Скорая помощь при усталости: 15 экспресс-методов, которые снимут напряжение

Как понять, что ваш внутренний «аккумулятор» на нуле? Состояние ЭМОЦИОНАЛЬНОГО выгорания бывает не просто распознать. При сильной усталости и напряжении вам помогут эти экспресс-методы.

Человек в состоянии эмоционального выгорания порой не осознает, что с ним происходит. Вы испытываете напряжение и тревогу, неприязнь к окружающим людям: клиентам, ученикам, коллегам. У вас болит голова, нет аппетита, вы плохо спите, а на работе допускаете досадные промахи. Прибавьте сюда повышенную тягу к табаку, алкоголю или кофе — и это уже тревожный набат: «остался 1%». Что делать, если отпуск еще не скоро, а привести себя в чувство необходимо?

Как вернуть жизненную энергию

Предварительно обдумайте: куда уходит ваша жизненная энергия? Найдите минутку и выпишите на листе бумаги все, что приходит вам в голову. «Энергетические грабители», к примеру, могут быть такими: общественный транспорт, спешка с утра, пробки, жара, нездоровый завтрак или его полное отсутствие, колкости коллеги на работе, засевшие в голове проблемы. Рядом в столбик запишите все, что помогает вам «подзарядиться». Например: спокойная музыка, прохладный душ, стакан свежевыжатого сока, разговор с другом по телефону, 5 минут смеха, прогулка в тишине, дневной сон.

1. Сократите количество раздражителей. Поставьте себя на «зарядку», как это делают с севшим телефоном. Договоритесь на работе, что завтра появитесь позже, чем обычно.

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2. Поспите лишние пару часов, лучше отдельно от партнера. Попросите супруга отвести утром детей в садик, покормить кота или выгулять собаку — словом, подменить вас в рутинных делах, которые обычно вы берете на себя.

3. Проснитесь в пустой квартире, насладитесь тишиной и уединением. Съешьте на завтрак что-то полезное: кашу, мюсли или фрукты.

4. Примите контрастный душ, не спеша соберитесь и поезжайте на работу не в метро, а на такси с кондиционером — сделайте себе такой подарок. Не вступайте в разговоры с водителем, если вам не хочется. Вас выручат наушники с любимой музыкой или аудиокнигой. Постарайтесь сделать так, чтобы дорога на работу была как никогда приятной.

5. Подарите себе маленькие удовольствия в течение дня, заботьтесь о себе: вовремя отправляйтесь на обед, каждые 40 минут выходите на свежий воздух, двигайтесь. Пейте больше воды. Вместо выпечки возьмите на перекус фруктовый батончик, орехи или несладкий йогурт.

6. Поговорите по душам. Расскажите о своих трудностях другу или коллеге, с которым близко общаетесь. Получите помощь и поддержку, не пытайтесь справляться с проблемами в одиночку. Доверьте другому человеку свои переживания и попросите совет.

7. Вырвите себя из привычной обстановки. Возьмите отгул на один день и поезжайте за город в одиночестве. Отдохните от суеты. Выберите парк, пансионат или небольшой клубный отель рядом с водоемом. Отключите телефон, чтобы руки не тянулись проверить звонки и почту. Сходите в СПА, баню или бассейн.

8. Двигайтесь как можно больше. Тренируйтесь на свежем воздухе, бегайте. Отдавайте предпочтение сбалансированным нагрузкам — плаванию, велосипеду, пешим прогулкам. Двигательная активность стимулирует центры удовольствия в мозге. Обязательно попробуйте упражнения на релаксацию и растяжку — выберите то, что вам по душе.

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Когда вы совершаете эти шаги, старайтесь не допустить уколов совести и мыслей о неоконченных делах. Воспринимайте периоды релаксации, как необходимую вам «скорую помощь», и организм вознаградит вас.

Экспресс-способы, которые не вошли в этот список, вы найдете в обзоре книги Герхарда Вислера «Пережить выгорание, чтобы обрести свободу и открыть источники энергии».опубликовано econet

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