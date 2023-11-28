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Способы детокса организма и укрепления иммунной системы

Автор: Econet 28 ноября 2023 6562
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Зашлакованность организма становится причиной хронических, онкологических и аутоиммунных болезней. Если нагрузка чрезмерна, системы детоксификации могут не стправляться с функцией выведения токсинов. Как поддержать очищение организма и усилить свой иммунный ответ?

Способы детокса организма и укрепления иммунной системы

Организм человека устроен так, что самостоятельно справляется с нейтрализацией и выведением шлаков и токсинов.  Но когда нагрузка чрезмерная, органы и системы детоксикации не справляются со своей задачей. Токсичные вещества могут повредить ДНК, что негативно отражается на состоянии организма.

Вот как детоксифицировать организм и никогда больше не болеть и не уставать

Триггерами нарушения функции детоксикации могут быть стрессы, гормональные и эндокринные сбои, паразитарные инфекции, вирусы, бактерии, токсичные металлы.

Иммунная защита

Иммунитет устраняет все патогены из организма. Сигналами к активации иммунной системы являются повышение температуры, диарея, рвота.

Но стабильное отравление токсинами может стать фактором развития аутоиммунных недугов. В таком случае иммунная система начинает защищаться от собственного организма и атаковать его клетки.

Ряд аутоиммунных патологий развиваются из-за порочного питания. Сахар, глютен, пестициды, тяжелые металлы, ГМО негативно воздействуют на здоровье и меняют рН в организме.

Воспаление, по сути, является защитным механизмом организма и обычно длится в течение короткого времени. Однако слишком частые воспаления могут привести к длительным хроническим заболеваниям.

Распространенные аутоиммунные недуги

  • лейкемия, 
  • системная волчанка,
  • патологии щитовидки,
  • рассеянный склероз, 
  • аутизм,
  • ревматоидный артрит,
  • астма,
  • болезнь Крона,
  • панкреатит, 
  • сахарный диабет,
  • дерматологические болезни (псориаз, витилиго).

Можно выбрать для себя естественные способы очистки организма и усиления иммунитета.

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Способы детокса организма и укрепления иммунной системы

Стратегии детокса организма и усиления иммунитета

Детокс печени и желчного пузыря

Пищевые продукты, которые способствуют чистке печени и желчного пузыря: 

  • сельдерей, 
  • свекла, 
  • топинамбур, 
  • чеснок, 
  • куркума, 
  • ферментированные продукты.

Большую пользу принесет свежевыжатый сок моркови. 

Если есть зеленые сорта яблок самое малое в продолжение недели, можно смягчить камни в желчном пузыре и облегчить их удаление.

Рецепт для очищения печени и желчного пузыря: смешать по 1 столовой ложке оливкового масла и сока лимона. Регулярно выпивать утром на голодный желудок.  

Детокс почек

Компоненты, которые справляются с очищением почек: 

  • имбирь, 
  • вит-н B6, 
  • петрушка, 
  • клюква, 
  • черника,
  • ананас.

Рецепт для очищения почек: Взять стакан тёплой воды, добавить 1 ст. ложку сока лимона, 1 ч. ложку яблочного уксуса, четверть ч. ложки магнезии. Лучше всего выпивать в вечернее время за 1 час до отхода ко сну.

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Детокс кишечника

Нормальным считается опорожнение кишечника по меньшей мере 1 раз в сутки. Но это вопрос индивидуальный (возможны отклонения в одну или другую сторону).

Наиболее эффективны очищающие продукты для толстого кишечника - свежие овощи.

Другие продукты для детоксикации кишечника:

  • питьевая вода (до 2 л в день), 
  • кефир, 
  • чеснок, 
  • укроп, 
  • яблоки,
  • сливы. 

Время от времени можно применять древесный уголь, который имеет свойство связывать и выводить токсичные вещества из организма.

Витамин С и магний – два компонента, которые максимально способствуют детоксу.

Лимфатическая система

Для лимфатической системы полезна физическая активность: это помогает привести лимфу в движение. Позитивный эффект окажет лимфатический массаже, который стимулирует выведение токсичных агентов из организма.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ru/

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Комментарии (Всего: 2)
    • 0 / 0

      Карина

      В целом да, об укреплении иммунитета специфическими способами речи не идет. Но даже по самочувствию можно сказать, что после болезни хочется поддержать организм. У меня муж после ковида особенно сильно болел - слабость была, температура могла просто так подняться. Сейчас уже в норме - мэнс формулу больше чем поливитамины курсами принимает, спортом занимается. В этом комплексе что хорошо - дозировки мужские и как раз для энергии хорошие микроэлементы собраны

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    • 0 / 0

      Семен Гальный

      Если говорить именно об укреплении иммунитет, я пью витамин С. Понравился от эвалара, в шипучих таблетках. Очень удобно и легко можно подобрать нужную дозировку, я себе и максимальную 2000 Мг беру. На вкус приятный, когда таблетку в стакане воды растворишь, цитрусовый напиток получается.

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