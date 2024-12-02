Синдром раздраженного кишечника: 6 натуральных добавок при СРК

Синдром раздраженного кишечника (или СРК) это нарушение работы пищеварительного тракта. Существует несколько типов СРК в зависимости от симптомов. Позаботиться о здоровье кишечника можно, применяя правило пяти «В». Кроме того, эти 6 добавок помогут наладить функции пищеварения.

Синдром раздраженного кишечника (СРК) - это серьезная дисфункция пищеварения. Симптомы СРК включают вздутие и боль в животе, газообразование, понос или запор. Симптоматика заболевания может то появляться, то исчезать.

Синдром раздраженного кишечника и натуральные добавки

СРК диагностируют, если рецидивирующие боли в животе отмечаются как минимум раз в неделю в продолжение трех месяцев. Боль в животе должна сопровождаться опорожнением кишечника, изменением частоты и консистенции кала.

Типы СРК

СРК-D - с преобладанием диареи,

СРК-C - с преобладанием запора,

СРК - комбинация диареи и запора поочередно.

Как позаботиться о кишечнике: пять «В»

Вот правило пяти «В» для здоровья пищеварительного тракта.

1. Вывести

Важно удалить из организма патогенную флору и нежелательные продукты. Чаще всего это молокопродукты, глютен, кукуруза, сахар, спиртные напитки.

2. Выбор: ферменты/соляная к-та

Пищеварение может улучшиться, если ввести добавки с бетаином HCL и пищеварительные ферменты для поджелудочной. Важно прекращение /минимизация приема кислотных редукторов (ранитидин) и ингибиторов (эзомепразол).

3. Вновь заселить

На даном этапе тонкий и толстый кишечник заселяются полезными бактериями. Среди них лактобациллы, бифидобактерии. (подойдут добавки с пробиотиками).

4. Восстановить

Речь идет об изменениях в рационе. Полезно включить:

ежедневно костный бульон,

кефир, йогурт,

чай из чайного гриба,

ферментированные овощи,

пророщенные семена чиа, льняные, конопляные,

растительная пища с клетчаткой.

5. Восстановить баланс

Изменение образа жизни: снижение стресса.

6 добавок при СРК

Пищеварительные ферменты

Ферменты панкреатин, бромелайн, папаин помогут оптимизировать пищеварение.

Клетчатка

Потребление клетчатки рекомендуется при запоре. Ее источникам служат растительные продукты. Они помогут наладить функции пищеварения.

Магний

Минерал Mg, участвует во многих биохимических реакциях. Дефицит Mg может стать причиной запоров.

Пробиотики

Полезно принимать пробиотик с содержанием 10 - 30 млрд. единиц 2 раза в день. Сбалансировать микрофлору больным СРК помогут сахаромицеты буларди (дрожжи). Важно помнить, что, когда мы едим, мы кормим и свои бактерии в кишечнике. Поэтому особую важность имеет диета.

Пребиотики

Пребиотики - вещества (в пищевых продуктах), которые нужны бактериям кишечника. Продукты с пребиотиками богаты углеводами олигосахаридами. Ценные кишечные бактерии питаются этими ферментируемыми сахарами. Яблоки и бананы – пример полезных пребиотиков.

L-глутамин

Это аминокислота, обеспечивающая энергией клетки кишечника. L-глутамин позитивно действует на уменьшение симптоматики СРК.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet