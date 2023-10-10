Средство для удаления бородавок своими руками с яблочным уксусом и эфирными маслами

Вы ищете естественный способ удалить бородавку? Как ни странно, кажется, что некоторые люди более восприимчивы, чем другие, и этот факт дерматологи все еще пытаются понять. Между тем, дети чаще сталкиваются с бородавками, поскольку их иммунная защита не развита, как у взрослых.

В любом случае важно знать, что вы можете получить бородавки, просто прикоснувшись к бородавке на теле другого человека или прикоснувшись к предметам, которые контактировали с бородавкой, например к полотенцу.

Но хотя вы можете пойти к дерматологу, чтобы удалить их, это не обязательно и может стоить дорого. Читайте дальше, чтобы узнать, как избавиться от бородавок в домашних условиях с помощью этого средства для удаления бородавок, сделанного своими руками.

Что такое бородавка?

Бородавки — это небольшие, обычно твердые, доброкачественные наросты на коже, вызванные вирусом. Обычно их обнаруживают на пальцах, руках, локтях и в области коленей — участках, где кожа чаще всего имеет пятна или повреждения.

Если у вас повреждена какая-либо кожа, бородавки имеют гораздо более легкую точку входа и более склонны к развитию. Бородавки образуются, вызывая инфекции при контакте вируса с кожей.

Как сделать средство для удаления бородавок своими руками

В небольшую тарелку добавьте яблочный уксус , который содержит как полезную кислоту, так и пробиотики. Кислота воздействует на бородавку и, проявив немного терпения, поможет ей сразу же отпасть от кожи. Хотя уксус не влияет на вирус, вызвавший бородавку, большая часть вируса, если не весь, может быть удалена изнутри бородавки после ее удаления.

Теперь добавьте эфирные масла орегано, ладана и лимона. Масло орегано содержит карвакрол и тимол, которые обладают полезными противовирусными свойствами. Эти свойства помогают сделать это средство для удаления бородавок, сделанное своими руками, действительно эффективным.

Эфирное масло ладана помогает в процессе удаления бородавок, поскольку оно является природным антисептиком и дезинфицирующим средством. Масло лимона также помогает из-за высокого содержания d-лимонена. D-лимонен обладает способностью бороться с воспалением благодаря содержащимся в нем антиоксидантам.

В завершение добавьте кокосовое масло. Кокосовое масло обладает противомикробными и противогрибковыми свойствами, которые помогают уменьшить бородавки. В идеале используйте фракционированное кокосовое масло , чтобы оно оставалось жидким при любой температуре. Кокосовое масло обеспечивает основу для других ингредиентов, благодаря чему эфирные масла не испаряются, а просачиваются в кожу и глубже воздействуют на бородавку. Добавив кокосовое масло, обязательно хорошо перемешайте.

Как использовать

Теперь, когда все ингредиенты для средства для удаления бородавок, сделанного своими руками, смешаны, аккуратно очистите пораженный участок. Затем возьмите чистый ватный тампон и слегка окуните его в смесь. Излишки выдавите немного, чтобы не капало, но не все, чтобы ватный тампон большей частью пропитался смесью. Поместите ватный тампон на бородавку, затем аккуратно накройте повязкой.

Вы можете использовать повязку большего размера, чтобы ватный тампон оставался чистым и на месте. Накладывайте эту повязку утром, а вечером еще одну свежую.

Носите как можно дольше и продолжайте процедуру до тех пор, пока бородавка не уменьшится или не отпадет от кожи. Обычно это занимает несколько дней. Однако это безболезненно, естественно и намного дешевле, чем удаление у врача.

Важно отметить, что не следует использовать масло орегано для лечения генитальных бородавок, поскольку это очень чувствительная область. Вместо этого вы можете использовать масло ладана и чайного дерева в сочетании с кокосовым маслом и аккуратно втирать в пораженный участок.

Средство для удаления бородавок можно купить в аптеке, но знаете ли вы, что можно сделать средство для удаления бородавок своими руками из натуральных ингредиентов, таких как яблочный уксус и эфирные масла? Дополнительный плюс: он легко наносится и чудесно пахнет, в отличие от химических средств для удаления бородавок.