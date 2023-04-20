СКОЛИОЗ: Простые упражнения для коррекции

Спину скрутило, невозможно ни согнуться, ни разогнуться, все болит, в районе позвоночника страшно тянет, ноет, колет… Думаю, многим знакомы эти ощущения. Боли в спине — один из самых распространенных недугов, справиться с которым нелегко.

Большая часть жизни современного человека проходит в сидячем положении. Кроме того, в нашей жизни существуют нагрузки, которые неизбежно возникают в позвоночном столбе при беге, ходьбе и подъеме тяжестей. Неудивительно, что к 30–40 годам человек зарабатывает целый букет заболеваний позвоночника: остеохондроз, сколиоз, грыжу межпозвоночных дисков, ишиас и т. д. Специальные упражнения для коррекции сколиозов ортопед подбирает индивидуально. Приведенные далее упражнения довольно безопасны, но консультация с врачом все равно желательна.

Упражнения при сколиозе

Упражнение при левостороннем грудном сколиозе

Исходное положение: встаньте на четвереньки, ладони положите на пол. Вытяните руки вперед, касаясь ладонями пола, и сместите их и плечи влево, создавая в грудном отделе контризгиб. Задержитесь в таком положении на 30–40 секунд. Повторите 3–4 раза.



Заводя руки и плечи еще дальше влево, вы сформируете контризгиб в поясничном отделе, что полезно выполнять при левостороннем поясничном сколиозе.

Упражнение при правостороннем поясничном сколиозе

Исходное положение: лягте на живот, руки вытяните вдоль туловища, ноги сведите вместе. Поднимите и немного отведите вправо правую ногу, задержите ее в воздухе на 30–40 секунд. Повторите упражнение 3–4 раза.





Упражнение при левостороннем грудном сколиозе

Исходное положение: лягте на живот, левую руку вытяните вперед, правую согните и упритесь в грудную клетку Поднимите туловище пола, потянитесь левой рукой вперед, а правой надавите на грудную клетку. Задержитесь в таком положении на 30–40 секунд. Повторите упражнение 3–4 раза.



а



б

Упражнение при правостороннем грудном и левостороннем поясничном сколиозе

Исходное положение: лягте на живот, левую руку вытяните вперед, правую согните и упритесь ею в грудную клетку.



Поднимите туловище от пола, потянитесь левой рукой вперед, а правой надавите на грудную клетку, левую ногу поднимите и слегка отведите в сторону. Задержитесь в таком положении на 30–40 секунд. Повторите упражнение 3–4 раза.опубликовано econet.ru.

Из книги "Боль в спине. Как определить причину и устранить приступ", Анжела Евдокимова

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