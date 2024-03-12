Симптомы избытка аммиака в организме, причины и способы его снижения

Избыток аммиака в организме может сопровождаться такими симптомами как головные боли, снижение внимания, памяти, постоянная слабость, упадок сил после физической активности. Почему у здоровых людей накапливается аммиак? Этому есть две причины.
Вас беспокоят систематические головные боли? Ощущаете постоянную усталость, сонливость, и даже отдых не помогает? Внимание значительно ослабло? Страдаете забывчивостью и рассеянностью? Возможно, имеет смысл провериться на избыток аммиака.
В организме человека стабильно идет распад множества аминокислот (это называется катаболизм). Катаболизм белка осуществляется с активным выделением аммиака (NH3).
Аммиак преимущественно образуется (и нейтрализуется) в печени, кроме того NH3 поступает из мускулов и желудочно-кишечного тракта.
Аммиак - невероятно токсичное вещество, и даже незначительное повышение его уровня вызывает множество патологических проявлений.
Максимальный ущерб избыток NH3 приносит печени и мозгу, поэтому он считается гепато- и нейротоксином.
Среди серьезных поражений - патологии печени, печеночная энцефалопатия и кома, дисфункция почек и генетические сбои.
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Почему NH3 накапливается и оказывает токсичный эффект (это головные боли, ухудшение когнитивных возможностей и реакций)?
Часть NH3 образуется в кишечнике благодаря активности кишечной микрофлоры (аммониепродуцентов), которая направлена на поступающий белок (гниение белка). Аммиак всасывается в кишечный эпителий, проникает в кровь воротной вены и дальше - в печень.
И если отмечается усиление головной боли после употребления животного белка, слабость, ухудшение памяти, расстройство внимания, имеет смысл плавно сокращать объем белка в пищевом рационе и заниматься выведением NH3 из организма.
Эти состояния снижают способность печени к детоксикации и ведут к накоплению аммиака.
В результате снижение аммиака и его токсичного эффекта вернет вам энергию и тонус, улучшение памяти и остроту мышления.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ru/
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