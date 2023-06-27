Симптомы разрастания дрожжей в организме

Дрожжи представляют собой группу одноклеточных грибов, размножающихся спорами, путем почкования от родительских клеток. Если среда их обитания богата углеводами, то процесс деления развивается очень быстро, и занимает пару часов. Как воздействуют дрожжи на организм человека?

Дрожжи поглощают любые виды сахара и превращают их в спирт и углекислый газ, поэтому несколько тысячелетий человек использует их в приготовлении теста и алкогольных напитков.

Симптомы дисбактериоза

В теле человека также имеются дрожжевые клетки. В небольших количествах они живут в толстом кишечнике и помогают усвоению пищи. Но иногда, в результате хронических сбоев организма, проблем пищеварения, приема антибиотиков и других факторов, некоторые виды могут начать бесконтрольно размножаться и занимают место полезных бактерий.

Такое нарушение баланса в организме называют дисбактериозом. При разрастании дрожжей появляются творожистые выделения из половых органов, белесый налет в полости рта. Могут возникать покраснения и опрелости в кожных складках тела, гнойные сыпи и инфекции ногтей.

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Увеличение количества дрожжеподобных грибков негативно воздействует на весь организм и вызывает сбои в работе разных органов и систем:

расстройства желудочно-кишечного тракта – метеоризм, запоры и диареи, чувствительность на продукты;

головные боли, снижение сосредоточенности, быстрая утомляемость, раздражительность, ухудшение памяти, перепады настроения, депрессии;

кожные высыпания и болезни – прыщи и угри, микоз, стригущий лишай, экзема и псориаз;

инфекции ногтей, перхоть;

постоянный зуд в области вагины и ануса;

повышенная тяга к сладкому, резкие колебания сахара в крови.

При разрастании дрожжей, врачи назначают противогрибковые препараты, но разовое медикаментозное их подавление не решает эту задачу. Лечение длительное, в него входит, как избавление от избыточного количества дрожжей, так и мероприятия по заселению кишечника полезными живыми бактериями, способными вытеснить вредные организмы и в дальнейшем, не допускать их чрезмерного разрастания. Кроме приема медикаментов, обязательно соблюдение диеты, строгое исключение сладостей, алкоголя, хлебных и других дрожжевых изделий. опубликовано econet

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