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Спасаем талию: как убрать висцеральный жир?

Автор: Econet 18 августа 2023 6428
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Висцеральным жиром называют белый жир брюшной полости вокруг внутренних органов. Он накапливается при избыточном потреблении калорий и недостатке движения. На накопления жира может влиять и наследственность. Жир проникает в кровь в форме холестерина, триглицеридов, липопротеидов, и это провоцирует заболевания сердца и сосудов, ожирение внутренних органов и гипертонию.

Спасаем талию: как убрать висцеральный жир?

Жир необходим нам для синтеза гормонально активных соединений - резистина, адипонектина, лептина. Существует классификация жира в теле человека (по его виду и действию). Специалисты делят жир в организме на 5 типов.

Пагубное воздействие висцерального жира 

Типы жира в организме

  • Белый жир формируют клетки - белые адипоциты. Задача его - аккумуляция энергии и производство гормонов.
  • Бурый - работает противоположно белому - не аккумулирует энергию, а дает ее расходовать. Объем этого жира помогает ускорить метаболизм, повысить траты энергии и обеспечить здоровую массу тела. Особенности бурого жира - множество сосудов и присутствие микроэлемента железа (Fe). 
  • Бежевый – из него образовывается и белый, и бурый жир.
  • Подкожный - его в теле 90% от общего объема жира, он расположен под кожным покровом. Это ткань, защищающая тело от охлаждения, накапливающая энергию в ситуации голода, беременности, лактации.
  • Висцеральный - белый жир, он скапливается в брюшной полости вокруг таких органов как печень, поджелудочная, сердце, кишечник. 

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Спасаем талию: как убрать висцеральный жир?

Как формируется висцеральный жир (ВЖ)

ВЖ откладывается, когда человек в избытке получает калории и ведет слабо подвижный образ жизни. На локацию накоплений жира может влиять генетическая предрасположенность. Он может откладываться в зоне бедер, плеч или груди, у кого-то увеличивается живот.

Опасность висцерального жира

Строение ВЖ не дает ему накапливаться без меры, и в результате жир проникает в кровь - в форме холестерина, триглицеридов, липопротеидов, что грозит развитием кардиологических заболеваний, ожирения органов и гипертонии.

Иначе говоря, накопление ВЖ - это симптом метаболического синдрома проблем, среди которых резистентность к инсулину, гипертония и высокий показатель холестерина, которые создают риск кардио патологий.

Избыток ВЖ также имеет связь с возникновением астмы, рака, панкреатита, подагры, остеоартроза и старческого слабоумия.

Определяем избыток ВЖ

Лишний ВЖ определятся определением окружности талии. 

Ориентированная норма: 82 сантиметров (женщины) и 94 сантиметров (мужчины). Если ваше значение выше нормы, это довольно тревожный знак.

Следующий метод оценки объема ВЖ -  определение соотношения «талия/бедра». Измеряем окружности талии и бедер, делим значение талии на значение бедер. Если вышло более 0,85 (женщины) и 1,0 (мужчины), то содержание ВЖ превышено.

Избавляемся от висцерального жира

  • Физические нагрузки – как минимум 30 минут ежедневно (преимущества отдаем кардио нагрузкам или силовым упражнениям, но обычная ходьба также будет полезной).
  • Рацион питания - увеличить в пищевом протоколе содержание нерафинированных и цельнозерновых продуктов, белка, ненасыщенных жирных кислот, клетчатки; исключить подслащенные и спиртные напитки.
  • Бросить курить.
  • Обеспечить полноценный ночной сон.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ru/

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