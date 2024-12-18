Специальная ДИЕТА: Избавляемся от живота, НЕ ГОЛОДАЯ

Узнайте, какая диета поможет вам избавиться от живота и при этом не мучиться от постоянного чувства голода.

Многие мечтают избавиться от «живота», и если бы можно было обойтись без изнурительных диет, не голодая, то это был бы просто идеальный вариант! Но? к сожалению, для многих эта задача так и остается несбыточной мечтой. Все мы знаем, что есть бесчисленное множество строгих диет, которые хоть и дают определенный результат, но могут нанести здоровью непоправимый вред. Да и придерживаться их, откровенно говоря, очень сложно. Наверняка, вам знакомо это постоянное чувство голода и неудовлетворенности.

Как нужно питаться, чтобы избавиться от живота, не голодая

После нескольких неудачных попыток похудеть таким образом, люди приходят к выводу: избавляться от лишнего веса нужно постепенно, так как здоровье прежде всего! Но с чего начать? Если и вы уже задаетесь этим вопросом, то наша сегодняшняя статья для вас. Все наши советы легки и практичны. Вы можете начать осуществлять их на практике уже сегодня: результат не заставит себя долго ждать. В основном это касается изменения привычек питания и основано на рекомендациях диетологов.

1. Завтракайте каждый день

Первый шаг на пути к избавлению от живота, не голодая, — это … позавтракать. Тем не менее, многие «пропускают» этот важный прием пищи и искренне верят, что так им удастся избавиться от лишних килограммов и сантиметров в талии немножко быстрее. Если вы тоже так считаете, то вы ошибаетесь. Завтрак — важнейший прием пищи! Именно он позволяет нам обеспечить свой организм необходимыми питательными веществами и контролировать чувство голода в течение дня.

Завтрак — это ваш заряд бодрости и энергии. От него зависит, почувствуете вы себя уставшими уже в полдень, или нет. Кроме того, сбалансированный и питательный завтрак значительно снизит риск того, что вам захочется съесть чего-нибудь вредного (сладкого или гиперкалорийного).

Вот несколько вариантов идеального завтрака:

250 мл натурального йогурта с 2 столовыми ложками овсяных хлопьев и 1 яблоко.

Яичница из 2 яиц с 2 ломтиками ветчины и чашка зеленого чая.

1 тост из цельнозернового хлеба, 2 столовые ложки творога и 1 банан.





2. Готовые закуски, чтобы избавиться от живота, не голодая

Еще один ключ к успеху — заранее подготовиться к тому, что голод-таки настигнет вас. А сделать это очень просто: приготовьте себе полезный «перекус» и возьмите с собой. Так вы сможете избежать переедания или сильной тяги к еде (когда вдруг невероятно захочется съесть бургер или торт с кремом). Ведь имея под рукой заранее приготовленную полезную закуску, держать себя в руках намного легче.

Вот несколько примеров того, что вы легко можете взять с собой:

Смесь из орехов (3 грецких + 2 миндальных + 5 шт. соленого арахиса)

5 маленьких морковок и 2 столовые ложки хумуса.

1 кусочек обезжиренного сыра и 2 небольших гуавы.

1 ломтик арбуза с лимоном и солью.



3. Отдавайте предпочтение сложным углеводам

Бытует мнение, что «убрать живот» можно, исключив из своего рациона все углеводы. Но на самом деле это не так. Ведь данный элемент необходим нам для получения энергии, клетчатки и других питательных веществ. Так что потреблять углеводы можно и даже нужно, вот только выбирать нужно «правильные». Например, цельные злаки или бобовые. Ниже вы найдете несколько примеров:

Овес

Фасоль

Киноа

Коричневый рис

Чечевица

Такие «сложные» углеводы обеспечат ваш организм необходимой энергией. Затем она будет трансформирована в глюкозу, но не в избытке (когда это может навредить телу). И лучше всего включать такие углеводы в свои основные приемы пищи (завтрак, обед и ужин).

Но от некоторых углеводов вам все-таки придется отказаться: речь идет о белом хлебе, рисе (тоже белом), консервов (фасоль в банках), выпечки из рафинированной муки.

Вот, на что вы можете их заменить:

Кусочек цельнозервнового хлеба с мягким белым сыром

1 кусочек домашней вегетарианской пиццы основу теста должна составлять цельнозерновая мука)

Порция киноа с корицей и медом.

4. Следите за питьевым режимом

Общий совет для тех, кто хочет избавиться от живота, не голодая, — это пить достаточное количество жидкости. Однако не все напитки одинаково полезны в этом отношении. Конечно, лучше всего отдавать предпочтение низкокалорийным, «легким» напиткам.

Идеально, если это будет:

Обычная питьевая вода

Обезжиренное молоко

Свежевыжатый фруктовый сок (в небольшом количестве)

Овощной коктейль, смузи (в небольшом количестве)

Чай или травяной настой без подсластителей

А от этих напитков нужно будет отказаться:

Газированные напитки

Покупные соки

Кофиносодержащие напитки



Если вы ведете активный образ жизни и часто посещаете различные мероприятия, будьте особенно внимательны к напиткам, которые вы потребляете. Возможно, в них присутствует алкоголь. А он, как известно, не только вредит здоровью, но и добавляет лишние калории. По этой причине желательно потреблять алкогольные напитки не чаще двух раз в неделю. Отдавайте предпочтение натуральным сокам и обычной питьевой воде, сделайте свой шаг к здоровью!опубликовано econet

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