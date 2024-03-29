Специи вместо лекарств

Полезные свойства различных трав и пряностей для нашего организма, заметили еще в глубокой древности. В последнее время люди научились получать из них определенные вещества и применять их в лекарственных препаратах. Какое же воздействие оказывают они на человека?

Почти все растительные вещества и пряности снижают окислительную нагрузку, оказывая имунностимулирующее воздействие на человека. Свободные радикалы, которые являются побочным или промежуточным продуктом процессов в организме, обладают способностью нарушать мембраны клеток и даже вмешиваться в ДНК. Такие процессы раньше были характерны для людей пожилого возраста. Но сейчас эти они воздействуют и на более молодых людей.

Причинами этого становится ускоренное старение организма из-за неправильного питания, загрязнения окружающей среды, и более быстрого истощения иммунной системы. Поэтому насыщение организма антиоксидантами помогает оздоровлению организма и замедлению процесса старения.

Измерение антиоксидантной активности

В Балтиморском институте изучения процессов старения, впервые использовали САРК – единицу уровня поглощения радикалов О2 на 100 гр вещества. Ее ввели для измерения активности продуктов, замедляющих процессы окисления. Многочисленные исследования показали, что специи и травы по своим антиоксидантным свойствам, намного превышали ягоды, которые раньше считали кладовыми полезных веществ.

Норма потребляемых антиоксидантов – от 3500 до 4500 САРК. Для среднего американца ежедневный рацион составляет половину этого количества, в России – около четверти, тогда как долгожители каждый день съедают 2,5-3 нормы САРК.

Самые полезные специи для вашего здоровья

Перец. Одним из наиболее важных органических веществ, содержащихся в перце, ученые называют капсаицин. Этот элемент содействует разжижению крови, препятствует образованию тромбов, способствует быстрому насыщению, снижает воспалительные процессы. На сегодняшний день ученые всего мира признали еще и его противоопухолевое действие. В условиях лаборатории проводились исследования – при воздействии капсаицина на клетки рака, они погибали.

Куркума. Главным действующим компонентом является куркумин, который уже многие годы изучают исследователи. Кроме того, что он обладает мощным антиоксидантным эффектом, он способен повышать настроение человека несколькими способами. Один из них — способность синтезировать гормон радости серотонин, другой – блокировка фермента, который в избытке вырабатывается в угнетенных состояниях человека, депрессиях. Воздействие куркумина можно сравнить с действием мощного антидепрессанта.

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Имбирь. Сырой корень содержит больше всего полезных веществ, но и порошок имбиря также применяется для лечения. Гингерол – жгучий компонент, обеспечивает выработку тепла и подавляет воспаления. Его активно применяют для устранения тошноты при беременности, морской болезни. Жгучий алкалоид действует даже будучи добавленным в имбирное печенье или другие продукты.

Эфирные масла, содержащиеся в имбире, нормализуют пищеварение, укрепляют сосудистую систему. Инулин способствует выведению «плохого» холестерина. Отлично воздействуют компрессы и маски из сока имбиря, они оказывают разогревающее, противовоспалительное и бактерицидное воздействие на кожу, суставы, помогают при ушибах, травмах, растяжениях.

Розмарин. Активный компонент цинеол имеет противовоспалительные свойства, повышает иммунитет, улучшает память, понижает риск развития старческой деменции. Розмарин используют в виде настоя, приправ. Применяют при простудных и воспалительных процессах верхних дыхательных путей. Он учащает сердцебиение и способствует активации нервной системы. Розмарин особенно полезен в пожилом возрасте, при нервных и физических истощениях, он замедляет процессы угасания, полезен при ПМС.

Шафран. Одна из самых редких и дорогих пряностей. Шафран обладает сильным тонизирующим воздействием на организм. Из-за этого свойства, он противопоказан при беременности, так как тонизирует мускулатуру матки. Его употребление повышает память и внимание, способствует концентрации, улучшает настроение, подпитывает и тонизирует все органы и системы человека. Кроме этого, шафран имеет потогонный, желчегонный, противосудорожный и болеутоляющий эффект.

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Мускатный орех. В небольших количествах он оказывает большую пользу для организма, а при значительной концентрации весьма ядовит. Даже незначительное его количество способно укрепить сердечную мышцу, успокаивает, помогает быстрее заснуть, уменьшает проявления тревожности. Полезен для мужчин в качестве средства, повышающего потенцию.

Гвоздика. Сильный антиоксидант, гвоздика имеет иммуностимулирующее, обезболивающее, спазмолитическое и обеззараживающее действие. Гвоздика способствует физическому и психоэмоциональному расслаблению, снижает тревожность, нормализует менструацию.

Корица. Очень важное свойство корицы – это способность стабилизировать количество глюкозы в крови. Это помогает улучшить самочувствие при сахарном диабете. Кроме этого, добавление специи способствует концентрации внимания, ускоряет чувство насыщения, улучшает энергетический обмен.

Чеснок. Основное действующее вещество чеснока – аллицин. В процессе применения при нарезке, жевании, приготовлении, аллицин распадается на компоненты, которые имеют противогрибковые и противовоспалительные свойства, препятствуют сворачиванию крови и образованию тромбов, понижают давление, устраняют вредную и увеличивают полезную микрофлору. Эти вещества очень нестабильные и быстро разрушаются, поэтому полезными свойствами обладает свежий или слегка обжаренный чеснок. Даже один зубец в день помогает сохранять иммунитет.опубликовано econet

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