадочной молекулой", которая колеблется в крови и приводит к нестабильности, которая может вызвать сердечно-сосудистые заболевания.

Исследования поддерживают использование традиционных средств, указывая, что топические препараты с серой и диметилсульфоном являются эффективным методом лечения акне и других кожных заболеваний, таких как розацеа, чесотка, себорейный дерматит и паразиты.

СЕРА: Потребность организма в минерале красоты и здоровья

Научное обоснование целебной силы серосодержащих продуктов питания

Несколько полезных соединений, содержащих серу, выражают себя, исцеляя ваше тело. Глюкозинолаты входят в их число, они в основном содержатся в крестоцветных овощах, таких как брокколи и капуста, и зеленых листовых овощах, таких как кале, зелень листовой капусты и руккола.

Когда вы режете или кусаете крестоцветные овощи, вы чувствуете едкий запах, который образуется при выпускании пропитанных серой глюкосинолатов.

Фонд Джорджа Мателяна, некоммерческая организация, которая изучает научную информацию о здоровой пище и конкретных питательных веществах, объяснил, каким образом это явление имеет двойное преимущество, во вкусе и в исцелении:

"Процесс резки может фактически увеличить определенные преимущества для здоровья, так как некоторые из вновь образованных (и трансформированных) серосодержащих молекул демонстрируют профилактические свойства при раке. Это включает в себя серосодержащие глюкозинолаты, которые образуются, когда активируется фермент мирозиназа". Интересно то, как ученые предлагают готовить крестоцветные овощи: разрежьте их, а затем оставьте на несколько минут, чтобы получить от них максимальную пользу. Слишком быстрая готовка после резки предотвращает формирование фермента мирозиназы, так что польза теряется.

Важность диметилсульфона и ДМСО

Диметилсульфон (метилсульфонилметан) представляет собой природное соединение серы в вашем теле, которое хорошо известно поддержкой суставов, но оно также полезно и в других областях вашего тела. Диметилсульфон на 34% состоит из серы, но он также влияет на ее метаболизм.

Возможно, лучший способ узнать, есть ли у вас недостаток диметилсульфона в организме – ориентироваться по симптомам, которые могут включать усталость, частые физические или психологические нагрузки, депрессию и даже дегенеративные заболевания, такие как болезнь Паркинсона, атеросклероз, остеоартрит и рак.

Диметилсульфон метаболизирует диметилсульфоксид, спорное противовоспалительное и обезболивающее соединение, известное как ДМСО, которое, к сожалению, одобрено только для применения в ветеринарной медицине, а не для человека. Одна статья объяснила, что ДМСО:

"... [П]ерспективно в лечении широкого спектра изнурительных заболеваний. ДМСО является одобренным фармакологическим агентом в более чем 125 странах мира, а его безопасность и терапевтические эффекты подтверждаются почти 50 годами исследований и более 10000 научных статей на тему его биологических последствий".

Одна статья обсуждает исследования доктора Стэнли Джейкоба о ДМСО и его преимуществах во многих областях применения, в том числе для лечения черепно-мозговых травм. По словам Джейкоба, его способности собирателя свободных радикалов и мочегонные свойства объясняют улучшение прилива крови к мозгу, что уменьшает отек:

"Это улучшает насыщение крови кислородом в тканях головного мозга. Зачастую, травмированные клетки мозга не мертвы. Когда они получают дополнительный приток крови и кислорода, а свободные радикалы при этом выводятся, умирающие клетки могут восстановиться, и отек мозга снижается очень быстро".

СЕРА: Потребность организма в минерале красоты и здоровья

Дефицит серы связан с ожирением

Не секрет, что ожирение касается тревожного процента американского населения, но это также эпидемия во всем мире. Одна из причин - многие страны переняли Западную диету. Как это связано с дефицитом серы? Опять же, как писала Сенефф для Фонда Вестона Э. Прайса:

"Рацион, в составе которого много зерна, такого как хлеб и крупы, вероятно, будет содержать недостаточное количество серы. Все чаще, цельные продукты, такие как кукуруза и соевые бобы разбираются на составные части с химическими названиями, а затем повторно собираются в сильно обработанные пищевые продукты. Сера теряется в процессе, как и осознание того, что эта потеря имеет значение".

Проблема такого типа диеты в том, что она содержит большое количество зерна, такого как хлеб, булочки для гамбургера и хлопья, где содержание серы является низким. Разработка "быстрой" и удобной еды на самом деле была блестящим маркетинговым ходом.

Но в спешке выведения продукта на рынок, важные вещи, такие как питательная ценность, оказались на обочине. Кроме того, производители продуктов питания, которые "укрепляют" продукты, такие как зерновые завтраки с дюжиной витаминов и минералов, вводят в заблуждение многих потребителей, которые считают, что они кормят своих детей "полноценным" завтраком, который не только полезен, но и удобен!

Дефицит минералов иногда вызывает "загадочные" симптомы

У Стефани Сенефф есть несколько теорий: "Мой обширный поиск по литературе привел меня к двум таинственным молекулам, которые присутствуют в кровотоке и многих других частях тела: сульфат витамина D3 и холестерилсульфат. После пребывания на солнце, кожа синтезирует сульфат витамина D3, форму витамина D, которая, в отличие от бессульфатного витамина D3, растворима в воде.

Как следствие, она может свободно перемещаться в потоке крови, не будучи инкапсулирована внутри ЛПНП (так называемого "плохого" холестерина) для транспортировки. Форма витамина D, который присутствует и в человеческом и в сыром коровьем молоке, это сульфат витамина D3 (пастеризация разрушает его в коровьем молоке)".

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Другие минералы, которые вы можете получать в недостаточном количестве - это магний и сульфат (это можно исправить, приняв ванну с солью Эпсома). Их нехватка может привести к высокому кровяному давлению, проблемам с сердцем и таким симптомам, как судороги ног, подергивания мышц или спазмы.

Употребление в пищу большего количества овощей, орехов и морепродуктов это хороший способ избежать нехватки этих минералов, что поможет вам избежать развития серьезных заболеваний и расстройств.

Как естественно увеличить потребление серы

Проще всего получать ее из питьевой воды. На самом деле, таким образом вы получаете около 10 процентов серы в организме. Жесткая водопроводная вода может содержать больше серы, чем мягкая, и исследования показывают, что заболевания сердца чаще развиваются у тех, кто пьет мягкую воду.

Если вы хотите увеличить потребление серы, лучше всего потреблять больше богатых ей продуктов. Употребление в пищу таких продуктов, как чеснок (в отличие от чесночной добавки), является хорошим примером; три зубчика в день будет достаточно, потребляйте его сырым и измельченным или нарезанным.

Есть люди, которые не любят чеснок. Если это относится к вам, гаспачо и песто – это хороший вариант насладиться чесноком в сыром виде, так как смешивание с подходящими продуктами рассеивает соединения запаха и немного их притупляет. Еще один вкусный и простой способ - полить чеснок оливковым маслом и тушить его, особенно со сладким картофелем, морковью и луком.

СЕРА: Потребность организма в минерале красоты и здоровья

Овощи рода лук содержат соединения серы для профилактики болезней

Клинические исследования выявили, что органические серосодержащие соединения (хондроитинсульфаты) в овощах рода лук (например, в чесноке и луке) потенциально полезны в предотвращении многих заболеваний, в том числе "инфекций, негативного влияния на сердечно-сосудистую и метаболическую системы, раковых заболеваний и связанных с ними недомоганий".

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В одном исследовании было отмечено, что чеснок тысячи лет использовался для лечения инфекций по всему миру, в том числе в Египте, Индии, Китае и Греции. Его антибактериальные, антибиотические, антисептические, противовирусные и противогрибковые свойства обусловлены, по крайней мере частично, содержанием серы. Как сообщалось в Saudi Pharmaceutical Journal:

"Чеснок исторически использовался для лечения боли в ушах, проказ, глухоты, тяжелой диареи, запоров и паразитарных инфекций, а также для сбивания высокой температуры, борьбы с инфекциями и снятия боли в желудке.

Наиболее убедительное доказательство [это] тот факт, что чеснок и связанный с ним серный компонент могут подавить риск развития рака и изменить биологическое поведение опухоли. В экспериментах, чеснок и связанные с ним компоненты серы подавляли появление опухолей в молочной железе, толстой кишке, коже, матке, пищеводе и при раке легких".

Подведем итог:

Диметилсульфон, естественное соединение серы в организме, метаболизируется ДМСО, мощным антиоксидантом с обезболивающим и противовоспалительным действием. Из 20 аминокислот, содержащихся в продуктах питания, только две имеют в составе серу, и ни одна не запасается в организме, так что потребляя продукты, содержащие серу, вы сможете поддерживать баланс в организме

Лучшими источниками серы являются органические яйца пастбищной птицы, мясо травоядного скота, орехи и пойманный в дикой природе аляскинский лосось, зелень, такая как капуста, шпинат и брокколи, а также в лук и чеснок.опубликовано econet

Д-р Джозеф Меркола

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Источник: https://econet.ru/

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