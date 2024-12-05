Человеческий скелет - это универсальный каркас, который не имеет аналога в природе. По прочности он превышает сталь, но по весу - в три раза легче. А состоит из очень твердого материала — костей. Во взрослом организме их аж 206. И каждая кость — это орган, форма и структура которого обусловлены функцией.

С помощью суставов, связок и других соединений все они объединяются в одно целое. Двигаться человеку помогают более 180 различных суставов. Их можно сравнить с шарнирами, которые обеспечивают плавное скольжение костей относительно друг друга. Без них кости просто будут тереться друг о друга, постепенно разрушаясь. Что делать, чтобы этого не произошло, рассказывает врач высшей категории, остеопат Юрий Нечипоренко.

Скелет человека: как удержать кальций в кости и народные способы для укрепления скелета

Костная ткань меняется каждые 30 лет

Наши кости «поедаются» остеокластами

Как удержать кальций в кости

Состояние костей зависит от работы почек

Что нужно есть...

Враги костей

Народные способы для укрепления скелета

Костная ткань меняется каждые 30 лет

С греческого слово скелет означает — «высушенный». Ведь обычно от общей массы тела кости составляют всего 14,3%. Это приблизительно 10 кг у мужчин и 7 кг — у женщин. Тем не менее, кости являются вместилищем кроветворного костного мозга, где образуются новые клетки иммунной системы, они принимают активное участие в общем обмене веществ, в частности солевом, и представляет собой депо минеральных солей, а это – 45% солей кальция, фосфора, калия, магния, натрия, серы, меди и других элементов, а также 25% воды и 30% органических веществ. И как только возникает потребность в каком-либо микроэлементе, они тут же выделяются из костной ткани в кровь и распределяются по всему организму.

Каждые 30 лет костная ткань изменяется почти полностью. До 30-35 лет она относительно устойчива. Затем костная масса постепенно снижается. А после наступления менопаузы у женщин максимальная скорость потери костной ткани достигает 2-5% в год, и в таком темпе продолжается до 60-70 лет. Таким образом, женщины теряют от 30 до 50% костной ткани. У мужчин эти потери обычно составляют от 15 до 30%.

Когда костная масса уменьшается, что в народе называют «редением» костей, они становятся менее прочными и возникает остеопороз. А это приводит к деформации костей и переломам. Основная причина развития остеопороза - нарушение функции костных клеток, в результате чего меняется количество и качество костной ткани. Кость становится более пористой и обедненной минералами. Особенно это связано с уходом из костей кальция. Затормозить процесс поредения костей можно. А вот повернуть его вспять и «заштопать» сетчатые кости очень трудно. Потому что в клетку может войти только ионизированный кальций - с зарядом +2.

Наши кости «поедаются» остеокластами

А остеобласты их возрождают. Эти специальные клетки вырабатывает костное вещество. Остеокласты старую костную ткань постоянно разрушают с тем, чтобы другие клетки – остеобласты – создавали молодые костные клетки. В сочетании они контролируют количество костной ткани и благодаря им кости медленно, но приспосабливаются к потребностям тела по форме и прочности. Разрушение и восстановление кости происходит всю жизнь. С возрастом эти процессы замедляются: у пожилых людей кости становятся более хрупкими и слабыми.

Это колесо жизни, которое постоянно регенерирует, обновляет нашу костную систему. Если в какой-то момент оно нарушается, мы получаем остеопороз. Вот почему очень важно следить за кальциевым обменом. Его нарушение провоцирует остеопороз. Определить дефицит кальция очень просто – ногти ломкие, разрушаются зубы, хроническое переутомление, бессонница. Перелом мизинца при спотыкании – признак остеопороза. А более тяжелый перелом – шейки бедра.

Как удержать кальций в кости

Итак, основная роль кальция - это образование костной ткани (основы нашего скелета), где его находится 99% всего кальция организма. Оставшийся 1% (в виде кислой фосфатной соли) играет важную роль в свертывании крови, генерации и передаче нервных импульсов, сокращении мышечных волокон, активации определенных ферментативных систем и выделении некоторых гормонов. Этот буферный кальций нужен для нормализации рН крови - показателя кислотно-щелочного равновесия.

Норма содержания кальция в сыворотке крови - 2,1-3,0 ммоль/л; в эритроцитах - 0,7-0,95 ммоль/л; кальций ионизированный - 1,05-1,5 ммоль/л; кальций в моче - 100-300 мг/сут. Такова формула здоровья.

Дефицит кальция (или другого элемента) определяется не дефицитом его в пище, а нарушением механизма удержания этого элемента в организме. Ведь кальций работает в нем в балансе с магнием, стронцием, йодом и фосфором. Сам по себе кальций организмом всасывается с трудом. Чтобы он попал по назначению – в костную систему, нужен витамин D (рыба, орехи). Он обеспечивает целостность кости. Но и этого недостаточно.

Он может попасть, но сразу же выйти. Задерживает кальций в кости магний. Дневная норма этого минерала - 250 мг. Магний содержится в бобовых, горохе, рисе, черном хлебе, орехах, овсяной и соевой муке. Но для усвоения кальция, чтобы костная ткань могла строиться, аиболее важно его соотношение с магнием, а это - 2:1.

Но чтобы витамин D мог дольше работать в нашем организме, нужен витамин Е. Его дефицит приводит также к снижению уровня магния в костной ткани. Витамины К и С способствуют нормальной кальцификации кости, заживлению микротрещин в костях, быстрому срастанию после переломов, повышают эластичность связок и суставов, выработке нормального коллагена.

А благодаря фосфору мы можем ходить, бегать, плавать, танцевать, заниматься разными видами спорта, так как он способствует сокращению мышц. Но очень важен баланс в организме кальция и фосфора. Чаще всего именно он и нарушен. Потому что с пищей (а это пшеница, говядина, сыры, творог, алкогольные напитки, фанты, пепси и прочее) его поступает в организм в 7-10 раз больше, чем нужно!

Из-за переизбытка нарушаются пищеварение, работа сердца и головного мозга, образуется почечнокаменная болезнь и возникают проблемы с печенью. Им можно даже отравиться. Лишний фосфор требует кальция. И берет его из костной ткани! Происходит активное разрушение кальция, а значит - кости и зубы становятся хрупкими.

Поэтому нельзя злоупотреблять белковыми продуктами. Фосфор содержится в мясе, молоке и молочных продуктах (особенно, в сыре), жирной морской рыбе, яйцах, бобовых культурах (горох, фасоль, соя). Кальция в организме должно быть в 2 раза больше, чем фосфора. Принятой суточной нормой, рассчитанной на основании средних показателей человеческой деятельности и возраста, является 1200-1600 мг.

Немаловажна роль кремния, он также играет роль в кальцификации костей и придает им силу и упругость, что увеличивает сопротивляемость переломам. Кремний активно участвует в образовании соединительной ткани и особенно необходим хрящам. Самое главное - он отвечает за придание формы костной массе. Кремний препятствует избыточному накоплению кальция.

Состояние костей зависит от работы почек

Но кальция не должно быть и слишком много. Иначе его высокий уровень в крови может привести к нарушению функции почек, образованию камней в почках, высокому кровяному давлению (увеличивается риск сердечно-сосудистых заболеваний и инфаркта). Дело в том, что организм при чрезмерном поступлении кальция блокирует его всасывание. Почти весь кальций, который приходит с молочными продуктами – выводится с мочой и калом. А молочный белок создает кислый баланс в крови, который организм вынужден компенсировать кальцием из костей.

Чем больше кальция с молоком, творогом, сыром мы употребляем, тем больше кальция мы теряем, и тем более уязвимыми становятся наши кости. Поэтому нужна мера. Китайские врачи считают, что остеопороз вызывается почечной недостаточностью. При этом недуге кости не получают нужное питание, что делает их хрупкими и приводит к остеопорозу. Ведь структура костей тесно связана с состоянием здоровья внутренних органов человека. Поэтому, чтобы кости были в порядке, нужно нормализовать функции почек и селезенки (от нее зависит состояние мускулатуры). Этому и уделяют особое внимание китайские медики при лечении остеопороза.

Периодически нужно проверять плотность костной ткани. И прежде всего - уровень эстрогена и концентрацию кальция в крови. Ведь в молодом возрасте даже недостаточное содержание витамина D в пище компенсируется повышенным его синтезом в почках. А вот пожилым людям даже достаточное поступление кальция может быть неэффективным для профилактики и лечения остеопороза. Поэтому в преклонном возрасте нужно следить как за его поступлением в организм, так и за работой почек.

Что нужно есть...

Кальций поступает только извне – с пищей. Он не может синтезироваться внутри нашего организма. Поэтому нужно знать, какие продукты содержат Са. Много его в твердых сырах (типа «Пармезан»): чем более концентрированный молочный продукт, тем большее в нем содержится количество Са.

Но важно знать, что процесс варки или пастеризации (молока) переводит его в другие минералы в нерастворимые соединения (соли), которые практически не усваиваются.Такая молочная пища от остеопороза не предохранит.

Молоко должно быть только свежим. 1 л молока содержит суточную дозу кальция. За сутки человек с продуктами питания должен получить 1 г кальция. Дети и кормящие мамы – несколько больше - 1,2 г. Эта доза возмещает потерю минерала и формирует новые костные ткани. Максимум выведения кальция в организме – до 1 часу дня. Поэтому есть творожок или кефирчик диетологи советуют не утром, так как кальций выйдет через почки или останется в них в виде оксалатов кальция, а после часа.

Тимьян (приправа) – в 100 г травы содержится двойная суточная норма – 2 г кальция. Вместе с фосфором он, встраиваясь в белковую матрицу кости, создает прочнейший минеральный каркас нашего скелета. Кальций соединяется с особым белком пропанином в мышцах, что позволяет совершению очень сложного действия - сокращению и расслаблению скелетной мускулатуры.

Суточную дозу кальция можно удовлетворить одним продуктом: 48 г тимьяна (это примерно 3 ст. л.) сушеного, резаного можно добавлять в любые блюда. Или 90 г сыра. А еще лучше сочетать эти продукты.

Хорошо употреблять 100 г кунжутного семени (особенно для сердечной мышцы, которая сокращается без перерыва всю жизнь). А скелетные мышцы при этом могут отдыхать. Но это калорийный продукт.

Капуста, но зеленая либо краснокачанная, содержит почти такую же дозу кальция, как и молоко. И чем она моложе и зеленее, тем больше в ней Са (участвует в свертывающей системе крови и не дает погибнуть от кровопотери, формирует тромб, что нужно при любом повреждении сосуда). Кальций содержится в инжире, желтках, рыбе, спарже, шпинате, миндале.

Враги костей

Заварки, зажарки, специи, в которых много соли. Консервы, пицца, жареный картофель, весь фастфуд, спиртное.

Соль вымывает кальций.

Алкоголь блокирует перевод Са в активную (ионизированную) форму, и он оказывается в нашей крови в неактивной форме, и даже самое большое количество кальция в таком случае становится бессмысленным. То есть, алкоголь не дает кальцию активно встраиваться в кости.

Маргарин – опасен трансжирами (жидкие масла переводятся в полутвердые). Трансжир блокирует витамин К (а он влияет на свертываемость крови и очень тонким образом связан с процессом костеобразования: усиливает действие витамина D, что и дает возможность усваиваться кальцию в организме).

Также сахар, кофе, изделия из пшеничной муки нарушают процесс всасывания Са в кишечнике.

Белок усиливает выведение кальция, так как он увеличивает скорость клубочковой фильтрации почек. А продукты взаимодействия кальция с белковыми отходами - нерастворимые соли - будут откладываться там, где меньше всего надо: например, в почках или в суставах.

Мясная диета окисляет организм, и он компенсирует избыток кислотности через высвобождение ощелачивающих минералов, таких как кальций. И тогда он вымывается из костей. Во фруктах и овощах кальция мало, но они замедляют вымывание кальция из костей с мочой.

Народные способы для укрепления скелета

Отвар из петрушки и укропа.

Отвар из них рекомендуется при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, а также для их профилактики. Для приготовления отвара берут равное количество зелени (около 200 г) и заливают водой, температура которой 900С, настаивают несколько часов и употребляют по 0,5 стакана 3 раза в день.

Тыквенные семечки.

Это старинное средство для укрепления костей и суставов. Рекомендуется просто грызть по горсточке семян каждый день.

Отвар зверобоя с медом.

Применяется при лечении медикаментами остеопороза или в восстановительный период после переломов. Пьют вместо чая. Укрепляется организм и минимизируется негативное воздействие медикаментозных средств.

Гиподинамия! Даже при самом идеально сбалансированном питании здоровье и благополучие опорно-двигательного аппарата да и всего организма в целом будет в конечном результате определяться двигательной активностью. Поэтому настоятельная рекомендация, особенно для лиц старшего поколения: проходить за день 6-8 километров пешком и регулярно заниматься лечебной гимнастикой.опубликовано econet

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