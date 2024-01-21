Сохранить зрение: Простая техника для поддержания здоровья глаз

Эта техника стимулирует кровообращение в области глаз, воздействует на чувствительную кожу вокруг них, и эта область приобретает здоровый вид. Он также снимает напряжение и приводит в естественное, гармоничное состояние глаза и прилегающую к ним область – вплоть до зон, расположенных глубоко внутри черепа.

Массаж глаз включает поглаживающие движения, легкую вибрацию, мягкое надавливание на глаза, прижимание глаз ладонями и легкое растирание глаз. Все эти массирующие движения тонизируют мышцы глаз, улучшают кровоснабжение органа зрения, а также оказывают рефлекторное воздействие на нервные окончания области глаз. Массаж глаз нужно выполнять очень мягкими движениями и с предельной осторожностью!

Массаж глаз для вашего здоровья

Нужно понимать, что воздействие на нервные окончания области глаз оказывает рефлекторное влияние не только на сами глаза, но и на другие органы и системы организма. Например, при активном нажатии на глазные яблоки рефлекторно можно оказать воздействие на пульс. Такой прием врачи рекомендуют пациентам с тахикардией (учащение пульса), так как при нажатии на глазные яблоки пульс урежается. Людям же, страдающим брадикардией (урежение пульса), такое воздействие может существенно навредить.

Точечный массаж

Точечный массаж, как и акупунктура, – старинный метод традиционной китайской медицины, известный уже тысячелетия. За это время он распространился по всему миру и получил широкое признание. Осуществляется он кончиками пальцев. В отличие от акупунктуры, требующей применения специальных игл, для точечного массажа не нужно никаких инструментов. Поэтому его легко может сделать сам пациент.

Точечный массаж в области глаз предупреждает расстройства кровообращения, глаукому и катаракту. Точки, которые следует массировать для улучшения зрения, расположены непосредственно вокруг глаз (рис.1). Эти важные точки называются тиан – инг (1), инг – минг (2), си – бай (3), тай – янг (4). Согласно китайской медицине, эти точки посредством энергетических линий – так называемых меридианов – связаны с другими органами и системами. С глазами особенно тесно связаны кожа, печень и почки.



Рис.1

Пульсация и в некоторых случаях незначительная боль – верный признак того, что вы правильно нащупали нужную точку. Нажимать на точки надо ритмично, одновременно обоими большими или указательными пальцами.

Кончики пальцев должны производить круговые движения по часовой стрелке с радиусом вращения в 1–2 мм в области каждой из парных, одновременно массируемых точек (точки 1–3 на рисунке).

При выдохе следует легко или со средним усилием нажимать на точки, при вдохе – продолжать вращение без нажима. Каждую точку массируют таким образом на протяжении 8 вдохов – выдохов.

Точечный массаж стимулирует кровообращение в области глаз, воздействует на чувствительную кожу вокруг них, и эта область приобретает здоровый вид. Он также снимает напряжение и приводит в естественное, гармоничное состояние глаза и прилегающую к ним область – вплоть до зон, расположенных глубоко внутри черепа.

Так как глаза связаны с другими органами – кожей, почками, печенью, желудком, – точечный массаж в области глаз оказывает благотворное влияние и на эти органы. Точечный массаж улучшает кровообращение в области глаз, а также снимает напряжение в глазах и вокруг них.

Большими пальцами нащупайте обе точки (1) – тиан – инг.

Ритмично массируйте точки. Добейтесь такого давления при выдохе, чтобы оно не вызывало болевых ощущений.

Если вы не уверены, что правильно нашли точку, помассируйте выступающую часть глазниц в области правой и левой брови сверху и снизу. Воздействие на точку эффективно в радиусе около 1,5 см. Таким образом, вы обязательно попадете в чувствительную область. Немного попрактиковавшись, вы ясно почувствуете, где расположен центр области воздействия.

Массируйте точку (1) на протяжении 8 вдохов – выдохов. При выдохе немного надавливайте, при вдохе снимайте давление. Кончики свободных пальцев должны легко касаться лба. Закройте глаза и проверьте эффективность массажа.

Таким же образом массируйте обе точки инг – минг. Ритмично надавливайте на протяжении 8 вдохов – выдохов двумя большими пальцами или большим и указательным пальцами одной руки по бокам переносицы.

Точечный массаж особенно эффективен при переутомлении глаз и головной боли.

Некоторое время подождите и попытайтесь почувствовать действие массажа.

Массируйте обе точки си – бай. Они расположены на нижней окружности глазниц под зрачками. Проделывайте массаж на протяжении 8 вдохов – выдохов.

Сделайте небольшую паузу, чтобы почувствовать действие массажа.

Большими пальцами захватите переднюю часть висков (точки тай – янг). Костяшками согнутых указательных пальцев совершайте движения над глазами. Начните от переносицы, далее проведите пальцы под бровями, потом обратно (снова над глазами) по направлению к кончику носа, и вновь повторите движение от переносицы. Сделайте 8 таких движений.

В конце массажа несколько раз ущипните себя за переносицу, каждый раз сжимайте кожу примерно секунду и затем отпускайте.

На некоторое время закройте глаза ладонями. Попробуйте ощутить положительное действие массажа.

Рекомендую выполнять массаж в описанной последовательности 2 раза в день – утром и вечером. Это поддерживает здоровье глаз. При необходимости, если возникают какие-либо проблемы, можно массировать и какие-то из указанных точек в отдельности.

При некоторых заболеваниях нужно воздействовать на отдельные точки.

Точка 1 (тиан – инг) – боль в глазах при перенапряжении и усталости, снижение остроты зрения, боль при хроническом воспалении лобных пазух, насморк и мигрень.

– боль в глазах при перенапряжении и усталости, снижение остроты зрения, боль при хроническом воспалении лобных пазух, насморк и мигрень. Точка 2 (инг – минг) – неприятные ощущения и чрезмерная чувствительность к давлению дужки очков, начинающиеся простудные заболевания носоглотки, заложенность носа.

– неприятные ощущения и чрезмерная чувствительность к давлению дужки очков, начинающиеся простудные заболевания носоглотки, заложенность носа. Точка 3 (си – бай) – физическое, нервное и умственное переутомление, зубная боль, воспаление придаточных пазух носа (гайморит).

– физическое, нервное и умственное переутомление, зубная боль, воспаление придаточных пазух носа (гайморит). Точка 4 (тай – янг) – неспецифическая головная боль, особенно в области лба, расстройства сна при перегрузках, боль в глазах, дрожание век и глаз, повышенное кровяное давление.

Круговой массаж области вокруг глаз

Поглаживание закрытых глаз пальцами, вибрация, легкий нажим и разминание оказывают благотворное действие на глаза и улучшают кровоснабжение органа зрения. Круговой массаж области вокруг глаз тонизирует глазные нервы. Проводите такой массаж двумя пальцами – указательным и средним.

Массаж области вокруг глаз выполняется следующим образом: сначала выполняется движение по нижнему краю глаза от виска к носу, и следом по верхнему краю глаза – под бровями к виску. Такое круговое движение повторяется 8–16 раз. Можно выполнять массаж всей ладонью .опубликовано econet

Из книги "Тренинги и игры для мышц глаз. Уникальные упражнения для восстановления зрения по методу профессора Олега Панкова", Олег Панков

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet