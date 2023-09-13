Сок сельдерея: 12 веских причин пить его каждый день

Энтони Уильямс в своих книгах раскрывает секреты хронических и таинственных заболеваний и эффективные способы исцеления. Сок сельдерея является одним из таких секретов.

Сок сельдерея – панацея от семи недуг, или просто модный миф? Энтони Уильямс, автор блога medicalmedium и автор множества книг по оздоровлению, приводит 12 доводов в пользу ежедневного употребления этого напитка. Какие же преимущества для вашего здоровья вы получите, если решите включить сок из сельдерея в свой ежедневный рацион?

Почему стоит пить сок сельдерея каждый день

1. Уменьшает воспаление

Сок сельдерея уничтожает болезнетворные бактерии и вирусы, вызывающие воспаление, которое в свою очередь провоцирует хронические заболевания.

2. Помогает сбросить вес

Сок сельдерея помогает очистить печень (именно вялая печень стоит за таинственным увеличением веса)

3. Улучшает пищеварение

Сок сельдерея восстанавливает уровень соляной кислоты в желудке, что способствует перевариванию пищи.

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4. Уменьшает вздутие живота

Старые непереваренные, гниющие белки и прогорклые жиры, задерживающиеся на дне желудка и в тонком кишечнике, вызывают вздутие живота. Сок сельдерея побуждает печень увеличивать выработку желчи и усиливает выработку соляной кислоты в желудке.

5. Помогает при экземе и псориазе

Кластерные соли в соке сельдерея разрушают клеточные мембраны болезнетворных микроорганизмов, ответственных за экзему.

6. Борется с инфекциями

Сок сельдерея укрепляет иммунную систему. Белые клетки крови поглощают натриевые кластерные соли из сока сельдерея через свою клеточную структуру, а затем используют их в качестве механизма нападения, а не просто защитного механизма.

7. Помогает предотвратить инфекцию мочеполовой системы

Сок сельдерея убивает стрептококк, который является истинной причиной инфекций мочевыводящих путей.

8. Исцеление от прыщей

Натриевые кластерные соли сока сельдерея убивают бактерии, в том числе стрептококки в печени и лимфатической системе, что и является реальной причиной появления прыщей.

9. Предотвращает высокое кровяное давление

Сок сельдерея помогает стабилизировать кровяное давление, очищая печень и кровь.

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10. Помогает снизить высокий уровень холестерина

Сок сельдерея помогает очистить и укрепить печень, а также расщепляет непереваренные гниющие белки и жиры, которые отравляют печень.

11. Помогает предотвратить язвы

Сок сельдерея помогает уничтожить болезнетворные бактерии, которые вызывают язвы.

12. Защищает здоровье печени

Натриевые кластерные соли, которые содержатся в сельдерее, укрепят иммунитет вашей печени.опубликовано econet

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