Спазм диафрагмы как причина болей, головокружения и панических атак

Спазм диафрагмы является причиной болевых ощущений и даже панических атак. Как убрать сформированные мышечные зажимы диафрагмы, как возвратить подвижность этой мышце и избавиться от болезненных проявлений? Вот полезные упражнения и практические советы.

Банальный зажим мышц в диафрагме может служить причиной ряда осложнений. Но есть упражнения для такого случая, которые помогут ликвидировать достаточно болезненный спазм диафрагмы. Они просты в выполнении и не потребуют много времени. Вот как можно восстановить диафрагму. Особенно интересна данная информация будет тем, кто подвержен такому состоянию как панические атаки и другим неврозам. Оказывается, проблема кроется вовсе не в области головы, а в зоне живота.

Убираем мышечные зажимы в диафрагме

Мышечные зажимы в диафрагме (МЗД), их еще называют спазмы диафрагмы, часто выступают важным фактором разного рода недомоганий, а именно: резко возникшего сильного сердцебиения и сбоя ритма, перепадов артериального давления, панических атак и целого ряда болезненных состояний.

Почему следует избавляться от мышечных зажимов в диафрагме

Диафрагма – это необычайно важная мышца в человеческом организме. Последняя принимает непосредственное участие в механизме дыхания и отличается специфическим свойством: диафрагма «умеет» хранить в себе скрытые и подавленные негативные эмоции: гнев, страх и проч. Все это проявляется в форме зажимов мышц. Многие на собственном опыте убедились в этом.

Вот почему спазм диафрагмы выступает причиной патологий соматического характера.

Волнения и беспокойства отражаются на диафрагме. Когда она невольно зажата, данная мышца болит, сдавливается, затрудняя транспортировку крови по сосудам, проходящим сквозь нее. Верхние и нижние конечности холодеют, дыхание сбивается из-за скованности, и налицо припадок панической атаки.Если страх приобретает хроническое состояние, диафрагма напряжена все время.

Диафрагма пребывает в контакте с перикардом, и МЗД напрямую влияют на сердечные функции.

Диафрагма прикреплена к нижним ребрам в передней части и к позвоночному столбу сзади. По этой причине указанные зажимы могут давать отголоски в области ребер и спины.

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Самая распространенная причина возникновения зажимов мышц в данной области тела — неудобное положение во время работы за столом (компьютером). В «скрюченной» позе дыхание становится неправильным. Проблему усугубляет хронический стресс.

Признаки спазма диафрагмы

Имеется ли у человека МЗД? Узнать это просто. В положении сидя/стоя необходимо сделать максимальный выдох, уложить пальцы верхних конечностей «клювиком» и погрузить под ребра. Теперь следует сделать максимальный вдох грудью, а пальцы и далее удерживать в подреберье. Если в определенном месте при глубоком вдохе ощущается напряжение/боль - это точка МЗД.

Начать проверку необходимо с центра плавно протестировать таким образом в оба направления все места под ребрами. Если найдутся проблемные точки, с ними в ближайшей перспективе необходимо будет работать.

Снимаем спазм диафрагмы. Расслабляем диафрагму. Упражнения для снятия спазма диафрагмы

Как можно возвратить здоровую подвижность диафрагме? Важно знать вот что:

1. Ликвидировать МЗД с помощью разового упражнения не выйдет. Облегчить ситуацию можно. Однако, чтоб избавиться от проблемы, необходимы как минимум две недели занятий каждый день.

2. После выполнения упражнений скорее всего возникнут болевые ощущения. Так будет в первые дни гимнастики. Это нестрашно.

Гимнастика для диафрагмы (упражнения)

№ 1. Проводится лежа на спине.

Под голову необходимо уложить подушку/ валик. Ноги согнуть в коленях под прямым углом, стопы расположены на полу.

Верхние конечности уложить на реберные дуги, пальцы немного вдавить под ребра. Не переусердствуйте.

Вдохнуть глубоко и, постепенно выдыхая на протяжении 10 сек., наклонить колени в левую сторону где-то на 15°. В это же время пальцы правой руки следует погрузить под ребра.

Будет чувство напряжения в указанной области. Далее глубоко вдохнуть в продолжение 8 сек., ноги вернуть в исходную позицию, снизить силу нажима пальцами.

Теперь проделать упражнение вправо, осуществляя при этом давление на диафрагму левой рукой.

Произвести 6 повторов в обе стороны.

№ 2. Проводится лежа на спине (см. упр. №1).

Лишь стопы следует переставить немного далее вперед. Руки покоятся на реберных дугах, пальцы немного заглублены под ребра.

Плавно вдыхая в продолжение 10 сек. следует тянуть ребра вверх и наружу, параллельно подтягивая живот в сторону головы. Чтобы было понятно, живот не выпячивать, а немного втягивать.

Выдыхая в продолжение 8 сек., нужно расслабить, но продолжать держать пальцами приподнятые ребра в фиксированном положении.

Медленно вдохнуть и постараться приподнять ребра еще немного выше. Выдыхая, фиксировать достигнутую позу. Проделать 6 раз.

Старайтесь не переусердствовать! Подтягивать ребра кверху и наружу следует плавно, постепенно, а не стараться делать это резко.

№ 3.

Сесть на стул/кровать, чуть-чуть наклонив тело вперед. Пальцы направить вглубь под реберные дуги.

Теперь следует медленно наклоняться вправо и влево до исчезновения болей и напряжения.

Проделать 6 раз в обе стороны.

Возможно, с одной стороны напряжение станет чувствоваться сильнее, а с другого - не чувствоваться. Это говорит о том, что мышечные зажимы локализуются в одной стороне.

№ 4. Данное упражнение предназначено для расслабления диафрагмы сначала с одной стороны, а потом с другой.

Исходное положение лежа на боку. Лечь на левый бок, ноги немного согнуть в коленях, левая рука располагается под головой. Правую кисть положить под левое подреберье. В данном случае действие осуществляется целой ладонью, а не исключительно пальцами.

Сделать медленный вдох в продолжение 10 сек. и давить правой кистью под левую реберную дугу в сторону левого плеча.

Далее в течение 8 сек. следует расслабиться и выдохнуть, одновременно рукой удерживая позу, достигнутую при надавливании. Следующее действие ладонью нужно производить уже из достигнутой позиции. Иначе говоря, продвигать ладонь еще немного дальше.

Выполнить упражнение 6 раз и затем повторить для правой стороны.

Самомассаж для снятия МЗД

Самомассаж диафрагмы также приносит пользу при данной проблеме. Проводится данная манипуляция просто.

Необходимо сложить вместе 1-е и 2-е фаланги трех пальцев двух рук (указательных, средних, безымянных) внешней стороной друг к другу своеобразным клювиком, погрузить их под ребра и медленными движениями провести массаж диафрагмы посредством круговых движений.

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Массаж «стартует» в центре, непосредственно под грудиной, и плавно продвигается в одну сторону подреберья, а потом - в другую. Продвигать пальцы следует глубоко, стараясь ощутить диафрагму. Дыхание должно быть свободным.

Проводить массаж нужно из положения стоя/сидя. Таким образом проще добраться до диафрагмы.

Что можно делать для профилактики возникновения МЗД

1. Тренировка мышц пресса. Люди склонны втягивать живот, чтобы выглядеть стройнее. Но, к сожалению, мускулы пресса у многих не тренированы, то живот втягивается за счет диафрагмы.

По этой причине мышцы пресса следует тренировать.

Но в первое время не нужно комбинировать вышеописанные упражнения с тренировкой пресса. Первым делом важно избавиться/ослабить МЗД, а дальше уже тренировать мышцы пресса.

2. Занятия медитацией. Медитация способствует ликвидации МЗД. Но в комбинации с описанными выше упражнениями и самомассажем.

3. Контроль за дыханием. Не следует задерживать дыхание. Нужно несколько раз вдохнуть и выдохнуть. Полный вдох предполагает, что раздувается грудь, живот, верхняя область груди с ключицами. Важно в процессе ощутить, как на вдохе диафрагма опускается вниз.

4. Грамотное питание. Выбирайте сезонные продукты. вопрос актуален в холодный период года. В осеннее и зимнее время у людей чаще наблюдается спазм диафрагмы по причине низких температур. Поэтому стоит включать в рацион питания «согревающие» продукты.

Помните: гимнастика и массаж - это только временная мера. Психогенное происхождение МЗД не исцеляется лишь посредством упражнений, массажей, медикаментозных препаратов.

Для избавления от проблемы важно убрать негативный заряд эмоций, который спровоцировал зажим. А для начала его необходимо идентифицировать и начать работу со своим психологическим состоянием. Возможно, что придется обратиться за помощью к психотерапевту/психологу, который поможет овладеть ситуацией и даст возможность избавиться от МЗД.

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