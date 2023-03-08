Серотонин: как повысить уровень гормона счастья

Многие замечают, как с наступлением холодного времени года настроение ухудшается, ничего не хочется делать, теряется уверенность в себе, терзает тревожность и апатия. На эмоциональное состояние огромное влияние оказывают гормоны, которые производятся в коре головного мозга, кишечнике и надпочечниках. Как увеличить у себя выработку серотонина – гормона, улучшающего настроение?

Серотонин относят к нейрогормонам, который помогает передавать нервные импульсы. Он образуется из триптофана – кислоты, которую получают только с пищей. Серотонин помогает вырабатываться мелатонину, отвечающему за полноценный сон и поддержание молодости и здоровья. Одиночество, ссоры с близкими людьми, профессиональные проблемы и прочие неприятности приводят к недостатку гормона.

Здоровые способы поднять серотонин

Есть нездоровые и здоровые способы повысить уровень серотонина в организме. К нездоровым относятся различные зависимости: от еды, в частности сладостей, алкогольных напитков, курения, игромании и прочих вредных пристрастий. Их удовлетворение провоцирует резкий выброс гормона удовольствия на короткий срок, но взамен наносит сильный ущерб физическому и психическому здоровью.

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Поднимаем серотонин правильно

успехи и достижения в любой сфере деятельности, хорошие отношения в семье стимулируют синтез;

позитивное мышление и приятные фантазии;

молитва, духовные практики;

физическая активность, особенно на свежем воздухе, прогулки;

солнечный свет;

интим с любимым человеком;

улучшить здоровье кишечника (так как в нем вырабатывается 90% серотонина);

увеличить в рационе продукты, богатые триптофаном.

Продукты – источники триптофана (расположены по мере убывания):

Икра красной и белой рыбы.

Твердые сорта сыра.

Орехи и соя.

Мясные, рыбные и молочные продукты.

Какао-бобы.

Кроме этого, помочь выработке серотонина может прием витаминов и микроэлементов, особенно группы В, продуктов, содержащих насыщенные кислоты омега 3. Некоторое количество триптофана имеется в свежих овощах и фруктах, куркумине, который содержится в популярной приправе куркуме. Трава зверобой повышает производство гормона счастья, его можно употреблять в виде настоя или чая.опубликовано econet

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