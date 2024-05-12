Сон на выходных не поможет

Всю рабочую неделю мы много трудимся, встаем рано, ложимся спать поздно, надеясь, что отоспимся в выходные. Но правильно ли это? Человек должен каждую ночь спать как минимум 7 часов. В противном случае есть риск развития следующих заболеваний и состояний.
Полноценный сон необходим для здоровья. Когда мы спим ночью, организм самостоятельно восстанавливается, а головной мозг обрабатывает полученную за минувший день информацию. Чем грозят нарушения сна?
Давно известно, что взрослому человеку необходимо спать как минимум семь часов в сутки. Цифра эта индивидуальна. Некоторым достаточно спать менее шести часов еженощно и при этом чувствовать себя днем бодрыми и активными. А кому-то требуется спать не менее восьми часов.
Интересно, но избыточный сон, например, 10 часов, вызывает кардио-сосудистые осложнения.
Чем грозит плохое качество сна? Оно опасно тем, что может бьет по здоровью одновременно в нескольких направлениях.
Концепция, которая призывает высыпаться на выходных, вряд поможет исправить положение и убережет от развития сложных болезней.
Возместить все потерянные в рабочие дни часы сна за субботу и воскресенье нереально. Воскресный сон допоздна, вероятно, нарушит весь распорядок дня. Вечером долго не удастся уснуть. Ляжете вы поздно, а утром в понедельник подняться с постели будет крайне тяжело.
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Сон в дневное время – тоже не панацея. Краткий сон продолжительностью в 15 минут полезен – организм успеет перезагрузиться, и бодрость вернется. А если спать днем долго, ваша дневная продуктивность еще более снизится.
Гигиена сна необходима, так как соблюдение разумного соотношения сна, работы и отдыха даст вам сберечь здоровье.
Определенные анализы помогут определить, если в организме начались сбои из-за дефицита сна. Например, хронический недосып вызывает функциональные сбои щитовидной железы и нарушение углеводного обмена.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ru/
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