Сердечный кашель: Что делать

Основные причины появления, механизм развития, симптомы и методы лечения сердечного кашля - эти знания помогут вам вовремя заподозрить начало заболевания и принять необходимые меры по его устранению, которые предупредят развитие грозных осложнений.

Многие люди считают, что кашель является симптомом только заболеваний дыхательной системы, но это не так. Легкие тесно взаимосвязаны с сердцем и сосудами. Именно поэтому нарушения в кровообращении могут отражаться на работе дыхательных органов, и у человека будет появляться сердечный кашель. Этот симптом многих заболеваний сердечно-сосудистой системы может появляться до начала их лечения или из-за него. Сердечный кашель напоминает кашель при обычном бронхите, но не сопровождается выделением мокроты. В тяжелых случаях в откашливаемом содержимом могут появляться прожилки крови.

Что такое сердечный кашель: причины, симптомы и лечение

При прогрессировании заболевания и отсутствии лечения сердечный кашель может приводить к развитию сердечной астмы или отеку легкого. Такие состояния могут становиться опасными для жизни больного и требуют незамедлительной медицинской помощи.

В этой статье мы рассмотрим основные причины появления, механизм развития, симптомы и методы лечения сердечного кашля. Эти знания помогут вам вовремя заподозрить начало заболевания и принять необходимые меры по его устранению, которые предупредят развитие грозных осложнений.

Причины

Основной причиной появления сердечного кашля является застой крови в легких, который возникает при неспособности сердца нормально перекачивать кровь.

Такие застойные явления, декомпрессирующие деятельность сердца, приводят к скоплению жидкости в легких, вызывающей раздражение бронхов и сам кашель.

Сердечная недостаточность может провоцироваться многими острыми и хроническими патологиями сердца и сосудов, такими, как:

артериальная гипертензия;

ишемическая болезнь сердца;

миокардит;

кардиомиопатия;

кардиосклероз;

сердечный приступ;

инфаркт миокарда;

врожденные пороки сердца;

приобретенные поражения клапанов сердца (особенно митрального);

аритмии;

поражения аорты (аневризмы, мезаортит);

заболевания средостения.

Также причинами сердечного кашля могут стать заболевания эндокринной системы, злоупотребление спиртными напитками, курение, тяжелые формы анемии, прием некоторых лекарственных препаратов для лечения сердечно-сосудистых патологий, частые и сильные стрессы.

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Почему появляется сердечный кашель?

Кровоснабжение легких обеспечивается малым кругом кровообращения, и его эффективность во многом зависит от полноценности функционирования левого желудочка и предсердия. Развитие сердечного кашля проходит несколько этапов.

Механизм угнетения дыхательной функции таков:

1. Патологические процессы, протекающие в левом желудочке, вызывают снижение его сократительной способности, и он не может эффективно перекачивать кровь, поступившую из легочных артерий, в аорту. Такие изменения в работе сердца приводят к повышению давления в легких и замедлению микроциркуляции крови.

2. Замедленный кровоток вызывает повышение венозного давления и кислородное голодание тканей.

3. Из-за гипоксии на межальвеолярных перегородках и стенках мелких сосудов откладываются коллагеновые волокна, которые вызывают развитие пневмосклероза.

4. Мелкие сосуды легких постепенно склерозируются и полностью облитерируются (зарастают соединительной тканью). Такие патологические процессы приводят к уменьшению кровотока в легких и еще большему повышению давления в легочных сосудах.

5. Повышенное давление в легочной артерии приводит к повышению нагрузки на левый желудочек, и он гипертрофируется.

6. Затем происходит дилатация (расширение границ) правой половины сердца, которая вызывает застой большом круге кровообращения. Жидкая часть крови просачивается в ткани легких и раздражает рецепторы бронхов. У больного появляется сердечный кашель, который протекает хронически, появляется при попытках занять горизонтальное положение и обостряется в вечернее или ночное время.

7. При тяжелом осложнении патологического процесса в сердце (например, развитие нового приступа инфаркта, аритмии, фибрилляции желудочков и т. п.) развивается острая левожелудочковая недостаточность, и ее быстрое прогрессирование может вызывать приступы сердечной астмы или отек легких.

Симптомы

Собрав полную информацию о характере кашля, врач определяет тактику дальнейшего обследования пациента.

У сердечного кашля есть ряд характерных особенностей, которые отличают его от простудного или бронхиального кашля:

1. Сердечный кашель сухой. Во время кашля у больного не отделяется мокрота, слизь или гной. Во время острых приступов может появляться кровянистое отделяемое.

2. Кашель сопровождается цианозом (посинением) губ, носогубного треугольника, мочек ушей или кончиков пальцев.

3. Во время кашля у больного наблюдается учащенное дыхание. Вначале одышка и кашель появляются только при физической нагрузке, но при прогрессировании заболевания даже долгая беседа может вызвать удушающий сухой кашель и учащенное дыхание.

4. Кашель сопровождается болями в сердце и сердцебиением, которые вызываются перегрузкой сердца кровью.

5. Кашель может сопровождаться предобморочными состояниями или обморками, которые провоцируются повышением грудного давления и уменьшением поступающего к сердцу объема крови.

6. Во время приступов кашля у больного вздуваются вены на шее.

7. Кашель появляется или усиливается при попытке лечь, т. к. в таком положении тела левый желудочек еще больше перегружается. Некоторым больным даже приходится спать в положении полусидя. Такой же симптом может наблюдаться при бронхиальной астме, и поэтому такое состояние больного требует проведения дифференциальной диагностики.

8. В начале болезни кашель сопровождается выраженной слабостью, потливостью и головокружениями. Далее у больного появляются отеки голеностопа в вечернее время. На поздних стадиях отеки становятся более плотными, устойчивыми и не исчезают к утру.

ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЕРДЕЧНОГО КАШЛЯ МОГУТ ПРОЯВЛЯТЬСЯ В РАЗНОЙ МЕРЕ. ИХ ВЫРАЖЕННОСТЬ ЗАВИСИТ ОТ ПРИЧИНЫ, ВЫЗВАВШЕЙ КАШЕЛЬ, И ТЯЖЕСТИ ОСНОВНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЦА.

Сердечный кашель может быть:

раздражающий и сухой – на начальных стадиях заболевания, когда застой в большом круге кровообращения еще не развился;

– на начальных стадиях заболевания, когда застой в большом круге кровообращения еще не развился; резкий, короткий и сухой, сочетающийся с болью в сердце – часто наблюдается при ревматизме, который был осложнен перикардитом;

– часто наблюдается при ревматизме, который был осложнен перикардитом; сухой и приступообразный, сопровождающийся затрудненностью дыхания – часто наблюдается при митральном стенозе;

– часто наблюдается при митральном стенозе; вечерний или ночной, громкий и изнуряющий, появляющийся в положении лежа или при попытке занять горизонтальное положение – характерен для хронической левожелудочковой недостаточности;

– характерен для хронической левожелудочковой недостаточности; кашель с кровохарканьем – появляется при тяжелом застое в легких вследствие мерцательной аритмии и правожелудочковой недостаточности, может указывать на развитие тромбоэмболии.

При появлении первых же эпизодов сердечного кашля больному необходимо обратиться к врачу и пройти обследование, которое позволит выявить причину отклонений в деятельности сердца.

Своевременное лечение обнаруженного заболевания позволит быстро избавиться от кашля и затормозит прогрессирование основного недуга.

Диагностика

Обзорная рентгенография органов грудной клетки позволяет врачу выявить застойные изменения в легких и провести дифференциальную диагностику с различными заболеваниями, которые сопровождаются кашлем.

Симптомы при сердечном кашле могут быть похожи на признаки многих заболеваний сердца и дыхательной системы.

Для точной постановки диагноза больному назначают такие методики диагностики:

ЭКГ – для выявления ишемии и гипертрофии миокарда;

Эхо-КГ – для изучения и оценки сократительной способности желудочков и более детального изучения структур сердца;

рентгенография – для выявления застойных явлений в легких;

томография – для детального изучения состояния миокарда.

Лечение

Для устранения сердечного кашля больному назначают курс лечения основного заболевания, которое его вызвало.

Самолечение этого неприятного симптома недопустимо, т. к. попытки его подавления могут приводить к нежелательным последствиям. Во время сердечного кашля бронхи очищаются, а торможение этих процессов будет вызывать скопление отделяемого из легких. Именно поэтому курс терапии должен назначаться только кардиологом. Для избавления от сердечного кашля, помимо лечения основного заболевания, врач порекомендует целый комплекс мероприятий.

Режим дня

Соблюдение режима труда и отдыха при патологиях сердечно-сосудистой системы позволяет избегать перегрузок и благотворно отражается на работе сердца. Таким больным рекомендуется спать не менее 8 часов в сутки.

Отказ от вредных привычек

Курение и алкоголь оказывают серьезную нагрузку на сердце, и отказ от них должен произойти в минимальные сроки.

Профилактика стрессов

Стрессовые ситуации представляют серьезную угрозу для людей с патологиями сердца, и больному следует научиться правильно противостоять им и не расстраиваться по пустякам. При необходимости врач может порекомендовать прием успокоительных средств.

Частые прогулки на свежем воздухе

При сердечном кашле наблюдается кислородное голодание тканей, а прогулки на свежем воздухе будут способствовать их насыщению кислородом. Такая кислородотерапия поможет не только устранить сердцебиения и одышку, но и нормализует настроение и сон.

Здоровое питание

При заболеваниях сердечно-сосудистой системы врач может назначить соблюдение специальной диеты или порекомендует уменьшить количество потребляемой соли и отказаться от вредных продуктов (жирного мяса, фаст-фуда, копченостей, солений, газировки, крепкого чая и кофе).

Всем пациентам рекомендуется не переедать и следить за своим весом, т. к. эти факторы могут провоцировать и усугублять сердечный кашель.

Больным не следует пить большое количество жидкости (объем потребляемой жидкости определяется индивидуально).

Физическая активность

Достаточные физические нагрузки способствуют нормализации кровообращения и устранению застойных явлений. Их интенсивность должна быть индивидуальной и определяется только общим состоянием больного. Вначале они должны быть минимальными, а при улучшении состояния – постепенно увеличиваться.

Медикаментозная терапия

Выбор препаратов для устранения сердечного кашля, их дозирование и длительность приема определяются только врачом. В зависимости от состояния больного доктор может корректировать схему терапии.

Народные средства

Большинство кардиологов не рекомендуют применять народные средства для устранения сердечного кашля. Использовать некоторые народные рецепты можно только после консультации с врачом и диагностирования основного заболевания, которое вызвало появление этого неприятного симптома.

Сердечный кашель является «первым звоночком» многих патологий сердечно-сосудистой системы и весомым поводом для обращения к кардиологу. Распознать его самостоятельно удается далеко не всем людям, которые не связаны с медициной.

Наша статья поможет вам вовремя заподозрить появление сердечного кашля и принять правильные и своевременные меры.

Не занимайтесь самолечением этого тревожного и неприятного симптома и не откладывайте визит к врачу, т. к. он может вызываться многими опасными заболеваниями и осложняться сердечной астмой и отеком легких. Помните об этом и будьте здоровы!опубликовано econet

Автор Юлия Карпова

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