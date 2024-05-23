Шафран для эмоционального здоровья

Шафран - популярная в странах Азии пряность. Ее можно использовать не только в кулинарии. Шафран помогает при подавленном настроении, болезни Альцгеймера, синдроме дефицита внимания и гиперактивности. Клинические исследования говорят, что этот продукт может поддержать при таких состояниях как хроническая тревожность и шизофрения.

Шафраном называют измельченные цветочные рыльца растения крокус. Данная приправа необычайно популярна в странах Востока. Среди многих терапевтических возможностей шафрана отмечается позитивное действие при патологиях психоневрологической природы.

Чем полезен шафран

В настоящее время шафран продается по цене до 11000 долларов за килограмм. Такая высокая стоимость в первую очередь объясняется трудоемкостью производства, для производства одного килограмма шафрана требуется 450 000 отобранных вручную рылец (примерно из 150 000 цветков крокуса). Эти ценные рыльца содержат четыре биологически активных соединения, имеющих медицинское значение, и богаты каротиноидами, содержащими как ликопин, так и бета-каротины.Специальные исследования в сфере психических расстройств доказывают слабую эффективность широко применяемых медикаментозных препаратов.

Что же делать людям, страдающим душевными заболеваниями? Помочь может нетрадиционная медицина. Например, всем известный шафран может оказаться эффективным средством при различных психоневрологических сбоях.

Приправа шафрана давно применяется как афродизиак и антисептический продукт. Он оказывает позитивное действие на когнитивную сферу. Доказано, что шафран дает благоприятный эффект при угнетенном состоянии, болезни Альцгеймера, нехватке внимания и чрезмерной активности. Клинические испытания свидетельствуют, что, вероятно, шафран поможет при таких состояниях как хроническая тревога, шизофрения, ОКР.

Состояния, при которых полезно использовать шафран

Угнетенное настроение

Антидепрессантные свойства шафрана связывают с такими механизмами как антиоксидантный, нервно-эндокринный и нейрозащитный.

Синдром дефицита внимания и гиперактивности

Биологически активные соединения, присутстсвующие в шафране, активируют ингибицию обратного захвата дофамина. Этот механизм (характерный для антидепрессантов) имеет позитивное влияние на симптоматику СДВГ.

Болезнь Альцгеймера

Пряность усиливает мозговые функции у тех, кто не страдает дисфункциями головного мозга, и задерживает проявление спада когнитивных возможностей при б-ни Альцгеймера. Это заболевание нередко характеризуется подавленным психологическим состоянием, и приправа шафрана может улучшить состояние больного.

Тревожность, шизофрения, ОКР

Шафран оказывает позитивный эффект при симптоматике тревожности, психоза, при ОКР. Но пока механизм действия биоактивных компонентов шафрана при данных заболеваниях изучен недостаточно.

Шафран оказывает антиоксидантный и нейропротекторный эффект

Растение отличается яркими антиоксидантными и нейропротекторными возможностями, он рекомендован для лечения подавленности в слабой и умеренной степени, болезни Альцгеймера в начальных стадиях. Вероятно, при терапии СДВГ свойства шафрана можно сравнить с эффектом стимулирующих медикаментов.

Как принимать

При болезни Альцгеймера: 30 мг экстракта шафрана ежедневно в течение 22 недель.

При депрессии: 30 мг экстракта шафрана или 100 мг шафрана в день в течение 12 недель.

При предменструальном синдроме (ПМС): 15 мг экстракта шафрана два раза в день.

При менструальных спазмах (дисменорея): 500 мг специального комбинированного продукта, содержащего экстракты шафрана, семян сельдерея и аниса, принимать три раза в день в течение первых трех дней менструации.

Шафран - мощная специя с высоким содержанием антиоксидантов. В обычных дозах шафран, как правило, безопасен и практически не вызывает побочных эффектов. Убедитесь, что вы покупаете шафран известного бренда, чтобы избежать фальсификации продукта. Посоветуйтесь со своим врачом, прежде чем принимать шафран в форме добавки. опубликовано econet

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