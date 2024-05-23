Соединительная ткань – сигнальная система всего тела

Термин «коллаген» приобрел широкую известность в связи с рекламой косметики по уходу за кожей. Но что мы действительно о нем знаем? Для начала следует поговорить о так называемой соединительной ткани. Есть целая теория широкого спектра заболеваний соединительной ткани. Всего специалистами насчитывается 30 ее типов.
Термин «коллаген» приобрел широкую известность в связи с рекламой косметики по уходу за кожей. Но что мы действительно о нем знаем? Для начала следует поговорить о так называемой соединительной ткани. Есть целая теория широкого спектра заболеваний соединительной ткани (СТ). Всего специалистами насчитывается 30 типов СТ. Она распространяется по всему нашему организму. Бывает, восстановив СТ, человек решает проблему 10-15 заболеваний, казалось бы, не связанных между собой ни коим образом.
СТ – это и есть коллаген. Весь организм, его важные системы и органы состоят из различных видов коллагена.
В состав коллагена входят 5 аминокислот
Базообразующим химическим элементом, вокруг которого все это строится, является цинк (Zn). На втором месте по важности – магний (Mg). Он ощелачивает и входит в состав ферментов, которые участвуют в образовании коллагена. Третий минерал – медь (Cu). Далее – сера (S) и кремний (Si). Это 5 минералов, необходимых для полноценного формирования СТ на всех уровнях. Если употреблять с пищей и добавками указанные 5 микроэлементов – СТ сформируется по заданной программе.
Важно настроить так свое питание, чтобы указанные минералы поступали в организм. Витамины: витамин С - основной антиоксидант. Когда он проходит по крови, то отдает свободный электрон на построение сосудов. Если человек утром чистит зубы и видит при прикосновении зубной щетки к деснам хотя бы немного крови, значит, СТ плохая. Десны кровоточат – идет тотальная нехватка витамина С (цинга). То же самое происходит и с суставами.
Встроены в механизм построения коллагеновой и эластиновой ткани:
Указанные микроэлементы и витамины на определенных этапах входят в синтез коллагена.
Чтобы СТ получала воду, выделяла яды, получала питательные вещества, необходимо движение. Если человек сидит, у него опускаются внутренние органы, не работают вены и лимфатические сосуды. Если вы хотите, чтобы СТ начала укрепляться, восстанавливаться, расти, чтобы подтянулись мышцы, необходимо принимать меры.
Делится на воду и еду. Если СТ обезвожена, она ломкая, неэластичная, хрупкая и подверженная рассыханию. Будут рваться связки и разрушаться межпозвоночные диски. Если у человека сухая кожа, сухие волосы – внутри сухие связки. Пищевые добавки необходимо принимать не все сразу: например, 1 месяц пить серу, цинк и кремний. Второй месяц – витамин В6, магний и фолиевую кислоту. По 3-4 продукта на курс.
СТ тоже можно почистить – через лимфу. Важно уничтожить слабые и деструктивные клетки. В этом помогут ферменты. Пить ферменты требуется 3-4 месяца (непременно натощак). При растяжениях и переломах необходимы ферменты + обычная лимфоочистка: сорбенты, слабительное, мочегонное.
4.Защита.
СТ не любит:
Важно понимать, что коллаген необходимо вырабатывать изнутри, в собственном организме. Извне его получить в готовом виде нельзя. Поэтому вовремя принятые меры по пересмотру образа жизни и рациона питания помогут сберечь здоровье, молодость, сохранить двигательную активность.*опубликовано econet
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Источник: https://econet.ru/
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