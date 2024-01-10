Старение: 8 маркеров крови и как их улучшить

В то время как современная наука пока точное не знает, что вызывает старение, ученые наблюдают последовательные изменения многих МАРКЕРОВ КРОВИ с возрастом. Каждый орган в наших телах ухудшает свои возможности по мере того, как мы стареем, что видно по анализам гормонов, иммунной функции и сердечно-сосудистой системы.
При старении наши тела претерпевают много различных изменений. Некоторые из этих изменений заметны, как неясные боли в теле или седые волосы, более длинные физические упражнения для получения результата, и жировые отложения, которые никак не хотят уменьшиться. Другие изменения вашего организма могут остаться незамеченными, если вы не регулярно сдаете правильные лабораторные анализы.
По мере того, как вы стареете, многие маркеры крови сдвигаются в неправильном направлении, подвергая вас повышенному риску развития хронических заболеваний и росту смертности. Далее в этой статье будет описаны те маркеры, которые наиболее изменчивы в процессе старения, и что вы можете сделать, чтобы замедлить и, возможно, предотвратить некоторые из этих изменений тела.
Хотя некоторые изменения неизбежны (в настоящее время наука не умеет останавливать старение), есть способы минимизировать воздействие старения на те изменения, которые вы видите в своих лабораторных анализах.
Если вы станете постоянно обращать внимание на специфические анализы своей крови и предпринимать соответствующие шаги для поддержания организма в здоровом состоянии, то это позволит прожить вам более длинную и более здоровую жизнь.
Дегидроэпиандростерон-сульфат ( ДЭА-С, DHEA-S) — стероидный гормон, вырабатываемый в первую очередь надпочечниками. Он также производится в меньшей степени в головном мозге и кожей, а также семенниками (у мужчин) и яичниками (у женщин).
DHEA-S (ДЭА-С) является метаболитом дегидроэпиандростерона (DHEA) и является предвестником более мощных половых гормонов — тестостерона и эстрадиола (основного эстрогена).
Гормон DHEA-s важен для:
Однако, неясно, оказывает DHEA-S (ДЭА-С) эти эффекты напрямую или за счет увеличения уровней других важных гормонов, таких как тестостерон и эстрадиол.
Наибольшие значения DHEA-S (ДЭА-С) регистрируются около 20 лет и начинают стремительно снижаться в середине 20-летнего возраста, уменьшая свой уровень аж на 80% за 75 лет человеческой жизни.
Низкий уровень DHEA-S (ДЭА-С) связан с депрессией, неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП), повышенный риском развития атеросклероза, болезней сердца и риска смертности.
Есть несколько вариантов, чтобы противодействовать этому возрастному спаду.
Максимально уменьшить потребление сахара (включая фруктозу) и быстрых углеводов. Сахар резко увеличивает пики инсулина после еды, а такие высокие значения инсулина снижают DHEA-S (ДЭА-С).
Начать принимать добавки DHEA, чтобы повысить ваши уровни DHEA-S (ДЭА-С). В одном исследовании принимали участие 19 мужчин и женщин среднего возраста, которые получали 100 мг DHEA в течение 6 месяцев. В результате их DHEA-S (ДЭА-С) достиг за это время значений, которые наблюдаются у молодых людей.
Если у вас низкие уровни DHEA-S и вы планируете начать принимать DHEA, то стоит изучить влияние этой добавки на ваш организм и делать это под наблюдением доктора.
Тестостерон – это гормон, который главным образом производится семенниками у мужчин и яичниками у женщинах. Менее чем 10% тестостерона производится надпочечниками и головным мозгом у обоих полов.
Тестостерон обладает широким диапазоном благотворного влияния на все тело:
Тестостерон играет роль в психологическом настроении и правильной работе мозга и памяти.
После 30-летнего возраста общий уровень тестостерона снижается на 1-2% в год у мужчин и женщин.
Свободный тестостерон, тип этого гормона, не привязан ни к каким клеткам, свободно циркулирует в крови и способен влиять на ткани организма. Свободный тестостерон при старении снижается еще более быстрыми темпами, чем уровень общего тестостерона.
Снижение выработки тестостерона с возрастом
Что помогает уменьшить скорость снижения тестостерона
Одним из самых важных факторов при производстве тестостерона играет сон. Очень важно, чтобы вы получали достаточное количество качественного сна. Это означает, что вы должны избегать синего (зеленого) света перед сном (его испускают экраны телевизора, компьютера и смартфона), не пить кофеин перед засыпанием, спать в полной темноте и при температуре 18-20 градусов, не слышать громкие звуки и получать достаточную физическую активность в течение дня (но не в вечернее время).
Вы можете увеличить уровень цинка в своем организме через пищу (устрицы, говядина, крабы, кешью и тыквенные семечки) или специальные добавки.
Стоит добавить еще один минерал – магний, который важен для сохранения оптимального уровня тестостерона. Богаты магнием Миндаль, шпинат, черные бобы и авокадо, но можно включить и специальные добавки.
В одном исследовании (клиническое рандомизированное двойное слепое) экстракт из растения ашвагандхи значительно увеличил уровень тестостерона и мышечную силу у 57 мужчин.
ЛПВП (липопротеины высокой плотности, HDL), также известные, как “хороший холестерин”, — это тип липопротеинов, которые переносят молекулы жира (холестерина) от клеток и кровеносных сосудов обратно в печень, чтобы уровень холестерина можно было уменьшить.
Более высокие уровни ЛПВП связаны со снижением рисков развития болезней сердца. Поскольку мы стареем, то наши значения ЛПВП-холестерин постепенно уменьшаются и у нас растет риск заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Большинство аутоиммунных заболеваний (ревматоидный артрит, красная волчанка, псориаз) характеризуются снижением показателей ЛПВП. Похожее уменьшение «хорошего холестерина» происходит и при диабете, ожирении, гипертонии и повышенном уровне триглицеридов.
Что помогает уменьшить скорость снижения ЛПВП
С возрастом количество воспалительных иммунных клеток и цитокинов увеличивается, что приводит к нарастанию общего воспалительного фона.
Одним из наиболее важных воспалительных маркеров, который увеличивается с возрастом, является — С-реактивный белок (СРБ). Это белок, повышающийся в ответ на воспаление, раны и инфекцию в организме. Высокие уровни СРБ связаны с повышенной смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний и рака.
Помимо старения, многие внешние факторы могут увеличить уровень СРБ, в том числе курение, алкоголизм, плохой сон, ожирение, инфекции и даже температура воздуха ниже нуля.
Что помогает уменьшить скорость роста СРБ
Гликированный гемоглобин (HbA1c) является мерой, определяющей ваш средний уровень глюкозы в крови за последние 3 месяца.
По мере того как мы стареем наши клетки, вырабатывающие инсулин в поджелудочной железе (бета клетки) не работают также хорошо как ранее. Да и наша способность контролировать уровень глюкозы в крови также снижается. Это означает, что количество сахара в нашей крови все время растет, и начинает присоединяться (липнуть) к белкам на эритроцитах (переносящих гемоглобин). Это вызывает постепенное увеличение уровня гликированного гемоглобина HbA1c по мере нашего старения.
Высокий уровень HbA1c увеличивает риск развития диабета, рака, сердечно-сосудистых заболеваний и смертности.
Что помогает уменьшить скорость роста HbA1c
Как следует из названия, глобулин связывающий половые гормоны (ГСПГ) – это белок, который связывает различные половые гормоны (тестостерон и эстрогены) и помогает снижать их уровень в крови. Оставшаяся часть этих гормонов находится в свободном состоянии, и именно эта часть влияет на клетки нашего организма. Поэтому, чем меньше гормонов связалось с ГСПГ, тем большее влияние гормоны оказывают на тело.
Уровень ГСПГ имеет тенденцию к увеличению с возрастом у мужчин, а у женщин исследования показывают противоречивые данные. Некоторые исследования показали снижение ГПСП до среднего возраста (после чего он увеличивается), а другие исследования показывают устойчивый рост ГСПГ с возрастом.
Более высокие значения ГСПГ нежелательны, потому что они больше связывают нужные гормоны и уменьшают их влияние на клетки. И, из-за того, что тестостерон и эстрогены проявляют естественное уменьшение по мере старения, то рост глобулина, связывающего половые гормоны (ГСПГ) приводит к еще большему ухудшению здоровья.
Учитывая важность тестостерона и эстрогенов в поддержании здоровья костей, неудивительно, что высокий уровень ГСПГ связан с повышенным риском переломов.
Известно, что низкие (ниже нормы) уровни ГСПГ могут быть признаком развития диабета 2-го типа и накопления жира в печени (НАЖБП), поэтому стоит всегда оценивать результаты анализа ГСПГ с точки зрения и других имеющихся или возможных заболеваний.
Что помогает уменьшить скорость роста ГСПГ
Гомоцистеин — это аминокислота, которую ваш организм вырабатывает из другой аминокислоты под названием метионин. Гомоцистеин обычно находится в очень малом количестве в нашем теле. Это связано с тем, что эта аминокислота может быть преобразована обратно в метионин с помощью витаминов В6, В12 и фолиевой кислоты (витамина В9).
Гомоцистеин увеличивается с возрастом, возможно, из-за недостатка одного или большего числа из этих витаминов.
Известно, что высокие уровни гомоцистеина способствуют сужению и отвердеванию артерий, и могут увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений в работе мозга.
Что помогает уменьшить скорость роста гомоцистеина
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