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Скрытый железодефицит или что делать, если все болит

Автор: Econet 07 февраля 2023 6328
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Причиной постоянной усталости, частых простудных заболеваний, повышенной ломкости ногтей, выпадения волос и сухости кожи может служить скрытый железодефицит. Сейчас это наиболее распространенная проблема, которая наблюдается у более чем полутора миллиардов жителей планеты. Это не болезнь, а состояние, иногда вызванное серьезными патологиями.

Скрытый железодефицит или что делать, если все болит

Организм нуждается в Fe, поскольку этот микроэлемент принимает непосредственное участие в обменных процессах, росте и восстановлении тканей, кроветворении, снабжении тканей и органов кислородом, обеспечении защиты организма от различных бактерий и вирусов. Дефицит Fe приводит ко многим проблемам и важно знать, как это предотвратить.

Что делать, если у вас все болит?

Представьте, будто несколько дней подряд вам не удается нормально поспать – тело будет вялым, а болевые ощущения в спине усилятся. Также себя чувствуют люди, которые страдают хронической железодефицитной анемией. Только помимо слабости и усиленной боли в спине у них есть проблемы с волосами, ногтями, кожей. Некоторые жалуются, что «болит абсолютно все».

И такое состояние спровоцировано низким уровнем гемоглобина в крови, а ведь именно он отвечает за поставку кислорода к тканям и органам. А кислород служит окислителем, за счет которого в организме происходят все обменные процессы. Если кислорода мало, то в клетках накапливаются продукты обмена, то есть токсины, отравляющие весь организм.

Нужно учитывать еще один серьезный момент – недостаток кислорода вызывает нарушения в работе нервной системы. Люди с такой проблемой обращаются к разным специалистам – гастроэнтерологам, кардиологам, неврологам. Но результат лечения зачастую неутешителен, либо облегчение носит кратковременный характер. Это обусловлено тем, что вовремя не диагностирован дефицит Fe.

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Скрытый железодефицит или что делать, если все болит

Развитию анемии способствуют различные факторы:

  • хроническая кровопотеря (язва, дивертикулит, геморрой, обильные менструации, частые носовые кровотечения);
  • нарушение процесса всасывания и транспортировки Fe;
  • временная повышенная потребность в железе (ускоренный рост, пубертатный период, период вынашивания ребенка или грудного вскармливания).

Но особую опасность представляет скрытый железодефицит, то есть когда уровень гемоглобина в норме, а запасы Fe в организме на исходе. Для обнаружения проблемы следует пройти специальное обследование, современная медицина предлагает методы, позволяющие выявить дефицит микроэлемента на ранней стадии. После обследования и определения точной причины возникновения проблемы врач назначает лечение.

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Как восполнить нехватку железа с помощью продуктов питания

Если ваше состояние ухудшилось, и вы подозреваете, что причиной послужила нехватка Fe, необходимо пересмотреть рацион. Старайтесь употреблять больше железосодержащих продуктов, к которым относятся:

  • говяжья печень – в 100 г продукта содержится порядка 7 мг полезного микроэлемента. Перед приготовлением печень желательно замочить в молоке, чтобы она стала более нежной;
  • картофель – один запеченный плод содержит около 3 мг железа, кроме того, картофель богат калием и витаминами;
  • фасоль – богата железом, калием, кальцием, витаминами и антиоксидантами. Употреблять в пищу лучше предварительно вымоченные отварные бобы, а не консервированные;
  • чечевица – источник железа, клетчатки и магния, полезных для мозга, сердца и нервной системы;
  • устрицы – содержат около 6 мг Fe, 9 г белка и 60 мг Ca. Также моллюски богаты цинком, способствующим укреплению иммунитета;
  • томатный сок – содержит небольшое количество железа, но много хрома, кобальта, молибдена и прочих микроэлементов, активно участвующих в обменных процессах;
  • шпинат – в 100 г зелени содержится более 13 мг железа и других микроэлементов, необходимых для поддержки здоровья костей, мышц, зубов и органов зрения.

Суточная норма Fe для женщин составляет в среднем 20 мг, для мужчин – 10 мг. Возможно, изменив питание, вам удастся улучшить состояние, но не забывайте о том, что важно проконсультироваться с врачом.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ru/

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железодефицит анемия здоровье

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