Сигналы женского организма о срочной гинекологической помощи

Не пропустите эти 7 сигналов вашего организма, чтобы вовремя предотвратить серьёзные гинекологические заболевания. Подробнее - читайте далее...

Профилактическое посещение женского врача – гинеколога, как известно, необходимо проводить один раз в полугодие. Существует ряд ситуаций, когда гинеколога приходится посещать внепланово и безотлагательно. Об этих сигналах организма должна знать каждая женщина, ибо они представляют ту или иную опасность для здоровья, а порой и для жизни.

7 сигналов организма женщины, зовущих на помощь

Сигнал первый. Внезапная острая боль, ощутимая внизу живота

Вне зависимости от ее характера (режущая, ноющая, колющая), такая боль может выдавать серьезное заболевание. При наличии дополнительных проявлений, таких как тошнота и рвота, гипертермия, потеря сознания, боль, отдающая в прямую кишку, можно заподозрить внутрибрюшное кровотечение, возникшее по причине разрыва кисты яичника. Подобная боль также возможна при развитии онкологического процесса, апоплексии (разрыв) яичника. Безусловно, это повод для экстренного посещения гинеколога.

Сигнал второй. Хроническая боль в нижних отделах живота

Многим женщинам знаком незначительный болевой дискомфорт, который периодически начинается и затем проходит. Такая умеренная боль не вызывает сильного беспокойства, однако она может свидетельствовать о следующих патологических процессах: эндометриоз (доброкачественное заболевание слизистой оболочки матки), хронический воспалительный процесс в придатках матки, спайки в малом тазу, расширение вен малого таза.

Врачи называют этот симптом хронической тазовой болью. Из написанного выше становится ясно, что это не повод вызывать скорую, однако и не причина для бездействия. С болью необходимо разобраться: врач назначает ряд необходимых обследований, которые диагностируют либо исключают гинекологические проблемы.

Если женский врач выносит вердикт о полном здоровье, следует обследоваться у уролога, хирурга и невролога, т.к. хроническая тазовая боль может сигнализировать не только о гинекологической патологии.

Сигнал третий. Межменструальные кровотечения

Такой симптом является поводом как можно скорейшего посещения врача. Если кровотечение обильное и не прекращается, то это самая серьёзная причина вызвать скорую помощь. Но даже мажущий характер таких кровотечений может быть сигналом множества заболеваний, в том числе гормональной природы. Рассмотрим самые распространенные:

Патология шейки матки. Эрозия, цервицит (воспаление), дисплазия (наличие нетипичных клеток) шейки матки – это болезни, для которых характерны межменструальные кровянистые выделения. Большинство патологических процессов на шейке матки являются предраковыми заболеваниями, а дисплазию даже называют нулевой стадией рака. Поэтому своевременное лечение этих опасных болезней крайне важно, тем более что оно в большинстве своем несложное и быстро приводит к выздоровлению.

Эрозия, цервицит (воспаление), дисплазия (наличие нетипичных клеток) шейки матки – это болезни, для которых характерны межменструальные кровянистые выделения. Большинство патологических процессов на шейке матки являются предраковыми заболеваниями, а дисплазию даже называют нулевой стадией рака. Поэтому своевременное лечение этих опасных болезней крайне важно, тем более что оно в большинстве своем несложное и быстро приводит к выздоровлению. Заболевания яичников. Некоторые воспалительные заболевания яичников провоцируют кровотечения. Киста и онкологическое поражение яичника среди симптомов тоже имеют выделения крови. О важности функции яичников и говорить нечего – это органы, отвечающие за формирование и созревание яйцеклетки, а значит, за возможность женщины стать матерью.

Некоторые воспалительные заболевания яичников провоцируют кровотечения. Киста и онкологическое поражение яичника среди симптомов тоже имеют выделения крови. О важности функции яичников и говорить нечего – это органы, отвечающие за формирование и созревание яйцеклетки, а значит, за возможность женщины стать матерью. Патологии тела матки (миомы, фибромиомы) сопровождаются периодическим выделением крови. Происходит это из-за прорастания образований в здоровые ткани, нарушения кровоснабжения и формирования собственной опухолевой сосудистой стенки.

сопровождаются периодическим выделением крови. Происходит это из-за прорастания образований в здоровые ткани, нарушения кровоснабжения и формирования собственной опухолевой сосудистой стенки. Дисфункциональные маточные кровотечения, которые говорят о наличии гормонального дисбаланса, сбоях менструального цикла. Все это нуждается в основательном обследовании и назначении адекватного направленного лечения.

Сигнал четвёртый. Кровотечение во время беременности

Прежде, чем говорить о причинах такого явления, нужно отметить, что кровотечение во время беременности на любом сроке в любой ситуации является поводом безотлагательного посещения врача. Большинство беременных женщин панически боятся подобного проявления, и если таковое происходит, впадают в полный ступор. Но именно в этой ситуации, как никогда, необходим здравый смысл, чтобы реально оценить свое положение и понять, нужно ли вызывать скорую помощь или достаточно срочно посетить своего врача.

Кровотечение в сроке от 5 до 12 недель очень часто является началом выкидыша. Как можно ранее начало специфического лечения в условиях стационара позволяет сохранить беременность.

очень часто является началом выкидыша. Как можно ранее начало специфического лечения в условиях стационара позволяет сохранить беременность. Кровотечения в более поздних сроках не менее опасны и часто возникают на фоне дисфункциональных состояний. Кровомазанием на 39-40 неделе могут начинаться физиологические роды.

В любом случае причину устанавливает только врач, тоже самое касается и лечения.

Сигнал пятый. Обильные менструации

Продолжительность менструации более 8 дней, сопровождающаяся обильным выделением, крови может сигнализировать о наличии следующей гинекологической патологии:

полип (вырост) и гиперплазия (разрастание) эндометрия;

субмукозный (подслизистый) миоматозный узел (доброкачественная опухоль матки);

аденомиоз (прорастание внутреннего слизистого слоя матки в средний мышечный) и др.

Современное состояние медицины позволяет проводить щадящие, органосохраняющие вмешательства. Женщина не теряет детородную функцию. Но все это возможно при своевременной постановке диагноза, а значит, своевременном обращении за врачебной помощью.

Сигнал шестой. Аномалии протекания менопаузы

Этот период в жизни женщины не менее важен, чем первые менструации. Во время менопаузы затухает репродуктивная функция яичников и матки, значительно изменяется гормональный фон. Именно в этот период организм женщины весьма чувствителен к разного рода внешним и внутренним воздействиям.

Сигналом для неотложного посещения гинеколога являются кровотечения после наступления менопаузы. Для патологий эндометрия, таких как гиперплазия, полипы, предраковые и раковые изменения, характерны кровотечения именно в постменопаузе.

Сигнал седьмой. Увеличение размеров живота

Если женщина находится не в положении, плохим симптомом является быстрое увеличение размеров живота. Необходимо срочно обратиться к врачу.

К сожалению, онкологические заболевания могут проходить абсолютно бессимптомно. При этом раковая опухоль может расти с аномальной скоростью, буквально каждый день. Живот уплотняется и увеличивается, может приобретать неправильную форму, выпирать. Более-менее благоприятная причина этого явления – доброкачественная опухоль матки гигантских размеров.

Сделаем определенные выводы – о собственном здоровье должна заботиться каждая женщина. Не нужно бояться врачей и страшных диагнозов, которые могут быть выставлены. Ключевые слова – могут быть. Обследование необходимо для того, чтобы исключить серьезные патологические процессы, выяснить причину тех или иных явлений и назначить полноценное лечение.

Любая женская болезнь – это удар разной силы по репродуктивной системе. Поэтому, заботясь о собственном здоровье, вы косвенно заботитесь и о здоровье будущих детей, а также благополучии нынешних – каждая мама должна быть здоровой и прожить долгую и полноценную жизнь!опубликовано econet

Автор Вероника Пашковская, акушер-гинеколог

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet