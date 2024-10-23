Синдром запястного канала: Симптомы, которые должны вас насторожить

Есть мнение, что повторяющиеся, однотипные движения могут привести к синдрому запястного канала. Заболевание принято считать профессиональным у людей, осуществляющих монотонные сгибательно-разгибательные движения кисти. Это, например, сурдопереводчики, мотогонщики, велосипедисты, пианисты, киберспортсмены, барабанщики.

Что представляет из себя синдром запястного канала (карпальный туннельный синдром)? Кистевой туннель - узенький проход на ладони запястья руки, состоит он из костей и связок. Срединный нерв, управляющий чувствительностью и движением большого пальца, а также указательного, среднего и безымянного пальцев, проходит как раз через указанный проход вместе с сухожилиями к пальцам. В случае, если нерв этот сдавливается, появляется онемение, покалывание, слабость или болезненные ощущения в руке. Это и называется синдромом запястного канала.

Карпальный туннельный синдром: симптомы, лечение и профилактика

Симптомы

Какие бывают симптомы: боль и покалывание

Вы, вероятнее всего, ощутите это ночью, или вовремя пробуждения утром. Ощущение можно передать как «бегающие иголки», оно приходит, когда рука находится в спокойном, неподвижном состоянии.

В продолжение дня возможны ощущение боли или покалывание, если что-то держать в руке: мобилку, стакан кофе, или за рулем автомобиля. Если встряхнуть или пошевелить пальцами, это, как правило, помогает избавиться от описанного ощущения.

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Какие бывают симптомы: слабость

При развитии карпального туннельного синдрома отмечается слабость большого, указательного и среднего пальцев, и возникают сложности, если захотеть сжать кулак или нужно удержать разные предметы. Можно что-то уронить или будет трудно, к примеру, когда вы моете посуду или застегиваете пуговицы.

Какие бывают симптомы: трудности с ощущениями

Карпальный туннельный синдром может давать ощущение онемения в руках. Пациенты могут жаловаться, что их пальцы как бы распухли, даже если припухлость отсутствует, или появляются затруднения с определением горячего и холодного.

Что вызывает карпальный туннельный синдром?

Одной конкретной причины данного синдрома не имеется. Так как запястный туннель сам по себе узкий и жесткий, в любое время в районе опухоли или воспаления срединный нерв может сдавливаться и давать болевые ощущения. Симптомы возможны в одной или обеих руках (признаки начинают появляются в ведущей руке).

Кто имеет риск пострадать от карпального туннельного синдрома?

Представительницы слабого пола в 3 раза чаще, чем мужчины, страдают от карпального туннельного синдрома. Неблагоприятные условия, несомненно, способны увеличить вероятность недуга. Среди них специалисты отмечают:

Такие заболевания, как сахарный диабет, подагра, гипотиреоз, ревматоидный артрит

Беременность

Растяжение, перелом запястья

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Может ли конкретная работа стать причиной возникновения выше описанного синдрома?

Распространено мнение, что повторяющиеся, однотипные движения могут привести к карпальному туннельному синдрому. Недуг принято считать профессиональным у людей, осуществляющих монотонные сгибательно-разгибательные движения кисти. Кто страдает описанным недугом? Сурдопереводчики, мотогонщики, велосипедисты, пианисты, боулеры, киберспортсмены, барабанщики, художники со стажем.

А специальное исследование позволило сделать вывод, что активная эксплуатация компьютера не увеличивала риск развития карпального туннельного синдрома.

Что будет при отсутствии лечения?

В первое время симптомы карпального туннельного синдрома появляются и исчезают, но с усугублением состояния симптомы рискуют перерасти в постоянные. Боль разойдется, возможно, вверх по руке до самого плеча. С течением времени, если не лечить карпальный туннельный синдром, последний грозит привести к утрате мышц большого пальца руки.

Карпальный туннельный синдром или другое?

Некоторые состояния демонстрируют симптомы, имитирующие карпальный туннельный синдром. Это могут быть:

Повреждение мышцы, связки, сухожилия

Артрит большого пальца, запястья

Проблемы нервного характера (диабетическая невропатия)

Доктор должен сделать ряд анализов, чтобы исключить остальные недуги.

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Диагностика карпального туннельного синдрома

Существует ряд тестов, которые доктор проведет, чтобы выявить, имеется ли у пациента карпальный туннельный синдром. Тест Тинеля имеет задачей постукивание по срединному нерву, с целью понять, вызывает ли постукивание покалывание в районе пальцев. В ходе теста Фалена доктор предложит вам сжать ладони на одну минуту с целью понять, провоцирует ли это движение онемение или покалывание.

Электродиагностические тесты

Для уточнения поставленного предварительного диагноза доктор назначит исследование нервной проводимости. Еще один тест под названием электромиография применяет специальную иглу, которую вставляют в мышцу для измерения показателя электрической активности и оценки повреждения срединного нерва.

Лечение: релаксация и восстановление

Ключевые причины, например, диабет, артрит, несомненно, подразумевают лечение. Тогда доктор, возможно, предложит надеть специальную скобу на запястье, чтобы минимизировать движение этой части руки. Использование скобы целесообразно даже ночью. Такие препараты, как ибупрофен и напроксен, вкупе с холодными компрессами, помогут снять боль.

Медикаменты

Если симптомы заболевания перерастают в более серьезные, доктор может посоветовать кортикостероиды инъекцией или перорально. Стероиды помогут кратковременно нейтрализовать воспаление вокруг нерва. Инъекция местного анестетика тоже облегчит симптомы.

Хирургия карпального туннельного синдрома

Если нужна операция, то таковая осуществляется амбулаторно под местной анестезией

Перспективы после операции

Непосредственно после операции возможны отеки и ригидность, которые снимают, просто подняв руку вверх и часто шевеля пальцами. Боль и чувство слабости, как правило, уходят через 2 месяца после операции, но может понадобиться от 6 месяцев до года для полной реабилитации.

Какие процедуры могут помочь?

Определенные выводы специалистов допускают, что манипуляции хиропрактики таких частей тела как запястье, локоть и верхняя область позвоночника, могут снять карпальный туннельный синдром. Существуют факты, что иглоукалывание может оказаться эффективным при восстановлении нервной функции и снятии симптомов. Перед проведением названных или иных альтернативных процедур целесообразно проконсультироваться с доктором.

Можно ли принять меры против вероятного возникновения карпального туннельного синдрома?

Конкретного способа предотвратить данное заболевание нет, но в качестве профилактики рекомендованы:

Правильная осанка

Регулярно протягивать руки и запястья

Систематические тайм-ауты на передышку во время работы, в эти моменты встряхивать руки и ноги и менять положение тела.

Используйте профилактические меры против риска возникновения карпального туннельного синдрома. Если же вы отмечаете у себя тревожные симптомы, обращайтесь к доктору. Не доводите ситуацию до критического положения, когда возможна атрофация соответствующих мышц на руке.опубликовано econet

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