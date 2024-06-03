Синдром хронической усталости: признаки, симптомы и лечение

Синдром хронической усталости появляется НЕ ОТ ПЕРЕУТОМЛЕНИЯ на работе или стресса. Несмотря на то, что раньше его не считали отдельным диагнозом и даже называли “болезнью воображения”, в настоящее время подтверждено, что речь идёт о гетерогенном заболевании, связанном с определёнными генетическими изменениями.

“Ни на что нет сил, всё время хочется лежать в кровати. Еле досиживаю в офисе до конца рабочего дня, ужасно устаю, а засыпаю всё равно с трудом…” “Не могу ни на чем сосредоточиться, всё раздражает, срываюсь на близких… что со мной?" - часто слышим или сами говорим мы. Что это такое: стресс, депрессия или хроническая усталость?

Что такое синдром хронической усталости, каковы его признаки и симптомы, как преодолеть это заболевание.

Что такое синдром хронической усталости?

Признаки и симптомы синдрома хронической усталости

Как развивается синдром хронической усталости?

Причины синдрома хронической усталости

Вирусная теория синдрома хронической усталости

Синдром хронической усталости и депрессия

Профилактика и лечение синдрома хронической усталости

Что такое синдром хронической усталости?

Синдром хронической усталости (СХУ, синдром утомляемости после перенесённой вирусной болезни, синдром поствирусной астении, иммунной дисфункции, доброкачественный миалгический энцефаломиелит) –заболевание, ведущим симптомом которого являются длительная усталость и слабость.

Такое состояние человека дополнено когнитивными нарушениями, проблемами со сном и рядом других физиологических симптомов, в т.ч. скелетной и мышечной болью. Ощущения недомогания длятся более шести месяцев и не исчезают после длительного, и, на первый взгляд, полноценного отдыха.

В 1990 г. в США было зарегистрировано свыше 100000 случаев заболеваний СХУ, из них 80 % приходилось на женщин. За небольшой период произошло увеличение количества больных мире. Официально СХУ признан в США в 1988 году. В России данный синдром получил название – астения, что в переводе с греческого означает “бессилие”. При этом заболевании человек теряет и физическую, и эмоциональную активность. А когда теряется активность, пропадает желание продолжать свою деятельность.

Синдром хронической усталости исследуют врачи и учёные. Его называют болезнью цивилизации, хандрой и неврозом. Раньше такие болезни называли – меланхолия, неврастения, поствирусный синдром, вегето-сосудистая дистония.

Эта болезнь поражает решительных, целеустремленных, активных и хорошо образованных людей. Такие качества важны в современном мире, но увеличение стрессов негативно сказывается на их жизни.

Ухудшение экологии и распространение вирусов также приводит к увеличению количества пациентов, страдающих СХУ. Изначально СХУ связывали с возрастом 25-50 лет, но позже его диагностировали и у детей. У женщин СХУ встречается чаще, но в последнее время количество заболевших мужчин тоже увеличилось.

Признаки и симптомы синдрома хронической усталости

Если вы жалуетесь на нарушение сна, потерю памяти, снижение концентрации внимания, если чувствуете необъяснимую, непроходящую при отдыхе усталость, если вы стали плохо усваивать информацию и появились нарушения в сексуальной сфере, это может говорить о наличии хронической усталости. Она плохо диагностируется, приобретая глобальный характер для современного общества.

Физическая и ментальная усталость

Усталость бывает физическая и ментальная.

Физическая усталость — это обычная реакция человека на нагрузку. Возникает из- за накопления молочной кислоты в мышечной ткани и, вследствие, уменьшения энергетических запасов. Во время отдыха молочная кислота выводится, и энергетические запасы повышаются, т.к. уходит нагрузка. Если нагрузка постоянная, то кровеносная, дыхательная и сердечно-сосудистые системы организма не успевают удовлетворить потребность организма в кислороде, в результате чего усталость накапливается.

Ментальная (психическая усталость) возникает при перенапряжении одного из центров головного мозга, отвечающего за энергетические ресурсы. При такой усталости снижается память и способность концентрироваться, возникает немотивированное раздражение, тревога, депрессия или апатия.

Знаменитая англичанка, медсестра Флоренс Найтингейл, прославившаяся во время Крымской войны, считается первой жертвой СХУ. История её болезни зафиксирована письменно. Она самоотверженно заботилась о больных, работая по 22 часа в сутки. Всё это привело к ухудшению здоровья женщины. Она страдала от бессонницы, тахикардии и депрессии, но продолжала работать больше, чем другие сёстры милосердия. Она считала здоровье “краеугольным камнем счастья”, но продолжала работать даже 14 лет, не вставая с постели. Несмотря на состояние Флоренс, врачи не находили поводов для беспокойства.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и сейчас не признает болезнью синдром хронической усталости, а также не вносит его в реестр официально определённых заболеваний из-за недостаточности информации точного механизма заболевания и его предотвращения, возбудителя болезни, изменения в органах и системах организма.

Симптомы хронической усталости

СХУ приводит к существенному падению ранее достигнутых уровней личной, социальной, образовательной и трудовой активности.

Главным признаком синдрома хронической усталости является снижение энергии, необходимой для поддержания нормальной жизнедеятельности, постоянная усталость и повышенная утомляемость.

Клинические проявления на этапах развития астении:

беспричинные и частые головные боли;

расстройства сна и бодрствования – повышенная сонливость в дневное время суток и бессонница ночью, трудности с засыпанием;

снижение работоспособности (в т.ч. щитовидной железы);

плохое настроение без повода, смена настроения от апатии до агрессии;

немотивированное раздражение;

частые инфекционные заболевание и аллергические реакции;

ухудшение памяти и способности к концентрации внимания;

воспаление лимфатических узлов;

фарингит;

мышечные боли;

периодическое возникновение страха, паники;

появление забывчивости и рассеянности.

На этом фоне люди могут начинать необоснованно принимать снотворные и психостимулирующие средства. Усиленно курить, принимать алкоголь для снижения нервно-психического возбуждения. Узнайте, как алкоголь влияет на мозг.

У большинства людей снижается масса тела, но, например, у материально обеспеченных людей, с малоактивным образом жизни, выявляется ожирение, апатии, эмоциональная подавленность. Наиболее подвержены СХУ те люди, чья работа связана с постоянным стрессом. СХУ может сделать их нетрудоспособными на 50-80%.

Диагностировать СХУ очень сложно – даже биохимический анализ крови не отличается по нормы. При томографическом исследовании мозга можно выявить снижение активности одной из его височных долей. Этим объясняется снижение памяти и способности концентрироваться.

Врачам трудно определить, болен пациент или симулирует болезнь. Считается, что для определения диагноза СХУ желателен один большой симптом и несколько малых. Во-первых, это длительная усталость и значительное снижение двигательного режима (более 50%). И малые – депрессия, лихорадка, мышечный дискомфорт, снижение памяти, боли в суставах, болезненность лимфоузлов.

Как развивается синдром хронической усталости?

Различают 3 стадии развития синдрома хронической усталости

1. Ваше состояние сходно с симптомами простуды.

2. Появляются необъяснимые боли в мышцах и суставах (артралгия), ухудшается сон.

3. Нарушается психическое состояние: тревожность, апатия, смена настроения.

Во время недомогания пропадает желание чем-либо заниматься, мыслительная деятельность и концентрация внимания снижаются.

Возникают простуда, головные боли, бессонница, головокружения, тошнота, сонливость в течении дня, продолжительная невысокая температура, повышенная потливость по ночам, синдром раздраженной толстой кишки (понос), воспаление верхних дыхательных путей (фарингит), проявляется склонность к обморокам.

По истечении 6 месяцев повышается чувствительность к яркому свету, прогрессирует усталость, воспаляются лимфатические узлы на шее и в подмышечной области, снижается сексуальное влечение.

Могут обостриться хронические заболевания, возникнуть желудочные расстройства, выпадение волос.

Ухудшается иммунитет, изменяется гормональный фон, что приводит к преждевременному старению организма.

Причины синдрома хронической усталости

Точные причины, приводящие к СХУ, до сих пор не установлены. Плохая экологическая ситуация, увеличение темпа жизни, умственной, физической нагрузки, а также эмоционально-психологической нагрузки на человека приводят к прогрессированию заболевания.

СХУ часто “подстраивается” под множество других заболеваний. Синдром хронической усталости часто возникает после перенесённой инфекции, с характерными иммунными нарушениями, и сопровождается депрессией. Существует гипотеза, что СХУ первично является психическим заболеванием, а эндокринные и иммунные нарушения вторичны.

Основные критерии, по которым, диагностируют СХУ: проявление прогрессирующей слабости и отсутствие эффекта после отдыха, снижение трудоспособности в течении полугода при отсутствии заболеваний и причин, по которым возможно определить такое состояние слабости и усталости.

Дополнительные критерии – затянувшиеся заболевание и частые рецидивы, неблагоприятная экологическая обстановка, инфекции и вирусы, психологические расстройства: стресс и депрессии, нездоровый образ жизни: нарушение режима дня и перенапряжение, нарушение питания: некачественные продукты и отсутствие витаминов. Узнайте, какие витамины полезны для мозга.

У вас есть предпосылки к развитию синдрома хронической усталости, если:

Длительность вашего рабочего дня превышает 8 часов, или вам приходится работать в ночную смену, у вас интенсивные рабочие нагрузки;

Ваш сон длится менее 8 часов, ваша деятельность малоподвижна, связана с ночным образом жизни;

Дома вы продолжаете думать о работе, редко отдыхаете (отпуск реже 1 раза в год);

Частые командировки, перелёты;

Период восстановления после травм и операций;

Нарушения гормонального фона, недостаток витаминов и микроэлементов в организме;

Рафинированная пища, богатая углеводами, зашлакованность организма, экология являются стрессом для эндокринной и нервной системы;

Вредные привычки;

Продолжающиеся стрессы;

Присутствие большого объёма негативной информации и трудности с получением удовольствия.

Вирусная теория синдрома хронической усталости

Наиболее убедительной остаётся инфекционная или вирусная гипотеза СХУ. Считается, что вирусы могут перейти из латентного состояния в активное, и после выздоровления в любое время может возникнуть рецидив.

Часто заболевание начинается у человека, перенесшего грипп, простуду или сильное эмоциональное потрясение. Оно начинается внезапно, симптоматика напоминает грипп, поднимается температура, слабость, может болеть горло, увеличиваются лимфатические узлы.

Когда провоцирующее состояние проходит, наступает изнеможение. Это ощущение сопровождается беспричинными головными болями, головокружением, повышенной раздражительностью, утомляемостью, рассеянностью, потерей трудоспособности, недомоганием.

Ухудшается кратковременная память и концентрация внимания. Кроме того, могут возникать учащенное сердцебиение, высыпания, повышенная чувствительность, потеря веса, потливость, выпадение волос.

Болит голова, продолжает болеть горло, суставы, возможна лихорадка, субфебрильная температура, боли в мышцах и суставах, в области шейных лимфатических узлов. Кажется, что болезнь затянулась. Все симптомы, как было упомянуто выше, могут повторяться или продолжаться в течение 6 и более месяцев, но к врачам такие больные, как правило, не обращаются.

Со временем приходит бессонница, при утомляемости усиливаются боли, появляется рассредоточение. Некоторые больные приспосабливаются к этому состоянию и ведут привычный образ жизни, кто-то же не может работать и требует ухода, появляется депрессивное настроение. У страдающих этим синдромом проявляются нарушения иммунитета, включая аллергию. Некоторые учёные считают, что СХУ – это возможная реакция на неустановленный аллерген. Известно, что в анамнезе пациентов с СХУ часто имеются различные аллергические реакции. Также некоторые специалисты говорят о “сбое” в системе – аутоиммунных расстройствах.

Синдром хронической усталости и депрессия

Некоторые исследователи считают СХУ следствием скрытой психологической патологии – атипичной депрессии.

СХУ похож на состояние депрессии, но не является им. Зачастую врачи принимают это заболевание за депрессию и лечат её психотерапией и депрессантами. Окружающие могут считать людей с СХУ лентяями, нытиками, напрашивающимися на жалость.

Стрессы приводят к падению иммунитета, соответственно, организм более доступен для инфекций, повышается чувствительность к аллергенам, адаптационные механизмы ухудшаются – всё это приводит к СХУ Множество научных исследований доказали, что это соматическое заболевание, приводящее к профессиональной, социальной и индивидуальной дезадаптации пациентов.

Профилактика и лечение синдрома хронической усталости

Состояние усталости – физиологическое состояние организма – наступает тогда, когда клетки организма исчерпывают свои энергетические ресурсы. Организм подаёт сигнал к смене деятельности и к необходимости восстановления сил посредством отдыха. Если человек не имеет возможности регулярно восстанавливаться, он испытывает чувство переутомления. СХУ возникает при постоянном переутомлении, которые не проходит даже после отпуска и выходных.

При лечении синдрома хронической усталости рекомендуется комплексный метод, включающий социально- гигиенический, психологический, клинико-диагностический и терапевтический подходы.

Для медикаментозной терапии СХУ назначают иммуномодуляторы, противоспалительные, противовирусные, успокоительные препараты, витамины.

Если вы заметили у себя симптомы хронической усталости, обязательно пересмотрите свой образ жизни.

Рекомендуется строгий контроль за режимом отдыха и нагрузки, полноценный завтрак, соблюдение диеты. Лучшее питание – частое и маленькими порциями.

Цельнозерновая пища способствует поддержанию энергии в течение дня из-за содержания в ней сложных углеводов. Орехи являются отличными источниками энергии. Сахар – одна из причин понижения уровня энергии. Щелочные продукты (фрукты и овощи) – хорошие источники энергии, т.к. они легче перевариваются и быстрее заряжают энергией. Продукты, полезные для вашего стола.

Природные добавки – женьшень, пчелиная пыльца – также помогают зарядиться энергией на весь день. Приём витаминов В и С, мультивитаминные комплексы способствует улучшению состояния. Поднимет тонус ароматерапия с цитрусом, имбирём, перечной мятой.

Основные методы, чтобы зарядить себя энерг­ией на целый день:

Ночной сон 7-8 часов необходим вам для отдыха и концентрации в течение дня. А длительное лежание в постели снижает уровень энергии. Не забывайте подремать 15 минут днём, это оптимальное время для восстановления работоспособности.

Медитация и релаксация – хороший способ зарядить себя энергией в течение дня. Ходьба и зарядка помогают успокоиться и улучшить настроение. Особенно полезно прогуливаться перед сном. Помните, что при употреблении алкоголя качество сна снижается.

Работать нужно обязательно в светлом помещении. Рутинные дела снижают уровень энергетики, во время работы полезно переключать внимание, делая короткие перерывы. В это время, конечно же, не надо заниматься соцсетями или идти курить. Желательно поговорить с коллегами, попить воды, пройтись, размяться, сделать какие-нибудь лёгкие физические упражнения. Уделяйте физическим упражнениям минимум 30 минут в день.

Наше тело состоит больше чем на 80% из воды, поэтому нужно регулярно пополнять её запасы. Достаточное количество воды способно поддерживать тело в форме и обеспечивать нормальную работу мозга.

Для улучшения состояния примите душ, сходите в бассейн, пройдите курс акупунктуры или массажа.

Посетите сеансы смехотерапии, учитесь управлять своими эмоциями, ищите в происходящем позитив – он поможет вам восстановить энергетический уровень.опубликовано econet

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