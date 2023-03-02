Скинни фэт: зачем женщине нужна мышечная масса

Мышечная масса необходима не только мужчинам. Заболевание саркопения (потеря мышечной массы) характерно для женщин. Причинами подобного дефицита считаются гормональный фон, увлечение диетами, отсутствие физических нагрузок. Какие проблемы со здоровьем возможны при слабом мышечном каркасе?

Состояние мышечной и костной тканей женщин имеет особое значение. Например, в определенных случаях есть риск развития саркопении - потери мышечной массы. Женщинам мускулы нужны для здоровья и более привлекательного внешнего вида.

Мышечная масса важна для женщин

Считается, что саркопения характерна для старших возрастов. Но это заблуждение. Перешагнув 30-летний рубеж, каждый год женщина теряет 1-2% мышечной массы. Но и для более молодых женщин хорошая мышечная масса - это редкость.

Причины недостаточной мышечной массы

Гормоны. Не у каждой женщины имеется достаточный уровень анаболических гормонов, которые отвечают за рост мускулатуры (например, тестостерона). А в случае приема гормональных контрацептивов и дополнительного снижения тестостерона мышечная масса еще более убывает.

А в случае приема гормональных контрацептивов и дополнительного снижения тестостерона мышечная масса еще более убывает. Диеты. Похудение сопровождает дефицит белка, в том числе и за счёт мускулатуры.

Гиподинамия. Физические тренировки способствуют развитию мышц.

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Физическая активность для мышечной массы

Систематические физические нагрузки и работа мускулов создают в теле новые энергостанции (митохондрии). Поэтому спортивные люди имеют отличный энергетический запас и пребывают в тонусе.

Тренировки ускоряют метаболизм: питательные вещества (в том числе витамины, микроэлементы) у активных людей усваиваются эффективнее на 30-40%. А достаточная мышечная масса связана с быстрыми обменными процессами.

Физическая активность и нормальная мышечная масса считаются профилактикой остеопении и остеопороза.

Спортивные тренировки поддерживают функции кардио-сосудистой системы и предохраняют от развития атеросклероза сосудов.

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Что кроется за нехваткой мышечной массы

«Скинни фэт» - это чрезмерно худые девушки. У них отмечается дефицит жировой клетчатки. Но дряблость тела они списывают на счет своей несуществующей полноты.

Отсутствие каркаса из мышц способствует развитию протрузий, грыж позвоночника, сколиоза. Это видно по нарушению осанки. Атоничные мышцы спины и заметный живот (слабые мускулы пресса) – это последствия нехватки мышечной массы.

Это видно по нарушению осанки. Атоничные мышцы спины и заметный живот (слабые мускулы пресса) – это последствия нехватки мышечной массы. Вальгусная деформация большого пальца ноги – еще один симптом саркопении. А это грозит травмами и переломами.опубликовано econet

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