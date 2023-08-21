Судороги в ногах: причины и простые способы лечения

Что делать, если у вас наблюдаются судороги в ногах? Ноги чаще всего сводит по ночам. Среди главных причин судорог в ногах отмечаются дефицит в организме магния, кальция и витаминов комплекса В. Но есть и другие причины судорог: беременность, вегетарианство, курение, употребление зеленого чая, алкоголизм, усталость мышц.

Те, люди, которые испытывали судороги по ночам, подтвердят, что состояние это довольно неприятное. Оно обросло различными мифами, и считается, что с ним справиться бывает трудно., говорит доктор Павел Евдокименко. Если обратиться к докторам, чаще всего вы услышите, что ноги сводит из-за остеохондроза, плоскостопия, склероза сосудов. Все это правда, но по этим причинам судороги случаются редко.

Причины судорог в ногах и лечение

Типичные причины судорог

В 70% случаев у людей сводит ноги (тем более по ночам) из-за дефицита минерала магния. Проблема эта решается очень просто: начать принимать магний. Помимо судорог возможны следующие симптомы: быстрая утомляемость, раздражительность, нарушение сна.

Еще одна причина, по которой сводит ноги, - дефицит минерала кальция. Как определить нехватку кальция в организме? У человека начинают сечься волосы, возникает ломкость ногтей, раздражительность.

Третья причина – дефицит витаминов комплекса В. При такой нехватке отмечаются покалывание в кончиках пальцев, слабость, раздражительность. Следовательно, имеет смысл восполнить нехватку этих витаминов в организме.

Кроме вышеперечисленных факторов к судорогам в ногах приводят:

Прием медикаментов: препаратов от холестерина (статинов), мочегонных средств, противозачаточных препаратов.

Вегетарианство, когда в пищевом рационе отсутствуют продукты с содержанием белка.

Алкоголизма. Употребление спиртного в больших дозах «выбивают» из организма витамины комплекса В.

Курение в больших объемах. В таких случаях судороги могут сопровождаться хромотой и периодическими проблемами с ходьбой.

В таких случаях судороги могут сопровождаться хромотой и периодическими проблемами с ходьбой. Стресс. Когда человек пребывает в хроническом стрессе, у него происходит мощный расход магния и витаминов комплекса В.

Когда человек пребывает в хроническом стрессе, у него происходит мощный расход магния и витаминов комплекса В. Активное употребление зеленого чая. Этот продукт обладает мочегонным действием, поэтому организм утрачивает магний и кальций.

Мышечная усталость. Если человек утомлен, быстро ходил.

Судороги нередко встречаются у женщин в период вынашивания ребенка.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Как избавиться от судорог в ногах

Первый этап

Прием препаратов с магнием и витамином В6. Можно подобрать простые формы. Это могут быть Магнелис В6, Магне В6, Магний-плюс В6, в таблетках. Прием продолжается 2-3 недели. Контролируем свое состояние. Если судороги вас уже не беспокоят, значит, проблема была именно в дефиците магния. В таком случае продолжаем прием магния (от 3-4 недель од 1,5 месяцев).

Подписывайтесь на Эконет в Pinterest!

Второй этап

Если после приема препаратов магния судороги не ушли, можно перейти к уколам с витаминами комплекса В. Подойдут препараты Мильгамма, Комбилипен. Если от 5-6 уколов данных препаратов состояние не улучшилось, то уколы прекращаем, и дальше переходим к третьему этапу.

Третий этап

Прием препаратов кальция (можно с витамином Д). Принимаем 2-3 недели. Если судороги пошли на убыть, принимаем дальше препарат кальция в течение 1 месяца. Если судороги продолжают беспокоить, прекращаем прием этих препаратов.

Если выше названные способы не оказали позитивного эффекта, можно предположить, что судороги проявляются из-за проблем с венами.

Четвертый этап

Рекомендуется ввести прием венотоников, к которым относятся Детралекс, Флебодиа, Диосмин. Эти препараты полезны, но важно наблюдать, какова на них реакция организма.

Часто судороги появляются, когда человек принимает определенные препараты: от холестерина, от давления, гормональные. В таком случае имеет смысл подобрать альтернативные медикаменты.

И, конечно, полезно минимизировать курение и употребление спиртных напитков, если это имеет место.

Такие несложные советы помогут справиться с судорогами в ногах. Если же проблема продолжает вас беспокоить, имеет смысл обратиться к врачу с целью диагностики и последующего грамотного лечения. опубликовано econet

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet