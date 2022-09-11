Спать в носках - так ли это полезно для здоровья?

Если мы ложимся спать в носках, это помогает стабилизировать температуру тела. Таким образом, мы избежим ощущения холода посреди ночи, и, в свою очередь, это поможет нам лучше высыпаться.

Все население Земли можно разделить на тех, кто спит босиком и тех, кто ложится спать в носках. Есть те, кто в любое время года любит, чтобы ноги были «защищены». Даже летом они не могут полноценно отдыхать, если что-то их беспокоит. Что же лучше: спать в носках или без них? Каждый человек спит по-своему. Некоторые выбирают уютную пижаму, другие предпочитают взять побольше одеял. Третьи включают батареи на максимум, чтобы в спальне было тепло и не было необходимости кутаться. Летом же они предпочитают вентилятор или кондиционер, чтобы спать даже без тонкой простыни сверху. То же самое и с решением спать в носках или без них. В целом, это дело вкуса.

Минусы привычки спать в носках

Мы не намерены заставлять вас менять свои привычки или говорить вам, что вы делаете все правильно или неправильно. Мы просто хотим немного прояснить этот вопрос: полезно ли спать в носках, или нет.

Эксперты говорят, что к «минусам» этой привычки можно отнести то, что ноги слишком сильно потеют в течение ночи. Хотя носки помогают держать ноги в тепле, они могут вызвать некоторые не совсем благоприятные последствия:

Инфекции (грибок, микоз, шелушение)

Плохая циркуляция крови (особенно, если носки слишком тугие на лодыжках)

Ноги не отдыхают и не проветриваются

Появляется неприятный запах, из-за того, что ноги всю ночь закрыты

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Как избежать проблем, если спать в носках?

Для предотвращения всех этих проблем стоит просто надеть чистые носки перед сном. Никогда не ложитесь спать в тех же носках, в которых вы ходили в течение дня. Не только потому, что они уже грязные, но и потому, что в них накопился пот, бактерии. Они также могут пачкать простыни. Кроме того, необходимо использовать носки, которые не сжимают лодыжки и не ухудшают циркуляцию крови.

Старайтесь выбирать хлопковые или, что еще лучше, специальные носки, которые используются, например, в самолетах или для длительных поездок.

Итак, если вы хотите спать, как младенец, не просыпаясь посреди ночи, лучше спать в носках. Знаете ли вы, что те, кто надевают носки на ночь, чувствуют себя более комфортно, чем если бы они были накрыты несколькими одеялами?

Носки предотвратят резкие изменения температуры тела, и это не омрачит ваш сон. Это позволит не вставать в туалет и не беспокоить того, кто спит рядом!

Такие забытые носки

Никто не может отрицать, что это самая незаметная часть всего нашего гардероба. Они прячутся в ботинки или под брюками. Порой мы даже не хотим, чтобы их замечали. Нам стыдно показывать их во время интимных моментов с нашим партнером или на консультации с врачом.

Отсутствие «правильной», максимально нейтральной пары носков может довести нас до отчаяния с утра! Однако, появляется все больше и больше модных компаний, которые обращают внимание на носки. Они предлагают различные расцветки, материалы и виды этого скромного, но важного предмета одежды.

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Исследование, проведенное Испанским неврологическим обществом, указывает на то, что один из способов хорошо высыпаться — это действительно спать в носках. По видимому, это простая привычка позволяет нам наслаждаться часами спокойного сна и предотвращает появление хронической бессонницы.

Есть и другие причины, почему у нас появляются расстройства сна. Бессоницу могут вызвать физиологические изменения в силу возраста, путешествия, воздействие экстремальных температур, смена обстановки или несбалансированное питание.

Да, мы можем вспомнить множество «бабушкиных средств» для того, чтобы лучше спать. Здесь нам советуют горячий чай или ванну перед сном, легко обедать или считать овец. Однако доказано, что, надевая носки, мы получаем решение всех наших бед.

Конечно, для этого мы должны также придерживаться и других «правил хорошего сна». Избегайте физической активности в ночное время, не пейте кофе или колу во время ужина, а также не смотрите телевизор в постели.

Хороший сон зависит от температуры в комнате

Ярые противники того, чтобы спать в носках, могут изменить свое мнение, если узнают о недавних исследованиях на эту тему. Хороший ночной отдых полезен для укрепления нашей памяти. Он помогает «перезарядить батареи» и даже способствует регенерации кожи. Однако для того чтобы все эти процессы работали, необходимо чтобы всю ночь температура нашего тела не менялась.

На рассвете температура воздуха всегда ниже, чем днем. То же самое происходит с нашим телом. Вот почему вы засыпаете под одним одеялом, но в середине ночи хотите укутаться во что-то еще.

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Одежда, которую мы выбираем для сна имеет важное значение. Спать в носках, которые согревают наши ноги, очень полезно, а иногда просто необходимо.

Так же бывает и в течение дня. Если у вас постоянно холодные ноги, то и все тело мерзнет. В ночное время носки просто необходимы, чтобы чувствовать себя комфортно.

Если ноги в тепле, вены расширяются, и тепло распространяется по всему телу. Мозг «понимает», что все хорошо и готов к отдыху.

вены расширяются, и тепло распространяется по всему телу. Мозг «понимает», что все хорошо и готов к отдыху. Если, напротив, ноги холодные, тело и мозг должны работать больше, чтобы регулировать температуру. Это мешает нам расслабиться, и засыпать становится гораздо труднее. опубликовано econet.ru .

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