Синдром компьютерной шеи: как смартфон и компьютер становятся причиной болей и старения лица

Если человек часто сидит за компьютером или постоянно листает ленту в смартфоне, то шейный отдел позвоночника подвергается большой нагрузке и возникает такой синдром, как компьютерная шея. Это выглядит так, словно человек пытается что-то рассмотреть поближе и вытягивает шею вперед. Если шея постоянно находится в таком положении, это может спровоцировать развитие серьезных и необратимых последствий для здоровья.

Синдром возникает при ослаблении шейных и спинных мышц, а также перенапряжении плечевых и грудных мышц. Затемно страдает осанка – за счет выдвижения плеч и шеи вперед деформируется позвоночник и возникает сутулость. Из-за ослабления мышц кожа на шее теряет упругость и появляется второй подбородок.

Первые признаки синдрома компьютерной шеи

Исправить ситуацию удастся, если вовремя предпринять меры. На развитие синдрома компьютерной шеи указывают следующие признаки:

постоянная боль в шее и верхней части спины;

частые головные боли, особенно в области затылка;

нарушение зрения;

дискомфорт при выпрямлении спины.

Специалисты бьют тревогу – количество людей с таким синдромом растет с каждым годом. Только представьте, какой нагрузке подвергается шея, когда мы наклоняем голову – если вес головы составляет около 5 кг, то при ее наклоне на 30 градусов нагрузка на позвоночник увеличивается до 18 кг, а если наклонить голову на 60 градусов, то нагрузка будет составлять около 27 кг (ориентировочно столько весит восьмилетний ребенок).

Последствия «компьютерной шеи»

Повышенная нагрузка на шейный отдел позвоночника может привести к серьезным проблемам со здоровьем:

образованию грыж между позвоночными дисками;

сдавливанию сосудов и нервных окончаний;

острой боли в шее и головной боли:

онемению конечностей;

ограничению подвижности плечевого сустава.

Как обустроить рабочее место

Чтобы не столкнуться с серьезными последствиями, нужно правильно обустроить рабочее место:

1. Компьютерный монитор следует расположить на уровне глаз.

2. При просмотре мелких изображений увеличивайте их, а не тянитесь к монитору (угол наклона шеи должен быть минимальным).

3. Следите за спиной, она должна располагаться под углом от 100 до 135 градусов относительно ног, это позволит снизить нагрузку на позвоночник.

4. Плечи нужно держать ровно и не напрягать, для этого следует установить клавиатуру под комфортным углом наклона и на оптимальной высоте.

5. Высота кресла должна быть такой, чтобы бедра и колени находились на одной прямой линии.

6. Ступни должна располагаться рядом, не следует закидывать одну ногу за другую.

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Профилактические меры

В целях профилактики нужно регулярно делать зарядку и стараться не сидеть подолгу перед монитором или с телефоном. Если большую часть времени вы проводите за компьютером, старайтесь чаще вставать и разминаться. Специалисты советуют выполнять следующие упражнения:

вращения головой по кругу в правую и левую стороны по пять раз;

наклоны головой вперед (касаясь подбородком груди) и назад;

повороты головой вправо и влево с задержкой на несколько секунд (пять раз в каждую сторону);

наклоны головой к плечам, чтобы ощущалось растяжение мышц с задержкой полминуты для каждой стороны;

перекрестные движения руками и взмахи вверх-вниз.

Старайтесь беречь глаза и периодически отводить их от монитора, ведь усталость глаз часто заставляет наклоняться ближе к компьютеру. Обязательно следите за осанкой, старайтесь держать спину ровно. Выполняя эти упражнения, вам удастся избежать неприятных последствий от сидячей работы.опубликовано econet

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