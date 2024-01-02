Советы остеопата: 5 волшебных точек для омоложения организма

В этой статье вы узнаете о самых важных точках на теле человека, стимуляция и массаж которых улучшит самочувствие и даже подарит долголетие.

В этой статье представлены важные точки на человеческом теле, позволяющих не только улучшить самочувствие и внешний вид, но и продлить жизнь. Особое внимание таким точкам уделяют китайские целители – они знают, как правильно воздействовать на тот или иной участок тела, чтобы избавить человека от боли и укрепить его здоровье.

Важные точки на теле человека

Точка Цзу-сань-ли – продлевает молодость и жизнь

Су-джок для внешней привлекательности

Чэн-цзян снимает отечность лица

Хэ-гу – эффективная профилактики головной боли

Би-нао для снижения аппетита и устранения лишних килограмм

Целители обучаются этой науке на протяжении многих десятилетий, они верят что в человеческом теле происходит постоянная циркуляция энергии, проходящей по особым каналам и меридианам, на которых и находятся активные точки. Найти их не сложно, достаточно учесть рекомендации специалиста.

Точка Цзу-сань-ли – продлевает молодость и жизнь

Стимулирование данной точки оказывает тонизирующее действие. Она напрямую связана с отделами спинного мозга, отвечающих за функционирование почек и ЖКТ. При ежедневном массаже происходит нормализация мозгового кровообращения, обеспечивается оптимальная поддержка эмоционального баланса, а также существенно замедляются процессы старения. Таким образом удается долгое время оставаться молодым и здоровым.

Как найти эту точку? Расположите центр правой (левой) ладони на правой (левой) колени, пальцы руки при этом должны быть направлены вниз. Средним пальцем определите, где расположен костный гребень, сместите палец на 2 см к внешней стороне и найдите небольшое углубление – это и есть нужная точка. Нажатие на нее должно вызывать незначительные болевые ощущения, при этом остальные пальцы должны плотно охватывать коленную чашечку. Для улучшения общего состояния организма достаточно проводить регулярный массаж точки в течение нескольких секунд. Женщинам необходимо начинать массаж с правой стороны, мужчинам – наоборот. Единственным противопоказанием к массажу является период беременности у представительниц прекрасного пола.

Су-джок для внешней привлекательности

Су-джок – отдельное направление в области рефлексотерапии, в его основе заложена теория о влиянии состояния стоп и кистей на здоровье. Воздействие на эту зону позволяет приостановить старение и убрать излишние килограммы. Также массирование точки улучшает внешность – устраняет отечность лица и придает ему здоровый цвет.

Где ее найти? «Су-джок» в переводе с корейского означает «кисть» и «стопа». Именно на этих частях тела находится множество важных точек. Специалисты в сфере китайской медицины утверждают, у человека имеется пять основных частей тела, правильное воздействие на которые существенно улучшает состояние организма.

Так, каждый палец нашей кисти соответствует определенной части тела – большой палец связан с головой, мезинец и указательный с нашими руками, а безымянный и средний с нашими ногами. Если рассматривать ладонь, то область под большим пальцем отвечает за грудную клетку, все остальное пространство – это брюшная полость. Тыльная сторона руки отвечает за состояние спины, а линия, проходящая через середину руки, представляет собой позвоночник.

Чтобы всегда выглядеть молодо и привлекательно, следует массажировать точки, которые соответствуют нашему лицу, шее, почкам и надпочечникам, гипофизу. Точка, продлевающая молодость, находится на ладони возле последней фаланги большого пальца. На шею можно воздействовать путем массирования точки, расположенной ближе к ладони от фаланга большого пальца. Стимулировать работу почек и надпочечников позволит массаж области на внешней части руки. На гипофиз удается воздействовать посредством массажа точки, находящейся по центру подушечки большого пальца.

Чэн-цзян снимает отечность лица

Если вы часто страдаете головными и зубными болями, ощущаете дискомфорт в нижней челюсти, у вас сильно напряжены шейные мышцы и наблюдается отечность лица – достаточно выполнить массаж точки чэн-цзян.

Где она находится? Данная точка расположена по центральной линии лица, найти ее легче при условии открытой ротовой полости. Найдите подбородочно-губную борозду, внизу круговой мышцы рта, где проходят артерии, вена и нерв, там и расположена необходимая точка.

Хэ-гу – эффективная профилактики головной боли

Это универсальная точка, массаж которой позволяет устранить различные болевые ощущения, к примеру, боль в горле или ухе, зубную или головную боль. Также массаж этой зоны позволяет активировать работу мозга и чувствовать себя бодрым, когда хочется спать, это особенно выручает на работе. Эту точку и цзу-сань-ли массируют в том случае, когда нужно активировать организм и с целью предотвращения различных заболеваний. Ежедневный массаж помогает чувствовать себя бодрым и энергичным на протяжении дня.

Как найти активную точку? Сведите вместе два пальца – указательный и большой. Между ними должна образоваться кожная складка с небольшим бугорком. Внизу бугорка, в области лучезапястного сустава расположена ложбинка, которая и является активной точкой.

Би-нао для снижения аппетита и устранения лишних килограмм

Сильное давление на данную точку способно подавить чувство голода, поэтому делайте массаж регулярно, если вам нужно снизить вес.

Где находится? Нужная точка расположена сбоку плеча, посередине между локтем и плечевым суставом, там, где заканчивается дельтовидная мышца. Чтобы быстрее найти точку – перекрестите руки на груди, в таком положении пальцы будут касаться нужной зоны.опубликовано econet

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