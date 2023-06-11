Советы по питанию для поддержания здоровья надпочечников

Надпочечники – парные железы, которые находятся в зоне поясницы, над верхней частью почек. Это важный компонент эндокринной системы. Надпочечники контролируют реакцию организма на стресс через синтез гормонов адреналина и кортизола. Как поддержать состояние надпочечников при помощи питания?
В последнее время возрос интерес к такому состоянию как усталость надпочечников и дисфункция системы «гипоталамус-гипофиз-надпочечники». Последние участвуют в регуляции стрессовой реакции организма. Есть ряд диетических протоколов и конкретных веществ, которые важны в поддержании нормальной реакции на стресс и функции оси «гипоталамус-гипофиз-надпочечники».
Рекомендуется выбрать здоровый рацион с минимумом переработанных продуктов, сахара при параллельном балансе минералов.
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Поиск пищевого протокола с грамотным балансом жиров, углеводов и белков, с максимумом ярких фруктов и овощей помогает поддержать функцию системы «гипоталамус-гипофиз-надпочечники».
Некоторые диетические компоненты имеют значение в поддержании функций надпочечников. Среди них:
Источники: говядина, курица, рыба, листовая зелень, бобовые культуры, мясные субпродукты и злаковые.
Продукты с высокой концентрацией Na и K: авокадо, листовая зелень, томаты.
Продукты с высокой концентрацией Са: семена чиа, молокопродукты, листовая зелень, сардины.
Продукты, с высокой концентрацией Mg: бананы, семена чиа, листовая зелень, орехи, тыквенные семечки.
Источники: Кефир, чайный гриб, квашеная капуста, йогурт.
Источники: фрукты, бобовые, орехи, семена, овощи, цельнозерновые.
Источники: семена чиа, семена льна, жирные сорта рыб (лососевые).
Источники: какао, ярко окрашенные фрукты и овощи, чай.
Источники: капуста брокколи, киви, апельсин, перец, клубника.
Введение в пищевой протокол этих продуктов поможет нормальным функциям системы «гипоталамус-гипофиз-надпочечники».опубликовано econet
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Источник: https://econet.ru/
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