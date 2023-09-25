Средства, которые помогут справиться с излишком слизи в организме

Организм производит от 1 до 1,5 литров слизи ежедневно. Хотя нельзя диагностировать заболевание исключительно по цвету слизи, он может помочь определить, можно ли вылечить заболевание, с которым вы имеете дело, в домашних условиях или потребуется помощь доктора. Какого цвета может быть ваша слизь?

Ваше тело, даже когда оно здорово, производит от 1 до 1,5 литров слизи каждый день. Хотя она выполняет важные функции в вашем организме, вы, скорее всего, заметите ее только потому, что ее больше или ее консистенция или цвет привлекают ваше внимание. Несмотря на то, насколько сильно может раздражать трата носовых платков на бесконечный поток соплей и липких выделений при простуде или инфекции носовых пазух, слизь необходима вашему организму.

Слизь расскажет о состоянии вашего здоровья

Вы не поверите, но слизь служит определенной цели, и вам необходимо определенное количество, чтобы быть здоровым. Кроме того, цвет и консистенция слизи сообщают вам о том, что происходит внутри организма. Вот что вам нужно знать.

Слизь играет жизненно важную роль для вашего организма

Ваше тело заполнено тканью, вырабатывающей слизь. В частности, слизь естественным образом встречается в следующих частях тела:

Желудочно-кишечный тракт

Легкие

Рот

Нос

Пазухи

Горло

В этих чувствительных областях слизь создает влажный защитный слой, предотвращающий высыхание и растрескивание тканей. Слизь также играет важную роль в улавливании аллергенов, бактерий, пыли и других нежелательных веществ, предотвращая их дальнейшее попадание в ваш организм.

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По этой причине некоторые типы слизи липкие и густые, специально разработанные для улавливания чужеродных организмов. Помимо того, что она является растекающейся липкой жижей, слизь важна для благополучия вашего тела, поскольку она содержит:

Антитела, которые помогают организму бороться с бактериями и вирусами

Ферменты, убивающие чужеродные организмы, которых они улавливают

Белки, которые делают вашу слизь непригодной для микробов

О чем пытается вам сообщить ваша слизь

Цвет слизи Возможное заболевание Объяснение Прозрачная Все в норме Нормальный тип слизи в вашем организме прозрачен, потому что он состоит в основном из воды, а также антител, растворенных солей и белков.

Ткани носа постоянно производят чистую слизь, большая часть которой стекает по задней стенке горла в желудок. Белая У вас заложенность Ваше тело, скорее всего, сигнализирует о наличии аллергии, простуды, обезвоживания или инфекции носа. Опухшие и воспаленные ткани носа замедляют отток слизи, из-за чего она теряет влагу и становится мутной и густой. Желтая Вы имеете дело с прогрессирующей простудой или инфекцией Клетки, борющиеся с инфекциями, в том числе лейкоциты, присоединились к борьбе с микробной инфекцией. После того, как они выполнили свою работу, этих борцов с инфекцией вымывает ваша слизь, из-за чего она приобретает желтоватый оттенок. Зеленая Ваша иммунная система сопротивляется Ваша иммунная система переходит на новый уровень в борьбе с бактериальной инфекцией. Ваша слизь снова меняет цвет в основном из-за наличия еще большего количества мертвых лейкоцитов и другого клеточного мусора. Если ваше заболевание длилось более 12 дней, стоит посетить врача, особенно если у вас жар или тошнота. Красная У вас разорвался кровеносный сосуд в носу Сморкание или кашель могут вызвать разрыв мелких кровеносных сосудов в носу или дыхательных путях и кровотечение. Хотя красные (или розовые) пятнышки не редкость из-за того, что слизистая оболочка становится сухой и раздраженной, наличие большого количества крови может указывать на более серьезное заболевание. Коричневая Вы, вероятно, вдохнули что-то темное Хотя коричневая слизь может быть признаком засохшей крови, чаще она сигнализирует о наличии чего-то, что вы вдыхали из окружающей среды, например, грязи, пыли или другого темного мусора. Черная Вы курильщик или у вас грибковая инфекция Если вы курите или употребляете запрещенные наркотические вещества, ваша слизь может стать черной. Если у вас ослабленная иммунная система, черная слизь может указывать на серьезную грибковую инфекцию.Если вы еще не посещаете врача, вам следует немедленно записаться на прием.

Домашние средства, которые помогут справиться с излишком слизи

Наносите эфирные масла — Эфирные масла, такие как масло эвкалипта или масло мяты перечной, полезны для расслабления и улучшения дыхания. Наносите их местно на грудь, нос или ступни. Всегда разбавляйте их в масле-носителе, таком как кокосовое, перед нанесением на кожу. Вы также можете использовать их для вдыхания пара или распылять их в воздухе

Наносите их местно на грудь, нос или ступни. Всегда разбавляйте их в масле-носителе, таком как кокосовое, перед нанесением на кожу. Вы также можете использовать их для вдыхания пара или распылять их в воздухе Делайте легкие упражнения — вы можете обнаружить, что ходьба или другое необременяющее движение, если вы чувствуете себя подходящим образом, поможет вам расслабиться и отхаркивать лишнюю слизь

Хорошо спите — Сон помогает вашему организму исцеляться и восстанавливаться, а также является важным аспектом, помогающим вашей иммунной системе бороться с болезнями

Пейте достаточное количество воды — обезвоживание может ухудшить ваше состояние и затруднить отхаркивание и выведение слизи

Используйте увлажнитель воздуха — Увлажнители добавляют влагу в воздух, что может облегчить ваше дыхание и разжижить слизь, которая скопилась в задней части горла или осела в груди. Если у вас частые кровотечения из носа, особенно зимой, возможно, воздух в вашем доме слишком сухой

Хотя ваш врач может порекомендовать безрецептурное отхаркивающее средство, такое как гвайфенезин, чтобы разжижить слизь и облегчить кашель, существуют и другие немедикаментозные варианты. На самом деле вы можете добиться лучших результатов с помощью масла бутонов гвоздики, которое хорошо известно своей пользой для здоровья полости рта.

Оно имеет множество применений, в том числе облегчение тяжести заболеваний дыхательных путей, таких как простуда, кашель и синусит, а также астма и туберкулез. Говорят, что простое пережевывание бутона гвоздики помогает при боли в горле, и он был одобрен в качестве стоматологического анестетика для полоскания рта и горла.

Как сделать масло из бутонов гвоздики

Эфирное масло бутонов гвоздики чаще всего получают путем паровой дистилляции. Однако вы можете извлечь масло из бутонов гвоздики в домашних условиях. Вот простое руководство:

Что вам понадобится для приготовления 1 унции гвоздичного масла

5-10 свежих измельченных бутонов гвоздики

Продезинфицированная стеклянная банка из темного стекла, желательно с пипеткой

Органическое оливковое масло первого или холодного отжима

Сито (марля или кофейный фильтр)

Стеклянная емкость с горлышком

Способ приготовления

Поместите измельченные гвоздики в банку

Наполните банку оливковым маслом до уровня примерно на 1 дюйм выше измельченной гвоздики

Плотно закройте банку и встряхните ее три-четыре раза, чтобы гвоздика и оливковое масло перемешались

Оставьте банку на 10–14 дней в прохладном темном месте, чтобы масло раскрыло химические свойства гвоздики

Перелейте масло в стеклянную емкость с горлышком, чтобы удалить осадок. (Многократная фильтрация гарантирует удаление всех частиц)

Выбросьте гвоздику; ее нельзя использовать повторно

Перелейте процеженную смесь обратно в банку и держите крышку плотно закрытой

При правильном хранении масло будет годно от четырех до пяти лет. Его цвет со временем может стать темнее

Как наносить

Используйте две капли масла бутонов гвоздики при паровых ингаляциях, чтобы разжижить и удалить слизь

Добавьте две капли масла бутонов гвоздики в мазь или гель, уменьшающие застой, и вотрите в грудь, спину и горло

Добавьте две капли масла бутонов гвоздики в чашку с теплой водой и используйте для полоскания рта или горла

Используйте нети-пот, чтобы вывести слизь и увлажнить носовые пазухи

Еще одна отличная альтернатива борьбе с заложенным носом или сухостью носовых пазух - орошение. Если вам неприятна мысль о том, чтобы залить нос водой, будьте уверены, что вы полностью контролируете этот слегка некомфортный процесс, который более полезен, чем можно подумать.

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Существует несколько вариантов орошения носа, в том числе:

Шприц с грушей

Нети-пот, представляющий собой небольшое устройство в форме чайника

Бутылка с дозатором

Каждый из этих методов прост и занимает всего несколько минут. Все три работают по одному и тому же принципу: вы используете устройство, чтобы вводить раствор соленой воды (также известный как физиологический раствор) в одну ноздрю, чтобы разжижить и удалить любую слизь, находящуюся в полости носа. Когда вода заливается в одну ноздрю, она выходит из другой. Промыв одну ноздрю, вы переходите на другую сторону и промываете другую.

Приготовьте физиологический раствор, добавив небольшое количество морской соли в дистиллированную, стерильную или предварительно кипяченую и охлажденную воду. Никогда не используйте водопроводную воду для орошения носа! Обязательно очищайте орошающее устройство водой с мылом после каждого использования.

Поскольку ваш нос нуждается в определенном количестве прозрачной слизи для поддержания здоровья, важно, чтобы вы использовали орошение носа умеренно. Проводите его только тогда, когда ваши носовые пазухи забиты или раздражены, и делайте перерывы, промывая нос, когда почувствуете себя лучше. Орошение носа также может помочь уменьшить заложенность носа, связанную с аллергией.

Укрепление иммунной системы снизит риск заболевания

Вот некоторые из продуктов, которые помогают укрепить вашу иммунную систему, а также помогают бороться со стрептококковым воспалением, болью в горле и кашлем:

Яблочный уксус обладает антибактериальными, противогрибковыми, противовирусными и противовоспалительными свойствами. Он также может укрепить вашу иммунную систему за счет повышения щелочности в организме.

Костный бульон — распространенное средство от простуды и гриппа. Переработанные консервированные супы не так хороши, как домашние.

Кокосовое масло содержит лауриновую кислоту, которую ваше тело превращает в монолаурин, моноглицерид, способный уничтожать вирусы с липидной оболочкой, включая грипп, ВИЧ, герпес и корь, а также грамотрицательные бактерии.

Ферментированные продукты помогают "заселить" кишечник полезными бактериями. Некоторые примеры включают сырой кефир, кимчи, мисо, соленые огурцы и квашеную капусту.

Чеснок — мощное антибактериальное, противовирусное и противогрибковое средство. Чтобы получить максимальную пользу, вы можете потреблять его в сыром виде и измельчать непосредственно перед едой.

Вы также можете добавить зубчик или два чеснока, когда готовите свежий овощной сок.

Органическая говядина откормленного травой скота богата витаминами А и Е, жирами омега-3, бета-каротином, цинком и конъюгированной линолевой кислотой.Уровень КЛК (конъюгированная линолевая кислота, жирная кислота), усилитель иммунитета, в три-пять раз выше у животных, питающихся травой, чем у животных, питающихся зерном.

Органические овощи, особенно темно-зеленые листовые овощи, такие как швейцарский мангольд, кале, шпинат, листовая капуста, содержат мощные антиоксиданты, флавоноиды, каротиноиды и витамин С - все это помогает защитить вас от инфекций.

Сырое органическое молоко травоядного скота содержит полезные бактерии и жиры, которые укрепляют вашу иммунную систему. Это также хороший источник витамина А и цинка.

Сырые органические яйца от пастбищных кур намного превосходят обычные яйца по содержанию питательных веществ (таких как витамины А и Е, бета-каротин и жиры омега-3).

В идеале яйца нужно есть сырыми, поскольку их приготовление разрушает многие питательные вещества.

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Перекись водорода может остановить простуду или боль в горле

Если вы никогда не слышали и не пробовали использовать перекись водорода для предотвращения простуды или боли в горле, возможно, вы упускаете одно из самых простых и экономичных домашних средств.

При первых признаках симптомов простуды, которые часто включают першение в горле, налейте по колпачку 3-процентный перекиси водорода в каждое ухо. Лягте на бок и налейте раствор в первое ухо.

Залив раствор в ушной канал, вы услышите и почувствуете пузыри. Это нормальная реакция, которая может включать в себя ощущение холода во всем теле и легкое покалывание в ушном проходе.

Подождите, пока не исчезнет большая часть пузырьков (около 5-10 минут), затем слейте жидкость на ткань. Переверните и повторите с другим ухом. Не используйте эту технику, если вы считаете, что у вас инфекция ушей, и барабанная перепонка могла быть разорвана или открыта.

Учитывая невысокую стоимость бутылки с перекисью водорода, это удивительно недорогой способ избавиться от простуды, гриппа, инфекций дыхательных путей и боли в горле. Для достижения наилучших результатов обрабатывайте уши как можно скорее при первых признаках болезни. Зачастую одного нанесения достаточно. Если нет, повторяйте лечение ежедневно, пока симптомы не исчезнут.опубликовано econet

Автор д-р Меркола

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